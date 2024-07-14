Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE

Этот день настал! Сегодня, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы 2024 года в Германии – на Олимпийском стадионе в Берлине сойдутся Испания и Англия. «Чемпионат» проведёт онлайн этого мощнейшего вечера.
Какой разный путь команды преодолели на пути к финалу. Казалось бы, провели одинаковое количество матчей, выдирали победы в овертаймах, совершали камбэки. А впечатление всё равно разное:
- Испания – системная сборная с разнообразным футболом и способностью вылезти из любой ситуации;
- Англия – напичкана звёздами, но играет скучно, а порой и просто невыносимо, попадание в финал сродни аномалии.
Интересно, что за многолетнюю историю противостояний Англия и Испания встречаются на Евро всего в третий раз. На групповой стадии в 1980 году победили британцы — 2:1, а в четвертьфинале Евро-1996 они же прошли соперника по пенальти.
Сохранится ли тренд? Или испанцы впервые обыграют англичан на чемпионатах Европы? Это интрига!
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