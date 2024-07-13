Мы вот-вот увидим новые «Зенит» и «Краснодар». Команды сильно обновились перед Суперкубком

Сегодня матчем за Суперкубок наконец-то официально стартует новый сезон в России. Вы ведь тоже соскучились, правда? В 20:30 мск «Зенит» и «Краснодар» выяснят, кто из них пойдёт за внутренним треблом, а кто — только за дублем. Вот как они провели межсезонье.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Состоявшиеся трансферы

«Зенит»

Петербуржцы включили режим «Баварии» и перед столетием клуба подписали несколько молодых, но при этом уже сверкнувших в РПЛ россиян: 26-летнего вратаря «Балтики» Евгения Латышонка (€ 300 тыс.), 25-летнего левого защитника «Крыльев» Юрия Горшкова (€ 1,26 млн), 21-летнего правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова (€ 5 млн) и 24-летнего правого вингера «Локомотива» Максима Глушенкова (€ 6,3 млн).

Латышонок ворвался в Премьер-Лигу и тут же поставил красивые сейвы на поток. За 26 матчей он накопил 95 спасений после 129 ударов по его воротам. Процент отражённых ударов довольно высокий — 73,6%. Для сравнения, у основного в «Зените» Михаила Кержакова набралось только 70% (36 сейвов с 51 удара в 20 играх). А ещё Евгений был одноклассником Дениса Адамова в краснодарской школе, так что конкурировать с ним ему не впервой.

Горшков — новый дублёр Дугласа Сантоса и замена попрощавшемуся с зенитовской основой ещё зимой Данилу Круговому. Во второй половине сезона слева иногда выходил даже Нуралы Алип, так что Александр явно пригодится. Особенно с учётом его умения классно атаковать и исполнять стандарты: за три сезона РПЛ у него 6+8 в 82 матчах. Кстати, ещё он признавался, что с детства переживает за клуб из Санкт-Петербурга.

Волков тоже вполне результативен — оформил 2+6 в 52 играх Премьер-Лиги. Не зря на юношеском уровне Сергей бегал в атаке. Дебютировал за основу он весной 2022-го — и с тех пор не выпадал из основы, пока в «Краснодар» не вернулся Мурад Мусаев. Есть отличный шанс перезапустить карьеру: Вячеслав Караваев и Марио Фернандес, о продлении которого пока не объявили, постоянно травмированы. Также у Волкова четыре матча за сборную России.

Сергей Волков, Юрий Горкшков Фото: ФК «Зенит»

Глушенков же и вовсе стал звёздой РПЛ, выдав в прошлом сезоне невероятные 6+15 в 29 матчах и став лучшим ассистентом лиги. За сезон трансферная стоимость Максима взлетела от € 4 млн до € 11 млн. Почему же петербуржцы забрали его гораздо дешевле? Воспользовались фиксированной суммой выкупа. При этом Глушенков универсален: способен сыграть в центре нападения, оттянутого форварда и правого вингера. Нет сомнений, что на лавке он будет редким гостем.

Ещё были формальный выкуп у «Локо» Вильсона Изидора (€ 4 млн), который последний сезон и так провёл в Петербурге, плюс возвращение из аренд Даниила Одоевского («Волгарь»), Дмитрия Чистякова, Алексея Сутормина (оба — «Сочи») и Зелимхана Бакаева («Аль-Вахда», ОАЭ).

Покинули клуб Арсен Адамов (возвращение из «Оренбурга» и моментальная аренда в «Ахмат») а также свободными агентами уже упомянутый Круговой (ЦСКА) и Александр Васютин («Акрон»).

«Краснодар»

Если у «Зенита» курс на молодёжь, то «Краснодар» внезапно начал оформлять «старичков». Южане подписали 36-летнего вратаря Юрия Дюпина («Рубин»), проведшего последние пару сезонов в «Урале» 34-летнего центрального полузащитника Юрия Газинского и его ровесника — центрфорварда «Динамо» Фёдора Смолова.

Все они достались бесплатно и вряд ли были куплены для основы. Скорее, чтобы добавить молодой команде (средний возраст — 25,4 года) опыта и иметь надёжные варианты подстраховки. Второй и третий при этом ещё и не чужие для «быков» люди: именно в «Краснодаре» Смолов обрёл звёздный статус и дважды подряд стал лучшим бомбардиром РПЛ, а больше Газинского за клуб играл только Сергей Петров. И то разница смехотворна (293 матча против 282).

