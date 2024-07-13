Сегодня «Краснодару» и Галицкому надо пойти на тяжёлый компромисс

Есть шанс на первый трофей в истории — может, от атакующего стиля стоит отказаться хотя бы на игру с «Зенитом»? Колонка Никиты Паглазова.

«Краснодар» и «Зенит» откроют сезон матчем за Суперкубок России. Для петербуржцев такие матчи стали обыденностью, для краснодарцев – первая игра за этот трофей в истории.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Трофей – единственное, чего не хватает «Краснодару». Есть прекрасный стадион, крутая академия, медали РПЛ, крупная фан-база, победы в Лиге чемпионов. Но в графе титулов – 0. Возможно, их было бы больше, но мы знаем – у «Краснодара» свой путь. Там процесс важнее прагматичного результата. Возможно, владелец «Краснодара» иногда сам не рад своим принципам. Например, такие мысли могли крутиться в его голове после финального свистка в матче 30-го тура с «Динамо». Да, команда победила, сделала это красиво – а золота нет. Оно было упущено в матчах с «Ахматом» и «Спартаком», когда нужно было просто выйти и прагматично взять очки.

Трофей — единственное, чего не хватает «Краснодару» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ещё одна беда «Краснодара» — отсутствие везения. Дважды команда выходила в финал Кубка России и дважды уступала в серии пенальти. Особенно обидно вышло с ЦСКА: «Краснодар» играл здорово в основное время. А в послематчевой серии первым промахнулся защитник армейцев Мойзес. Но преимуществом краснодарцы не воспользовались – тут же Батчи не реализовал свою попытку. А затем удар Олусегуна потащил Игорь Акинфеев, не позволивший «Краснодару» наконец-то повесить полку с трофеями в офисе. После проигранного финала Кубка в 2014-м Галицкий в интервью «СЭ» озвучил свою догму.

Сергей Галицкий владелец «Краснодара» «Знаете, если бы выиграли по пенальти, это не добавило бы мне позитива. Плод надо срывать тогда, когда он созрел. А мы неофиты, «Краснодару» всего семь лет. Ничего страшного, что проиграли. Для меня важнее, что не совсем получилась игра в атаке. Стиль, а не результат, — вот что главное. «Краснодар» всегда будет играть в открытый футбол: таково моё требование».

Сборная Англии на Евро-2024 доказывает: стиль – ничто, результат – всё. Обладая, вероятно, сильнейшим подбором игроков атаки на турнире, Гарет Саутгейт заставляет звёзд играть максимально прагматично, а футбол англичан очень сложно назвать красивым и уж тем более атакующим. Зато сборная добралась до финала. Да, с другой стороны есть романтичная Испания, но всё же стоит сделать скидку на уровень футболистов. Играть в позиционный футбол и добиваться результата могут далеко не все команды. «Краснодар» — пока ещё клуб не того уровня (и не с тем набором исполнителей), который может 90 минут вдавливать соперника к штрафной, выносить его 5:0 и забирать трофей за трофеем. Тут впереди долгая работа. Кстати, что такое стиль «Краснодара», в интервью «Чемпионату» рассказал Мурад Мусаев.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Мы хотим, чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Вне зависимости от того, с кем ты играешь — с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление. Есть модели игры, которые, возможно, дадут лучший результат. Если ты подстраиваешься, зеркалишь, играешь низкий блок с быстрыми атаками, возможно, ты наберёшь больше очков. Но я — тренер «Краснодара», и здесь другой подход. Я искренне верю, что через атакующий футбол можно набрать много очков. Но для этого в каждом матче должна быть работа на пределе своих возможностей со стороны всей команды. И тогда будет результат, и будет вера в то, что ты делаешь, и ты сможешь дальше совершенствоваться. Это тяжёлый путь, но я готов по нему идти».

Кажется, именно сегодня Мусаеву, команде, да и Галицкому нужно пойти на тяжёлый компромисс. «Краснодару» жизненно необходим первый трофей в истории. Действительно ли так важно, в каком стиле его возьмут? Пускай это будет 1:0 с автоголом соперника, либо с мячом, занесённым в ворота ягодицами. Главное сегодня – титул. А завтра, в РПЛ – работа на будущее, красивая игра и атакующий стиль. Все понимают – глобально «Краснодар» от этого не откажется. Но не хочется, чтобы на него повесили клеймо неудачника – стильного и аутентичного, но бестрофейного клуба.