Джерси Испании с голом Ямаля на Евро-2024. Видео
Художник с ником Mats Drawing создал невероятную футболку. Парень нарисовал на джерси сборной Испании гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции (2:1). Вышло дико круто!
Парень нарисовал на джерси сборной Испании гол Ямаля на Евро. Видео
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