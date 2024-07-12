Кажется, Соболев головой уже в «Зените». А Лещук снова «привёз» в игре со «Спартаком»!

«Динамо» и «Спартак» провели спарринг за неделю до старта в чемпионате. Игра не разочаровала – вполне соответствовала статусу дерби. Но оказалась очень странной.

Это был, пожалуй, первый матч «Спартака» на летних сборах, по которому мы имели возможность получить более-менее объективную информацию о готовности команды при новом тренере Деяне Станковиче. Правда, серб мог рассчитывать в «товарищеском дерби» не на всех игроков. Дуарте получил небольшое повреждение, у Тавареша недомогание, а Угальде и бразильский новичок Виллиан Жозе только набирают форму, поэтому не попали в заявку.

Если выбранная на матч с «Динамо» схема основная для Станковича, то «Спартак» при сербе будет играть 4-2-3-1. В отсутствие Виллиана Жозе в стартовом составе вышел Соболев, до сих пор не проданный в «Зенит». С первых минут складывалось впечатление, что центрфорвард тяжеловат. Да и не только он. Чувствовалось, игроки красно-белых ещё не совсем отошли от нагрузок предсезонки. Впрочем, переполненные трибуны «ВТБ Арены» гнали футболистов вперёд. Атмосфера, к счастью или к сожалению, была лучше, чем на многих матчах чемпионата России.

«Динамо» в первом тайме выглядело более сыгранной командой, лучше понимающей, как реализовать тренерскую идею. «Спартак» стремился выходить из обороны через розыгрыш мяча с участием голкипера Селихова, но допускал много брака на чужой половине поля. Первый голевой момент состоялся только на 17-й минуте, когда Мартинс после аута отпустил Бителло, а у бразильца вместо прострела получился удар (первый в матче). Селихов стал гадать, сделал шаг вперёд и едва не пропустил в ближний.

В середине тайма «Динамо» всё-таки забило. Контрвыпад бело-голубых начался с потери Соболева, а у штрафной тонко сыграл Тюкавин. Форвард решил не стрелять наудачу – покатил мяч на поддержавшего атаку Нгамалё. Центрбек «Спартака» Чернов изначально был ближе к собственным воротам, тем не менее бежал назад словно с гирями на ногах. В результате камерунец смог свободно пробить.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Статистика ударов к перерыву отражала разницу в игре команд – 6:0 в пользу «Динамо» (в створ – 3:0). Команда Марцела Лички создала ещё несколько моментов, в частности Гладышев не реализовал выход один на один. Соболев в первом тайме тоже имел шанс забить, вот только, находясь в убойной позиции, зачем-то стал убирать мяч под себя. В итоге даже не ударил – заработал лишь угловой.

В перерыве тренеры поменяли вратарей, а Станкович ещё и троих полевых игроков – Рябчука на Денисова, Мартинса на Умярова и Игнатова – на Зорина. В принципе, действиями каждого из них серб мог быть недоволен. Если Лунёва не получилось по-настоящему проверить, как, кстати, и в матче Братского кубка с «Партизаном», то стоило появиться на поле Лещуку, как «Спартак» нанёс свой первый удар в матче. Его подготовил смещением в центр Бонгонда, а бил из-за штрафной Медина.

«Спартак» стал на удивление легко проникать в штрафную «Динамо», и следующие два момента красно-белые создали с участием Соболева. Второй – «железный»! Александр не забил в пустые ворота, играя на добивании, когда Лещук неудачно отбил мяч после удара Медины. Впрочем, это не было ошибкой голкипера из прошлого сезона. Мяч очень непростой. Соболев выиграл позицию у Фернандеса, но простил соперника.

Динамовцы тоже заметно подсели, а «Спартак» за счёт свежих игроков и корректив от Станковича (серб очень жил игрой!) перехватил инициативу и догнал бело-голубых по ударам к середине второго тайма. Соболев продолжать «убивать» голевые моменты – Александр не реализовал выход один на один после красивой комбинации со стенкой на третьего, пробив прямо в Лещука. Но на 73-й минуте для голкипера «Динамо» всё же вернулся кошмар минувшего сезона. Лещук на угловом ошибся на выходе, после чего отбил мяч прямо на Чернова – защитник «Спартака» сравнял счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Удивительным вышел этот матч, так как вряд ли дал ответы на самые важные вопросы. Команды Станковича и Лички провели два разных тайма. Вторые 45 минут «Спартак» выиграл по ударам – 10:0 (в створ – 5:0), а у «Динамо» запомнился разве что супермомент с участием Нгамалё и Тюкавина. Если бы камерунец поточнее сделал пас форварду на пустые ворота, быть бы голу. После финального свистка соперники развлекли болельщиков серией пенальти: динамовцы победили благодаря единственному промаху красно-белых – попаданию Зиньковского в штангу.