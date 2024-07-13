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Российский футбол вернулся! «Зенит» и «Краснодар» бьются за Суперкубок в Волгограде! LIVE

Сегодня, 13 июля, состоится открытие отечественного футбольного сезона-2024/2025 матчем за Суперкубок России. В Волгограде сыграют «Зенит» и «Краснодар». «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Сергея Семака в прошлом сезоне забрала и РПЛ, и Кубок России, а потому встречается в матче за Суперкубок с вице-чемпионом – «Краснодаром». Кстати, для южан это первый подобный опыт.

Если проанализировать последние 10 матчей «Зенита» и «Краснодара», то сине-бело-голубые ни разу не уступили сегодняшнему сопернику (шесть побед и четыре ничьих). Даже грустно как-то, что на бумаге команда Мурада Мусаева является аутсайдером.

Интересны и личные пересечения: Сергей Волков уехал в Санкт-Петербург, а Данила Козлов последовал в обратном направлении.

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