УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» – лишь второй
УЕФА опубликовал новый клубный рейтинг по итогам завершившегося сезона. Как изменился топ-5?
5-е место — «Рома»
В прошлом году жёлто-красные занимали шестое место со 101 очком. В этом году клуб ворвался в топ-5, набрав 90 очков. А вот «ПСЖ», который в сезоне-2022/2023 был четвёртым в рейтинге (116 очков), теперь стал шестым (85).
4-е место — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы в предыдущем рейтинге были пятыми со 114 очками. Теперь же красные расположились на строчку выше с 96 очками.
3-е место — «Бавария»
В прошлом году мюнхенцы занимали второе место в рейтинге (144 очка). Сейчас же клуб стал третьим (108 очков).
2-е место — «Реал» Мадрид
В предыдущем рейтинге «сливочные» располагались на третьем месте со 136 очками. В этом году мадридцы поднялись на строчку выше. У них 119 очков.
1-е место — «Манчестер Сити»
Единственными, кто сохранил свои позиции относительно прошлого рейтинга, стали «горожане». По итогам сезона-2022/2023 клуб лидировал со 148 очками, теперь — со 123.
УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» – только второй
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