Топ-матчи субботы: Суперкубок «Зенит» — «Краснодар», женский финал Уимблдона и баскетбол

Яркое 13 июля: старт Первой лиги в российском футболе, игра пока непобедимой команды Слуцкого и другие спортивные события!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», Летняя лига НБА

Интрига: Рид Шепард против Бронни Джеймса с Далтоном Кнехтом — кто победит?

«Хьюстон Рокетс» на драфте 2024 года выбрал под третьим пиком Рида Шепарда – лучшего снайпера драфт-класса. В свою очередь, «Лос-Анджелес Лейкерс» остановил свой выбор на Далтоне Кнехте (17-й пик) и Бронни Джеймсе (55-й). «Озёрники» провели три матча на California Classic, не выиграв ни одного из них. К тому же Бронни пока, мягко говоря, играет не лучшим образом. Сумеют ли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», который не провёл ни одного матча в межсезонье НБА?

🏀 4:30: «Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс», Летняя лига НБА

Интрига: кто окажется сильнее в первой встрече лучших новичков с драфта 2024 года?

Француз Закари Рисашер ушёл под первым пиком драфта 2024 года Национальной баскетбольной ассоциации в «Атланту Хоукс», а под вторым «Вашингтон Уизардс» выбрал его соотечественника Александра Сарра. Для обоих этот матч станет первым за новые клубы. Ни «ястребы», ни «волшебники» пока не сыграли в Летней лиге НБА, поэтому будет интересно посмотреть за тем, как проявят себя лучшие игроки прошедшего драфта.

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Чанчунь Ятай», Китай — Суперлига, 19-й тур

Интрига: продлит ли «Шанхай» Слуцкого серию без поражений?

Команда Леонида Слуцкого до сих пор не потерпела ни одного поражения в чемпионате Китая (14 побед, четыре ничьих). Тем не менее она занимает второе место в таблице, а на первой строчке расположился «Шанхай Порт». Предыдущие три матча завершились для «Шанхай Шэньхуа» успешно — три победы с общим счётом 10:0. Обращает на себя внимание надёжная игра команды Слуцкого в обороне — всего шесть пропущенных мячей (лучший результат в лиге). «Чанчунь», в свою очередь, находится на 10-й строчке в таблице. Он одержал всего одну победу в последних пяти матчах турнира.

В прошлом туре «Шанхай» поиздевался над соперником: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун», забив шесть безответных мячей

🏆 🎾 16:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Ясмин Паолини (Италия, 7), Уимблдон, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые завоюет титул Уимблдона?

В женский финал Уимблдона пробились две теннисистки, ранее там не игравшие — чешка Барбора Крейчикова, остановившая Елену Рыбакину из Казахстана, и итальянка Ясмин Паолини. Девушки ранее играли один раз: на Australian Open — 2018 сильнее оказалась Крейчикова. Напомним, в активе Барборы есть уже титул ТБШ — на «Ролан Гаррос» — 2021, а Ясмин была там в финале-2024.

⚽️ 16:00: «Арсенал» Тула — «Черноморец» Новороссийск, Первая лига, 1-й тур

Интрига: как «Арсенал» начнёт новый сезон в Первой лиге?

Год назад тульский клуб остановился в шаге от возвращения в РПЛ. Команде Александра Сторожука не хватило совсем чуть-чуть. Она добралась до стыковых матчей, но там не справилась с «Пари НН». После победы в Нижнем Новгороде (2:1) «Арсенал» проиграл сопернику на своём поле (0:2). Теперь тульский клуб предпримет новую попутку. В 1-м туре его соперником будет «Черноморец», который по итогам прошлого сезона с большим трудом сохранил место в Первой лиге.

⚽️ 17:30: «Локомотив» — «Рубин», товарищеский матч

Интрига: сколько мячей суммарно забьют команды?

«Локомотив» провёл предыдущий контрольный матч со второй командой Сербии. Игра с «Партизаном» завершилась со счётом 1:1, а московский клуб ушёл от поражения благодаря голу на 90+3-й минуте. Перед этим команда Михаила Галактионова разгромила «Балтику» (4:1), уступила «Родине» (0:1) и справилась с тульским «Арсеналом» (4:1). «Рубин» в предыдущем товарищеском матче справился с «Енисеем» (3:1), который сейчас тренирует Андрей Тихонов. А перед этим выдал результативную игру с «Крыльями Советов» — 2:2.

⚽️ 19:00: «Факел» — «Ростов», товарищеский матч

Интрига: кто победит в битве двух клубов РПЛ?

«Факел» сохранил место в РПЛ, но ему не хватает стабильности на посту главного тренера. В ходе прошлого сезона командой руководили три специалиста. Как будет на этот раз? «Ростов» по итогам прошлого сезона занял место в середине таблицы и показывал очень нестабильный футбол. Впрочем, на этот раз донской клуб неплохо поработал в летнее трансферное окно. Возможно, теперь Валерий Карпин не скажет, что задача «Ростова» — просто сохранить место в РПЛ.

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Ахмат», товарищеский матч

Интрига: справится ли ЦСКА с неуступчивым соперником?

ЦСКА классно показал себя на Братском кубке, что проходил в Москве. Там команда Марко Николича разгромила и ОФК (4:0), и «Партизан» (3:0). В одном из матчей за армейцев побегал Зоран Тошич и даже забил мяч. А во второй игре на поле вышел Милош Красич и отметился голевой передачей. «Ахмат» на летних сборах разгромил «Динамо» — 3:0. Да, это всего лишь товарищеский матч, но результат всё равно впечатляет. А после этого команда Магомеда Адиева сыграла вничью с «Челябинском» (1:1), после чего победила омский «Иртыш» (2:0).

⚽️ 20:30: «Зенит» — «Краснодар», Суперкубок России

💬 Матч с текстовой трансляцией

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Краснодар» победную серию «Зенита» в Суперкубке?

«Зенит» побеждал в Суперкубке на протяжении четырёх лет подряд. «Краснодар», в свою очередь, ещё не завоевал ни одного трофея в своей истории. В концовке прошлого сезона команды рубились за чемпионский титул. «Зенит» взял золотые медали в шестой раз подряд, а «Краснодар» отстал от победителя турнира всего лишь на одно очко. А за год до этого «быки» уступили ЦСКА в серии пенальти в финале Кубка России. «Краснодару» постоянно не хватает совсем чуть-чуть для того, чтобы поднять долгожданный трофей над головой. В межсезонье команда сделала несколько значимых трансферов. «Зенит» переманил к себе вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также атакующего футболиста Максима Глушенкова. «Краснодар» отпустил вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ», а также попрощался с Кади Боржесом и Хуниором Алонсо. В то же время состав «быков» пополнили Юрий Дюпин, Юрий Газинский, Данила Козлов и Фёдор Смолов.