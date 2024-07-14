Я люблю сборную Англии. Саутгейт и Кейн должны взять Евро

Перед играми сборной Англии на Евро у меня сформировался особый ритуал. Всего два действия – сначала включаешь телевизор, потом выключаешь уведомления в нескольких чатах. Ты туда ещё вернешёся, просто попозже. А пока терпеть хейтерские сообщения желания нет.

Подобных сообщений за этот месяц хватало. Мне сложно их оценить – я предвзят. Хотя хейтеры, любые, не только Англии – это тоже про предвзятость. Чемпионаты мира или Европы можно считать раем для глорихантеров: если история боления человека за клуб прозрачна, то во время турниров сборных всё проще – обычно болеют за своих.

Когда своего и своих уже нет – ими становятся другие: Грузия, Англия, Гарри Кейн, Тони Кроос, Криштиану Роналду и даже Гарет Саутгейт. Болеть ведь необязательно за команду – можно выбрать личность. На ЧМ-2022 «своим» для меня стал Лионель Месси – после его победы я буквально срывал голос.

Лионель Месси – чемпион мира Фото: Lars Baron/Getty Images

Со сборной Англии всё просто. Да, мне не повезло не родиться в Лондоне, чтобы выбрать эту команду по территориальному признаку, но он всё-таки здесь есть. Никто ведь не будет спорить, что АПЛ – сильнейшая лига в мире? И именно сильнейшую лигу я смотрю чаще всего (после российского чемпионата, конечно). Для меня эти парни за годы выступлений в АПЛ стали своими: когда ты следишь за ними каждые выходные сложно как-то взять и болеть за другую команду на турнире, где их собрали вместе. Уолкер, Стоунз, Райс, Сака, да даже, простите, Пикфорд в одной команде мне ближе, чем состав любой другой топ-сборной на Евро.

За кого хочется порадоваться персонально?

Есть и две с половиной личные истории. Первая тянется давно – болельщику «Тоттенхэма» (то есть мне) очень хочется увидеть с трофеем Гарри Кейна. Один из лучших нападающих современности заслужил кубок. И не заслужил всех этих мемов про трофеи. Кейн выдаёт невероятные цифры, даже на Евро и ЧМ он стал лучшим бомбардиром в истории, если рассматривать только матчи в плей-офф. В случае победы на чемпионате Европы я мог бы порадоваться ещё за Тони Крооса (красивое завершение карьеры) и Криштиану Роналду (красивая история великого игрока), но карьера Кейна гораздо несправедливее. Он заслужил этот титул больше, чем кто-либо. 351 гол в карьере на клубном уровне, 66 – за сборную. Дайте уже человеку с 417 забитыми мячами чашку!

Гарри Кейн – лучший бомбардир сборной в истории. Но пора взять трофей покруче Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Вторая история родилась по ходу турнира – это Гарет Саутгейт. Как же его полоскают! Самое мягкое, что о нём говорили – «скучный тренер». Аршавин вот не считает его сильным специалистом, Сычёв – называет не тренером для сильных команд, а человек, которого знают во всём футбольном мире (речь про Александра Григоряна, если вы вдруг не поняли) в эфире называл его «бездарностью».

Удивительно даже, как никто в Англии этого не понимает – хотят продлить контракт с тренером, который выводил сборную в полуфинал ЧМ и дважды подряд сыграет в финале чемпионата Европы. Да ладно боссы английского футбола – что взять с чиновников. Посмотрите, что о тренере говорят футболисты.

Киран Триппьер защитник сборной Англии «То, что сделал Гарет с тех пор, как возглавил команду, не вызывает ничего, кроме восхищения. Когда я только прибыл на сборы, мы много общались о том, что значит представлять Англию на больших турнирах, и он действительно сплотил нас с того момента, как стал нашим наставником. Вы видели, как сильно он развился. И я думаю, то, что он сделал для Англии, на самом деле просто замечательно. У каждого есть право на собственное мнение, но я думаю, что Гарет, безусловно, знает от меня лично и от других игроков, что мы о нём думаем. Он невероятный, неподражаемый человек и тот, кого мы все в команде очень уважаем».

Люк Шоу защитник сборной Англии «Я многим обязан Гарету за доверие, оказанное мне. Он дал мне почувствовать себя частью команды, выпустив на поле, так что — да, я многим ему обязан».

