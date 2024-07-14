ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Испания — Англия, прямая онлайн-трансляция финала Евро-2024, где смотреть, 14 июля 2024

Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE
Никита Паглазов
Финал Евро-2024
Комментарии
Гарет Саутгейт всё-таки дотащит свою команду до трофея? Или приятная серия британцев прервётся?

Этот день настал! Сегодня, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы 2024 года в Германии – на Олимпийском стадионе в Берлине сойдутся Испания и Англия. «Чемпионат» проведёт онлайн этого мощнейшего вечера.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Какой разный путь команды преодолели на пути к финалу. Казалось бы, провели одинаковое количество матчей, выдирали победы в овертаймах, совершали камбэки. А впечатление всё равно разное:

  • Испания – системная сборная с разнообразным футболом и способностью вылезти из любой ситуации;
  • Англия – напичкана звёздами, но играет скучно, а порой и просто невыносимо, попадание в финал сродни аномалии.

Интересно, что за многолетнюю историю противостояний Англия и Испания встречаются на Евро всего в третий раз. На групповой стадии в 1980 году победили британцы — 2:1, а в четвертьфинале Евро-1996 они же прошли соперника по пенальти.

Сохранится ли тренд? Или испанцы впервые обыграют англичан на чемпионатах Европы? Это интрига!

Предвкушаем главный матч
Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров
Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024. Кто заберёт трофей?
Истории
Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024. Кто заберёт трофей?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android