6 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024
Под конец Евро-2024 Finance Football составил список самых высокооплачиваемых тренеров турнира. Кто вошёл в топ-6?
5-6-е место — Лучано Спаллетти
Наставник сборной Италии получает € 3 млн в год.
5-6-е место — Рональд Куман
Нидерландский тренер зарабатывает также € 3 млн в год.
4-е место — Дидье Дешам
Зарплата главного тренера сборной Франции — € 3,8 млн в год.
3-е место — Роберто Мартинес
Наставник сборной Португалии получает € 4 млн в год.
2-е место — Юлиан Нагельсман
Немецкий специалист зарабатывает € 4,8 млн в год.
1-е место — Гарет Саутгейт
Зарплата главного тренера сборной Англии — € 5,8 млн в год.
6 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024
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