Какой финал Евро был лучшим в XXI веке? Испания уже выдавала матч-шедевр

Впереди последний матч Евро-2024 – финал между Испанией и Англией. Решающие битвы за золото на крупных турнирах не всегда получаются увлекательными, но некоторые хочется пересматривать, чтобы пережить яркие эмоции ещё раз. Давайте вместе выберем лучший финал чемпионата Европы в XXI веке.

Участвуйте в нашем рейтинге и пишите в комментариях, почему проголосовали за тот или иной матч. Кстати, в этот список вошёл также финал Евро-2000, чтобы выбор был побольше. Мы решили не подходить формально к временным отсечкам, поскольку то европейское первенство состоялось всего за полгода до наступления нового века.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.