Давайте ностальгировать вместе. Выбираем лучший матч за Суперкубок России в истории!

«Зенит» уже выдавал яркие игры в этом турнире. Но и «Спартак» с ЦСКА проводили незабываемые дерби.

Новый сезон в России открывается по традиции матчем за Суперкубок. «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Волгограде и, будем надеяться, порадуют нас ярким результативным футболом. Хотя так бывает не всегда. Всё же участники этого мини-турнира, состоящего из одной встречи, только выходят из предсезонки и объективно находятся не в лучшей форме. А какой матч за Суперкубок России запомнился вам больше всего?

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

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Участвуйте в голосовании и помогите определить лучшую игру в истории Суперкубка России. Мы отобрали 10 самых увлекательных, на наш взгляд, противостояний, но есть возможность выбрать и какой-то другой матч.

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