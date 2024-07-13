«Если Семаку нужен игрок типа Соболева — он будет в «Зените». Накоротке с Аршавиным

На открытие нового футбольного сезона в Волгоград съехалось множество известных людей. Андрей Аршавин прибыл на Суперкубок России в составе команды амбассадоров РФС. Обсудили с легендой главные темы недели: трансферы сине-бело-голубых, игру «Зенита» с «Краснодаром» и, конечно же, предстоящий финал Евро-2024.

— Ваши впечатления от Волгограда?

— В Волгограде футбол любили всегда. Помню, мы сидели здесь и смотрели матч национальной команды. По-моему, в 2003 году, когда с молодёжкой в этом городе были. Я не играл, а был в основной сборной, но не попал в заявку на матч с Албанией. Тогда здесь кусок трибуны успели снести для того, чтобы обязательно строить стадион. Радостно, что такой город, в котором действительно любят футбол, теперь имеет хороший стадион. Хотелось бы видеть «Ротор» в РПЛ. Я давно на таком мероприятии не был — здорово на самом деле. Атмосфера раскочегарилась: сначала было много неразберихи, а потом всё наладилось. Мне кажется, что люди запомнят этот момент.

— На бумаге «Зенит» значительно сильнее «Краснодара», а на деле?

— Понятно, что «Краснодар» подходит к этой игре не в оптимальном составе. С другой стороны, это первая игра сезона, тот же «Зенит» и «Краснодар» только вкатываются. Не думаю, что обе команды находятся в оптимальных кондициях. Даже на товарищеском Кубке перед сезоном «Зенит» пропустил в двух из трёх матчей по два мяча. В обороне не всё гладко пока. Обе команды любят и умеют атаковать. Поэтому голы будут с обеих сторон. Понятно, что я буду за «Зенит», но болел бы за ничью 2:2 и победу «Зенита» по пенальти. Мне так хочется.

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— Не слишком ли много у «Зенита» сейчас игроков? Это не проблема?

— По-моему, сейчас у «Зенита» 31 или 32 игрока. Естественно, что все хотят хотят играть, а тут столько народу. Думаю, до конца трансферного окна их количество сократится — «Зениту» удастся раскидать футболистов. Самое удивительное, что я не слышу слухов, которые ходили в предыдущее межсезонье: то бразильцы хотят уйти, то Сутормина и Чистякова берут куда-то, то ещё кого-то. А сейчас все спокойно и тихо готовятся, не жужжат (смеётся).

— Как раз про Вендела и Клаудиньо снова ходят слухи. Для «Зенита» их уход станет потерей?

— Если уйдут двое, будет намного сложнее, чем если уйдёт кто-то один. «Зенит» уже сталкивался с похожей ситуацией в прошлом году. Ушли Кузяев и Малком — и возникли проблемы. Нынешнее межсезонье отличается от прошлого тем, что, по-моему, замены для этих игроков уже готовы на тот случай, если они уйдут.

— Можно сказать, что Вендел и Клаудиньо прошли свой цикл в «Зените» и пора с ними расставаться?

— Такого, чтобы кто-то кого-то гнал из «Зенита», безусловно, нет. Это игроки хорошего уровня, и они многое сделали для «Зенита». Их никто гнать не будет. Просто если придут хорошие предложения, думаю, наше руководство не станет их удерживать, а продаст.

— Переход Козлова в «Краснодар» — это потеря для «Зенита»?

— Я бы хотел, что этот игрок был в «Зените». Считаю, что он сильнее отдельных игроков, которые сейчас есть в команде. Плюс у него есть перспективы. Он наш воспитанник и так далее. Козлов по каким-то своим причинам выбрал «Краснодар». Он объяснит это позже. Сейчас вряд ли будет отвечать откровенно. Безусловно, я желаю ему удачи. Мы в академии радуемся, что игрок перешёл во вторую команду России.

Данила Козлов в «Краснодаре» Фото: fckrasnodar.ru

— Но как первая команда России упустила Козлова?

— Я не знаю. Я не участвовал в его переходе в «Балтику» и никак не мог это контролировать. Я даже не знаю, при каких обстоятельствах он из «Балтики» переходил в «Краснодар».

— Что думаете по Соболеву? Нужен «Зениту» форвард такого формата?

— Думаю, что определяющим должно быть мнение главного тренера. И оно, в принципе, есть. Если Сергею Богдановичу нужен игрок такого типа, как Соболев, Кордоба или кто-то ещё третий, то он будет.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Пишут, что Соболев тренируется спустя рукава и хочет уйти в «Зенит». Это нормально?

— Во-первых, это всё слухи. Я за эту неделю слышал, что Соболев завтра должен быть на базе, что уже прошёл медосмотр. Потом кто-то из «Спартака» говорит, что он игрок «Спартака» и о чём вы вообще говорите. Настолько разные высказывания! Я думаю, что, конечно, что-то есть. Наверняка. Но гадать на кофейной гуще нет смысла. Если он не перейдёт, то какой вообще сейчас смысл высказываться о нём как об игроке «Зенита»? Когда трансферы состоятся, их проще обсуждать.

— Мусаев говорит, что «Краснодар» хочет побеждать не лишь бы как, а в своём стиле. Не кажется ли вам, что с таким подходом трофеев команде ещё долго не выиграть?

— Во-первых, «Краснодар» имеет возможность завоевать первый трофей в своей истории. Во-вторых, у «Барселоны» же есть своя философия: играют так, как они играют. Понятно, что с вариациями, но это комбинационный футбол, яркие игроки и короткий пас. В принципе, у «Краснодара» тоже есть право иметь свой стиль и защищать его. Но, конечно же, без побед и победных традиций — это всё в пустоту.

— В финале Евро-2024 Испания — Англия за кого будете переживать?

— В целом не скажу, что это две команды, за которые я болел бы или болею. Нет. На мой взгляд, Испания лучше проводит турнир. Её игроки играют ярче, чем те же звёзды Англии. Я буду желать победы Испании.

— Вы тоже в восторге от Ямаля?

— Он хорош. Больше нечего сказать. Но он не Месси. Месси и Роналду — игроки выше классом, чем Ямаль. Несмотря на то что он в 16 лет играет на большом уровне, на котором Лео с Криштиану в его возрасте, наверное, ещё не были.