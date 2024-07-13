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Зенит — Краснодар, Суперкубок России, 13 июля 2024-го: какой матч был лучшим в истории Суперкубка — голосование, рейтинг

Давайте ностальгировать вместе. Выбираем лучший матч за Суперкубок России в истории!
Анатолий Романов
Выбираем лучший матч за Суперкубок России
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«Зенит» уже выдавал яркие игры в этом турнире. Но и «Спартак» с ЦСКА проводили незабываемые дерби.

Новый сезон в России открывается по традиции матчем за Суперкубок. «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Волгограде и, будем надеяться, порадуют нас ярким результативным футболом. Хотя так бывает не всегда. Всё же участники этого мини-турнира, состоящего из одной встречи, только выходят из предсезонки и объективно находятся не в лучшей форме. А какой матч за Суперкубок России запомнился вам больше всего?

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ходе голосования игры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Участвуйте в голосовании и помогите определить лучшую игру в истории Суперкубка России. Мы отобрали 10 самых увлекательных, на наш взгляд, противостояний, но есть возможность выбрать и какой-то другой матч.

Делитесь в комментариях своим мнением и воспоминаниями!

Рейтинг: какой матч за Суперкубок России был лучшим в истории?
2006 год. «Спартак» — ЦСКА — 2:3
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
1 место

2006 год. «Спартак» — ЦСКА — 2:3

В 2006 году ЦСКА попал в Суперкубок и как чемпион сезона-2005, и как обладатель Кубка России сезона-2004/2005. Поскольку армейцы взяли все трофеи, его соперником стал вице-чемпион страны «Спартак». Команды Александра Старкова и Валерия Газзаева выдали яркое дерби в «Лужниках». На 22-й минуте Егор Титов вывел «Спартак» вперёд. Но Юрий Жирков сравнял счёт на 42-й минуте. Во втором тайме красно-белые снова повели – Моцарт забил на 47-й минуте. Тем не менее армейцы ещё раз отыгрались – Чиди Одиа на 73-й минуте сделал счёт 2:2. А концовка получилась очень горячей. Она вместила в себя победный гол Жо на 83-й минуте и удаление сразу трёх игроков (двух у «Спартака» и одного – у ЦСКА).

2013 год. ЦСКА — «Зенит» — 3:0
Фото: РИА Новости
2 место

2013 год. ЦСКА — «Зенит» — 3:0

ЦСКА приехал в Ростов-на-Дону в качестве чемпиона и обладателя Кубка России сезона-2012/2013. «Зенит» сыграл в Суперкубке как вице-чемпион. Команда Леонида Слуцкого доказала, что на тот момент она действительно была сильнее команды Лучано Спаллетти, одержав убедительную победу. Кейсуке Хонда открыл счёт на 15-й минуте. Второй гол армейцев забил Сергей Игнашевич – на 36-й минуте. В концовке ЦСКА превратил свою победу в крупную. Хонда оформил дубль на 83-й минуте.

2007 год. ЦСКА — «Спартак» — 4:2
Фото: РИА Новости
3 место

2007 год. ЦСКА — «Спартак» — 4:2

Самый результативный матч в истории Суперкубка России. ЦСКА был чемпионом и обладателем Кубка страны в 2006 году, «Спартак» – вице-чемпионом. В «Лужниках» команды Валерия Газзаева и Владимира Федотова выдали весёлое дерби. Уже на первой минуте Вагнер Лав вывел армейцев вперёд, а остальные голы отложили на второй тайм. Никита Баженов на 47-й минуте сравнял счёт, но Сергей Игнашевич на 51-й забил второй гол ЦСКА. Его отыграл на 61-й минуте Дмитрий Торбинский. Решил же исход матча Жо. Бразилец оформил дубль, поразив ворота «Спартака» на 63-й и 79-й минутах.

2004 год. «Спартак» — ЦСКА — 1:3
Фото: РИА Новости
4 место

2004 год. «Спартак» — ЦСКА — 1:3

Первая встреча «Спартака» и ЦСКА в Суперкубке. Красно-белые были обладателями Кубка России сезона-2002/2003, а армейцы – чемпионами 2003 года. В дерби на московском стадионе «Локомотив» поначалу успешнее играла команда Невио Скалы – на 14-й минуте хавбек «Спартака» Максим Калиниченко забил первый гол. Однако на 40-й минуте нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнял счёт. Игра ушла в дополнительное время, а там команда Артура Жорже нанесла два нокаутирующих удара: на 111-й минуте Даниэль Карвальо забил победный мяч, а на 113-й все вопросы снял гол Дмитрия Кириченко.

