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Зенит — Краснодар, прямая-онлайн трансляция матча за Суперкубок России: где смотреть, 13 июля 2024

Российский футбол вернулся! «Зенит» и «Краснодар» бьются за Суперкубок в Волгограде! LIVE
Кирилл Закатченко
Суперкубок России
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Сегодня, 13 июля, состоится открытие отечественного футбольного сезона-2024/2025 матчем за Суперкубок России. В Волгограде сыграют «Зенит» и «Краснодар». «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Сергея Семака в прошлом сезоне забрала и РПЛ, и Кубок России, а потому встречается в матче за Суперкубок с вице-чемпионом – «Краснодаром». Кстати, для южан это первый подобный опыт.

Если проанализировать последние 10 матчей «Зенита» и «Краснодара», то сине-бело-голубые ни разу не уступили сегодняшнему сопернику (шесть побед и четыре ничьих). Даже грустно как-то, что на бумаге команда Мурада Мусаева является аутсайдером.

Интересны и личные пересечения: Сергей Волков уехал в Санкт-Петербург, а Данила Козлов последовал в обратном направлении.

Кстати об этих сделках и не только:
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