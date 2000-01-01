Парень нарисовал на джерси сборной Испании гол Ямаля на Евро. Видео

Джерси Испании с голом Ямаля на Евро-2024. Видео

Художник с ником Mats Drawing создал невероятную футболку. Парень нарисовал на джерси сборной Испании гол Ламина Ямаля в ворота сборной Франции (2:1). Вышло дико круто!