2017 год. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
5 место

2017 год. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1

После своего последнего на сегодняшний день чемпионства «Спартак» сыграл в Суперкубке с обладателем Кубка России сезона-2016/2017 «Локомотивом». В этом дерби в Москве Массимо Каррера добыл второй трофей для красно-белых. Основное время завершилось вничью, а в дополнительное посыпались голы. На 101-й минуте Луис Адриано вывел «Спартак» вперёд, а на 113-й Квинси Промес своим точным ударом приблизил чемпиона к завоеванию Суперкубка. Команда Юрия Сёмина смогла ответить только одним мячом, который забил на 116-й минуте Мануэл Фернандеш.

2019 год. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3
Фото: РИА Новости
6 место

2019 год. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3

Увлекательную битву в Суперкубке 2019 года выдали чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России сезона-2018/2019 «Локомотив». Команды Сергея Семака и Юрия Сёмина порадовали болельщиков, собравшихся на «ВТБ Арене», пятью голами. «Локо» повёл после забитого уже на шестой минуте Фёдором Смоловым мяча. Но «Зенит» был близок к волевой победе – Сердар Азмун оформил дубль, отличившись на 45+2-й и 52-й минутах. Однако в итоге волевую победу добыли железнодорожники. Главным героем стал Алексей Миранчук. Хавбек тоже сделал дубль, забив на 78-й и 81-й минутах.

2022 год. «Зенит» — «Спартак» — 4:0
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

2022 год. «Зенит» — «Спартак» — 4:0

Решение провести матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге наделало много шуму, но только подогрело интерес к дуэли чемпиона 2022 года и обладателя Кубка России сезона-2021/2022. Команда Сергея Семака оказалась намного лучше готова к Суперкубку, нежели команда Гильермо Абаскаля. «Зенит» красиво победил. На 29-й минуте Иван Сергеев забил первый гол чудесным дальним ударом, а на 34-й минуте Малком положил второй мяч чемпиона. После перерыва уже на 46-й минуте Вендел сделал счёт крупным. До разгрома дело довёл на 90+3-й минуте гол Матео Кассьерры.

2023 год. «Зенит» — ЦСКА — 0:0 (5:4 пен.)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

2023 год. «Зенит» — ЦСКА — 0:0 (5:4 пен.)

Последний на сегодняшний день матч за Суперкубок. «Зенит» был чемпионом 2023 года, а ЦСКА — обладателем Кубка России. Сама игра команд Сергея Семака и Владимира Федотова в Казани получилась не слишком богатой на голевые моменты, но развязка в серии пенальти запомнилась. Первые восемь ударов с «точки» были реализованы, а потом вратари Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев стали переигрывать своих оппонентов. Не забили Милан Гаич, Иван Сергеев и Никита Ермаков. Зато решающий 11-метровый красивым ударом «паненкой» реализовал зенитовец Роберт Ренан.

2003 год. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1 (4:3 пен.)
Фото: РИА Новости
9 место

2003 год. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1 (4:3 пен.)

С этой игры начиналась история турнира. Первый матч за Суперкубок России состоялся в марте 2003 года на стадионе «Локомотив» в Москве. Столичное дерби собрало 15 тыс. зрителей. «Локомотив» Юрия Сёмина был чемпионом сезона-2002, а ЦСКА Валерия Газзаева – обладателем Кубка России сезона-2001/2002. Армейцы повели после гола Иржи Ярошика на 41-й минуте, но в концовке Руслан Пименов спас железнодорожников – нападающий забил на 83-й минуте. Серия пенальти растянулась до 14 ударов, а её героем стал отразивший четыре мяча голкипер «Локо» Сергей Овчинников.

2008 год. «Зенит» — «Локомотив» — 2:1
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
10 место

2008 год. «Зенит» — «Локомотив» — 2:1

Чемпион России 2007 года «Зенит» и обладатель Кубка страны сезона-2006/2007 «Локомотив» поспорили за Суперкубок в «Лужниках». Этот матч вошёл в историю, наверное, самым курьёзным голом турнира. На 34-й минуте голкипер «Локо» Иван Левенец, не заметив находившегося за спиной Андрея Аршавина, положил мяч на землю в своей штрафной. В результате Аршавин выбежал из-за спины вратаря, ловко обокрал его и забил первый гол в игре. Команда Рашида Рахимова отыгралась на 69-й минуте – отличился бразилец Родолфо. Тем не менее трофей достался команде Дика Адвоката. На 82-й минуте Павел Погребняк добыл победу для сине-бело-голубых.

Лучшим был другой матч за Суперкубок России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
11 место

Лучшим был другой матч за Суперкубок России

Возможно, вы не согласны с нашим мнением и считаете лучшим какой-то другой матч за Суперкубок России. Тогда голосуйте за эту опцию. Конечно, можно вспомнить и ещё несколько интересных встреч с участием разных команд. Пишите в комментариях, почему самой классной была не попавшая в топ-10 игра. Между прочим, рекордсмен по количеству побед – участник нынешнего финала «Зенит», который брал этот трофей восемь раз. У ЦСКА семь побед в Суперкубке России. Три – у «Локомотива», две – у «Рубина» и одна – у «Спартака».

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