Гарри Кейн капитан сборной Англии «Я знаю, что босс временами подвергается критике и порицанию. Но ведь мы выходим на поле для того, чтобы изменить ситуацию. Мы чувствуем, что тренер дал нам так много и стал одним из самых успешных специалистов в истории Англии, поэтому нам нужно выйти на поле и отплатить ему. 100 игр Саутгейта у руля сборной? Это невероятное достижение. Если говорить о том, чтобы сделать что-то для него, то лучшее, чего он может захотеть, — это победа. Надеюсь, мы сможем выиграть, и это станет отличным подарком для него. Я не могу достаточно качественно оценить вклад Гарета и то, что он сделал для этой команды и нации. С точки зрения того, где мы были и где находимся сейчас как сборная, это две совершенно несопоставимые вещи».

Странно, почему же футболисты из миллиардного состава Англии так хвалят и любят своего тренера? Неужели они не читали мнения экспертов во всём мире? Или у тренера получилось сплотить команду и заставить игроков биться за себя? Вряд ли уважаемые эксперты и комментаторы в соцсетях рассматривают такой вариант.

Главное – Саутгейт последовательно затыкает всех критиков. Да, они будут полоскать его даже в случае победы на Евро. Плевать. Уровень хейта к нему, как и ко всей сборной, зашкаливает, а я не люблю, когда кого-то так сильно унижают – справедливостью тут не пахнет. Так что вот и ещё одна причина поддержать Англию и лично её тренера. Который, кстати, не сильно обращает на критику внимание (как минимум не показывает этого) – а просто берёт и даёт результат.

Гарет Саутгейт смотрит на критику сборной Англии Фото: Richard Pelham/Getty Images

Ну и ещё половинка истории – Джуд Беллингем. У парня просто восхитительный сезон, который должен завершиться «Золотым мячом». Винисиус в этой гонке явно отстал – его Бразилия провалилась на Копе, да и он сам в целом — тоже. Кроос вылетел с Евро достаточно рано, так что из конкурентов остался только Месси – аргентинец в ночь на понедельник может взять Копу. А очередной «Золотой мяч» для Лео допустить никак нельзя! Так что Беллингему нужен весомый аргумент. Победа на Евро подойдёт.

Почему Англия играет неярко?

Тут ненависть к Англии тоже преувеличена. Я не буду играться статистикой – её можно удобно подобрать, а неудобные цифры повернуть в любую сторону.

Возьмём самое важное в футболе (да простит меня Вадим Евсеев) – голы. Англия на этом Евро – явно не худшая из топ-сборных. У неё семь забитых мячей (с пенальти — один), у Португалии – пять, у Франции – четыре (один — с пенальти, ещё два — автоголы), у Италии – три, у Бельгии – два. Но никто не критиковал эти команды так, как делали это с Англией. Больше неё, кстати, забили только Швейцария (8), Турция (8), Нидерланды (10), Германия (11), и Испания (13). И только испанцы с нидерландцами прошли дальше четвертьфинала.

Что тут важно? Ни на одну из этих сборных (пожалуй, кроме Германии) нет такого давления результата, как на Англию и лично Саутгейта. Он получил самый дорогой состав в истории — истории, в которой Англия не знает больших побед с 1966 года. В живых вообще остался только один чемпион мира из того состава! А ведь это страна, для которой не существует другого места, кроме первого. Для которой значимость футбола просто невозможно посчитать. Так что Саутгейт будет перестраховываться. Не будет играть, как испанцы или нидерландцы в матче с Румынией. И это правильно. Англии нужна победа – и пока её стиль оставляет для этого шансы. Не нравится? Что делать в таком случае, ответил Дешам.

Здесь мой коллега пытается осознать выход Англии в финал (он за неё не болеет): Англия в финале Евро-2024 — это вообще законно?

Но если переключать канал по совету Дешама вы всё-таки не хотите, то постарайтесь хотя бы поубавить злость, сократить количество издёвок и оскорблений. Возможно, дело здесь не только в футболе: Англию, как и другие бывшие империи, многие недолюбливают во всём мире. Но мы здесь – про футбол.

А в футболе Англия уже заслужила титул. Её звёзды, её тренер, её болельщики. Англичане так выгрызали победы в каждом матче плей-офф на турнире, как не выгрызал никто. Так что сегодня Англия просто должна забрать кубок. И если Кейн с партнёрами сделают это в серии пенальти после 0:0 за 120 минут игры – мне будет даже приятнее. В чатах можно будет включить уведомления и написать: football finally came home.