Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE

Гарет Саутгейт всё-таки дотащит свою команду до трофея? Или приятная серия британцев прервётся?

Этот день настал! Сегодня, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы 2024 года в Германии – на Олимпийском стадионе в Берлине сойдутся Испания и Англия. «Чемпионат» проведёт онлайн этого мощнейшего вечера.

Какой разный путь команды преодолели на пути к финалу. Казалось бы, провели одинаковое количество матчей, выдирали победы в овертаймах, совершали камбэки. А впечатление всё равно разное:

Испания – системная сборная с разнообразным футболом и способностью вылезти из любой ситуации;

Англия – напичкана звёздами, но играет скучно, а порой и просто невыносимо, попадание в финал сродни аномалии.

Интересно, что за многолетнюю историю противостояний Англия и Испания встречаются на Евро всего в третий раз. На групповой стадии в 1980 году победили британцы — 2:1, а в четвертьфинале Евро-1996 они же прошли соперника по пенальти.

Сохранится ли тренд? Или испанцы впервые обыграют англичан на чемпионатах Европы? Это интрига!

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