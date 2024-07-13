Сборную Испании к победе на Евро ведёт теневая звезда. Просто вы ещё об этом не знаете

Сборная Испании на Евро-2024 выполнила две большие задачи. Первая – выход в финал. Это уже большой результат. Но, конечно, испанцы сделают всё, чтобы итогом стала победа на турнире.

А вторая выполненная задача заключается в том, что матчи Испании снова можно смотреть. Больше не нужно себя превозмогать, от игры испанцев с бесконечным и зачастую стерильным владением больше не укачивает, как это было раньше. Теперь сборная Испании динамичная, яркая и привлекательная.

Такой её сделали новые люди. В первую очередь Ламин Ямаль и Нико Уильямс. А тренер Луис де ла Фуэнте, ещё один новый человек, сделал так, что по-другому раскрываются игроки, которые появились в сборной задолго до него. В частности, это касается полузащитника Фабиана Руиса.

Он не так ярок, как уже названные Ямаль и Нико. Не так колоссален, как Родри, на котором держится игра Испании подобно тому, как Земля стоит на трёх слонах. Однако Руиса с двумя голами и двумя ассистами абсолютно точно можно считать одним из открытий Евро. Ему уже 28 лет, он давно на виду. Но так, как на этом Евро, не играл со времён «Бетиса» – команды, где он впервые серьёзно заявил о себе.

Фабиан Руис Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Найти «своего» тренера – важнейшая вещь для любого футболиста. Игрок может быть сколь угодно талантлив, но обязательно нужен тот, кто его таланты раскроет. Фабиану Руису повезло. После классной работы в «Лас-Пальмасе» в «Бетис» в 2017 году пришёл тренер Кике Сетьен. При нём севильцы с ходу показали лучший за 13 лет результат (шестое место и выход в Лигу Европы), а Руис отыграл чемпионат так, что «Наполи» не пожалел € 30 млн. При том что для Фабиана это был первый полноценный сезон в Ла Лиге.

Какие-то принципы игры «Бетиса» Сетьена схожи с тем, во что сегодня играет сборная Испании. Севильцы много владели мячом, но края атаки в лице Хоакина, Кристиана Тельо или Риада Будебуза не позволяли владению стать бессмысленным культом. Они давали динамику, как сейчас в сборной Испании её дают Ямаль и Нико. Это был футбол, который объединял в себе и контроль, и вертикальную игру с постоянными взрывами на флангах.

Руис в конструкции Сетьена играл «восьмёрку» с большими атакующими полномочиями. Под ним располагался экс-зенитовец Хави Гарсия – Родри того «Бетиса». Фабиан помогал ему в обороне, а ещё регулярно снабжал мячами игроков атаки. 3+6 за сезон – не самые выдающиеся цифры. Однако чтобы оценить полезность Руиса – что тогда в «Бетисе», что сейчас в сборной – одной лишь статистики мало. Нужна полная картина. Да-да, нужно смотреть футбол! Хайлайтами и xG не отделаешься!

Примерно в той же тональности во время Евро высказался и Луис де ла Фуэнте.

Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании «Взгляните на игру Фабиана Руиса по-другому и поймите, насколько он силён. Поверьте мне, его крайне недооценивают».

Де ла Фуэнте прекрасно знает Фабиана ещё по молодёжной сборной. В 2019-м испанцы выиграли Евро U21, и Руис был одним из лидеров той команды. Он дважды забил и отдал два ассиста – прямо как на взрослом Евро в 2024-м. Правда, на молодёжном чемпионате Европы Руис окончательно оформил свою статистику в финале: забил и отдал голевую в матче с Германией. Если он отметится хотя бы одним результативным действием в финале с Англией сейчас, то сделает цифры круче, чем на молодёжном Евро-2019.

Фабиан Руис Фото: Paola Garbuio/Zuma/ТАСС

После ухода из «Бетиса» Руис провёл четыре сезона в «Наполи». Он показывал качество, стабильно отдавал и забивал – особенно в первом сезоне Лучано Спаллетти, накануне чемпионства (7+4). Но той лёгкости, которая была в «Бетисе», у Фабиана не чувствовалось. Возможно, дело было в том, что в «Наполи» он играл чуть ниже. В Испании он был «восьмёркой» с уклоном к «десятке», а в Италии – с уклоном к «шестёрке».

Будучи футболистом «Наполи», Руис наконец начал играть в сборной Испании, даже съездил на Евро-2020. Но был игроком подмены. Луис Энрике не давал ему более важной роли.

В какой-то момент Энрике вовсе перестал вызывать Руиса в сборную. И не взял его на чемпионат мира в Катар. Всё указывало на то, что Луис Энрике, в отличие от Сетьена или де ла Фуэнте, не является для Руиса «своим» тренером. И тут – они встречаются в одном клубе!

Фабиан Руис и Луис Энрике Фото: David Ramos/Getty Images

Руис перешёл в «ПСЖ» в 2022-м, когда там рулил Кристоф Галтье. А Луис Энрике подъехал в 2023-м. И при нём Руис стал играть меньше. Его часто меняли по ходу матчей, периодически он оставался в запасе. Но, к счастью для Фабиана, сборную возглавил де ла Фуэнте, который хорошо его знал. И начал вызывать его, несмотря на неудачный отрезок в клубе.

При этом основным в команде де ла Фуэнте Руис стал не сразу. Получил тяжёлую травму Гави, Педри тоже много пропустил из-за повреждений. Руису дали шанс, и он воспользовался им. Фабиан пробился на Евро, а всё дальнейшее – уже история.

Руис – не самый яркий игрок сборной Испании. Но один суперхайлайт, даже покруче голов и голевых, уже сделал. Это было в матче с Германией: Фабиан одним движением отправил отдыхать сразу троих немцев. И каких – Флориана Вирца, Томаса Мюллера и Тони Крооса! В этом движении была вся грация Фабиана: длинные, как у аиста, ноги и вместе с тем тончайшая, ювелирная техника.

Вряд ли Руису удастся повторить нечто подобное в финале. Но если в его руках окажется Кубок Европы, есть подозрение, что он будет доволен и без всяких хайлайтов.