Фёдор Смолов и Юрий Газинский Фото: ФК «Краснодар»

Дюпин был железно основным в Казани: отыграл 29 матчей и сделал 90 сейвов при 124 ударах по его воротам. Процент отражённых ударов тоже заслуживающий уважения — 72,6%. Как и количество «сухарей» — восемь. И всё же в новой команде он почти наверняка будет дублёром Станислава Агкацева. Всё-таки вопрос перспективы в «Краснодаре» на первом плане.

А вот Смолов и Газинский играли мало. Первый вчистую уступил конкуренцию раззабивавшемуся Константину Тюкавину (4+4 за 25 матчей), а второму доверили только 175 минут в Премьер-Лиге. Вероятно, форму получится набрать в родном клубе.

Правда, есть весомое исключение. Это сверкнувший в «Балтике» 19-летний атакующий полузащитник Данила Козлов (€ 1,25 млн).

В том числе благодаря ему (и ещё, конечно, другим новичкам) калининградцы преобразились весной, до последнего цеплялись за сохранение прописки в РПЛ и добрались до финала Кубка России. У Данилы 3+5 в 15 матчах. И бонусом — восхищение зрителей за шикарную технику. Он в состоянии сыграть и в центре поля, и атакующего полузащитника, и правого вингера. А ещё, по слухам, отказался вернуться в родной «Зенит», чтобы уйти в аренду к Валерию Карпину в «Ростов». То есть амбиций у парня хватает.

Усилить команду мог бы и Джонатан Окоронкво, вернувшийся из аренды. Нигериец в клочья разорвал Первую лигу, с 17 мячами в 30 матчах став её лучшим бомбардиром. Такой результативности у него прежде не было ни за второй «Краснодар», ни тем более за первый. Машина завелась? На фоне инсайдов о скором прощании клуба с Джоном Кордобой возвращение выглядело особенно многообещающе. Но накануне матча «Краснодар» продал его в Турцию.

Хватает и весомых потерь. Главная, конечно, — переехавший за € 20 млн в Париж Матвей Сафонов. Но с Агкацевым и Дюпиным за вратарскую позицию можно быть спокойным. Про Волкова мы уже рассказали. Также южане расстались с двумя латиноамериканцами — Хуниором Алонсо за € 1,1 млн («Атлетико Минейро») и Кади Боржесом («Ференцварош») за € 2 млн. Плюс окончательно попрощались с Шапи — греческий «Арис» выкупил его за € 1 млн после аренды. И отдали Михайло Баньяца в аренду «Бачке Тополе».

Возможные трансферы…

«Зенита» на выход, похоже, зависят от новых приобретений. По нашим сведениям, ещё в начале недели Александр Соболев был близок к переезду в Петербург за € 12 млн с учётом бонусов. Правда, переговоры идут очень тяжело. Если трансфер случится, вероятно, придётся расстаться с Иваном Сергеевым. Подхватить его, как и пока не заигравшего в Петербурге Александра Коваленко, готовы в Самаре:

«Мы понимаем, что команде нужно некоторые позиции усилить. Работаем в этом направлении. Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас», — сказал «Чемпионату» спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

«Зенит» не хочет продавать Коваленко. Если от них будет приемлемое для «Крыльев» предложение по аренде, мы сможем рассмотреть этот вариант. Насколько я знаю, Саша не против вернуться в «Крылья». Всё зависит от условий, на которых эта сделка возможна», — прокомментировал для Sport24 гендиректор самарцев Вадим Андреев.

Иван Сергеев и Александр Коваленко Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Также, судя по всему, состоится непрямой размен Клаудиньо на 23-летнего серба Ивана Илича из «Торино». Журналист Вене Касагранде рассказал, что бразилец согласовал контракт с «Фламенго». А в «РИА Новости» добавили, что сумма трансфера составит € 18 млн. Заодно сине-бело-голубые получат приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника Лорана. Вполне вероятно, что Суперкубок станет последним в зенитовской футболке для друга Малкома.

Что касается Илича, известный инсайдер Николо Скира объявил, что серб уже практически в одном шаге от перехода. По его сведениям, «Зенит» заплатит итальянцам € 23 млн, ещё € 2 млн они смогут получить в качестве бонусов.

Появлялась информация и об интересе петербуржцев к Джону Кордобе. Её в разговоре с «Чемпионатом» опроверг лично Мусаев: «У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны. «Зенит» к нам не обращался».

