УЕФА обновил клубный рейтинг. «Реал» – только второй

5-е место — «Рома»

В прошлом году жёлто-красные занимали шестое место со 101 очком. В этом году клуб ворвался в топ-5, набрав 90 очков. А вот «ПСЖ», который в сезоне-2022/2023 был четвёртым в рейтинге (116 очков), теперь стал шестым (85).