Что же касается самих «быков», после расставания с Алонсо и Волковым им срочно нужно усиливать оборону: как в центре, так и справа. И кого только в СМИ к ним не сватают: 24-летнего бразильца Диего Энрике Косту из «Сан-Паулу» (Globo Esporte), его ровесника из Уругвая Гастона Мартирену («Расинг Авельянеда»), 23-летнего аргентинца Хуана Баринагу из «Бельграна» (TyC Sports) и других малоизвестных в России футболистов.

А если всё-таки Кордоба покинет южан, есть две альтернативы: 27-летний гаитянский бомбардир «Маккаби» из Хайфы Францди Пьерро (Haiti Tempo) и 21-летний венесуэлец Сауль Гуарирапа, который весной пошумел в РПЛ с «Сочи» и забил восемь раз за 10 матчей («РБ Спорт»).

Ещё постоянно гонят с юга России Эдуарда Сперцяна: то «Аякс», то «Лацио», то «Жирона». Но пока он в Краснодаре. И даже получил капитанскую повязку после ухода Сафонова.

Товарищеские матчи перед Суперкубком

За межсезонье обе команды провели по три спарринга на сборах в своих городах. «Краснодар» при этом лишился сразу троих футболистов, укативших на Копа Америка: уругвайца Лукаса Оласу (возможно, сыграет за третье место с Канадой), а также пробившихся в финал колумбийцев Кевина Кастаньо и Джона Кордобу. В Суперкубке они также не выйдут.

«Быки» поочерёдно справились с «Кубанью» (1:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Ростовом» (3:2). Единственный гол землякам забил 18-летний воспитанник Константин Дорофеев. Возможно, вскоре увидим его и в РПЛ. Динамовцев вскрыли Никита Кривцов и Смолов, после чего Кади на 68-й минуте заработал красную.

С ростовчанами Мусаев, судя по всему, обкатывал стартовый состав на Суперкубок: Агкацев, Кайо, Тормена, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Олусегун, Са, Батчи и Смолов. Никто не уходил с поля вплоть до 68-й минуты, а забили Фёдор, Эдуард и выскочивший на замену Окоронкво.

Контрольный матч «Краснодар» — «Ростов» Фото: ФК «Краснодар»

«Зенит» же провёл Летний кубок с «Сочи» (5:2), лидером аргентинской лиги «Тальересом» (1:0) и вечным чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» (1:2). Трофей в итоге уплыл в руки сербам. За петербуржцев забивали Кассьерра и Мантуан (по два раза), а также Мостовой, Ерохин и Клаудиньо.

Вот какой была основа на «Црвену»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Эракович, Волков, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра. В общем, максимально боевой. И все замены, кроме вратарской на Адамова, Семак тоже сделал после 60-й минуты.

Что перед Суперкубком говорят тренеры

Главные слова Семака и Мусаева с предматчевых пресс-конференциях. Начнём с зенитовского тренера.

О возможном участии новичков

«Каждый игрок обладает индивидуальными качествами: кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее, кто-то быстрее теряет форму, кто-то быстрее устаёт. Так же и пришедшие игроки. Неважно, интенсивные или объёмные тренировки, организму нужно привыкнуть к той работе, которая проводится в команде. Две недели — это, конечно, недостаточный срок. Уже по ходу будем больше интегрировать ребят в игру нашей команды. Но на сегодняшний день есть шанс сыграть у всех наших новичков».

Об усилении нападения

«У нас есть два нападающих, но они разные по функционалу. Что касается Вани, он играл у нас ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких форвардов, когда отсутствовал по тем или иным причинам Кассьерра. Конечно, Ване лучше играть вторым форвардом. Он не нападающий, который играет по системе 4-3-3. И замены того же Матео по функционалу у нас нет: нам нужно или Глушенкова, или Сашу Ерохина пробовать, потому что у нас нет нападающего, который может заменить Матео.

Конечно, команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы играли много матчей, в которых команда глубоко и низко обороняется, и игрок, который играет хорошо на втором этаже, нам бы пригодился. Насколько это получится или не получится, не знаю.

Даже если посмотреть на другие команды, у многих по три-четыре нападающих, а у нас – два. Если мы собираемся играть в два форварда, конечно, этого недостаточно. Посмотрим, что получится. Мы хотели бы, чтобы тот игрок, который придёт, усилил бы нашу команду, а не просто пришёл на то место, которое нам необходимо. Изидор? Он не нападающий, а больше вингер. Это мы его используем на позиции нападающего, опять же, от безысходности, потому что у нас нет нападающих.

Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

О недостаточной форме перед сезоном

«Что касается качества и функциональной готовности, последняя игра у нас не получилась. Но это нормально для начала сезона. Предыдущие матчи иногда складывались хорошо с точки зрения движения и качества, иногда – нет. Повторюсь, это нормально для команды, которая только втягивается в сезон.

Что будет в предстоящем матче, предположить что-либо очень сложно, потому что не хватает игровой практики. Говорить, что команда находится в хорошей форме, наверное, не стоит, потому что сыграли по одной полноценной игре, и то далеко не все. Но на сегодняшний день, я думаю, в достаточном функциональном состоянии, чтобы сыграть 90 минут, большинство игроков способны».

О вероятном уходе Клаудиньо

«Конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание игроков: кто-то устаёт, кому-то нужны какие-то изменения. Практически каждое трансферное окно много разговоров про наших лидеров. Здесь для нас есть определённые сложности в подготовке. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает. Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, конечно, мы никого держать не будем. Будем искать игроков на эти позиции. Пока никакой конкретики нет на сегодняшний день, только разговоры».

О трансферах «Краснодара»

«Краснодар» изменился незначительно. За исключением трёх лидеров, которые играют на Кубке Америки, остальные все в строю. Конечно, появление Фёдора Смолова — большой плюс для команды. Это футболист, который умеет забивать, может играть и нападающего, и второго форварда вместе с Кордобой. Он добавит вариативности. Это серьёзное усиление. То же самое сказать и про того же Са, который в принципе адаптировался.

И Са, и Батчи – игроки быстрые и техничные. То есть вся группа атаки выглядит мощно. Команда, которая, в принципе, долгое время лидировала в прошлом чемпионате России, заняла второе место вслед за нами. Это будет встреча двух самых сильных клубов. Конечно, играть против «Краснодара» всегда интересно. Посмотрим, кто в каком состоянии. Как сложится игра, предположить сложно ввиду отсутствия официальных матчей».

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Теперь слово краснодарскому специалисту.

О желании взять Суперкубок

«Завтра большой шанс осуществить нашу мечту. Проданы все билеты. Мы очень ждём этой игры. В команде всё спокойно, все настроены. Нам надо быть смелыми, уверенными в себе и идти к своей цели. Думаю, завтра будет самый важный матч в моей карьере.

Мы должны быть максимально смелыми. Играть агрессивно в дуэлях. Должны играть в атаку, не бояться. Не должно быть сверхуважения к сопернику. Важно помогать друг другу. Вместе атаковать и обороняться».

Об отсутствующих игроках

«Колумбия идёт без поражений уже около 30 матчей. Хотя полуфинал у них был тяжёлый. Джон проводит очень сильный турнир, играет на пределе возможностей. В последней игре Кастаньо вышел на замену, мог отдать две голевые. Оласа почти не играет, для нас это небольшая проблема. Хотелось бы больше видеть его на поле.

Кордоба и Кастаньо получат 7-9 дней отдыха. Вроде бы у них всё хорошо в плане здоровья. Их матч будет 14-го или 15-го. Но основной отпуск у них будет зимой. Надеюсь, к 3-му и 4-му туру мы увидим в них полную боевую единицу. Также с «Зенитом» из-за травмы не сыграет Сергей Петров».

О целях на сезон

«Об этом должно говорить руководство. Пока мы ещё не встречались, так как находимся в неполном составе. Плюс ждём трансферы – думаю, добавятся два игрока в ближайшее время. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство и за Кубок. Хотя понимаем, что сделать это будет трудно. Усиление «Зенита»? Я об этом не думаю».

О возможных новичках

«Все лидеры остаются. Мы пока не намерены ни с кем расставаться. Сейчас в клубе никаких предложений нет. Официально никто не обращался. Когда появится центральный защитник? Надеюсь, на следующей неделе. Сейчас идут переговоры. Вместе с центральными защитником мы хотим взять флангового игрока.

Окоронкво продолжит карьеру в другом клубе. Скоро об этом объявят. У нас есть Смолов, Кокшаров, Кордоба, впереди может сыграть Мозес. Почему приглашаем возрастных футболистов? Сейчас мы хотим не трогать вторую команду. Она значительно омолодилась. Хотим, чтобы через пару лет команда вернулась в ФНЛ. И решили взять более опытных ребят. Хотя Козлов – это молодой футболист.

Что касается продаж, это разные истории. Матвею было трудно отказаться, мы не хотели его отдавать. Волков же хотел в «Зенит», нас устраивали детали сделки, поэтому мы расстались».