Какой финал Евро был лучшим в XXI веке? Испания уже выдавала матч-шедевр

Впереди последний матч Евро-2024 – финал между Испанией и Англией. Решающие битвы за золото на крупных турнирах не всегда получаются увлекательными, но некоторые хочется пересматривать, чтобы пережить яркие эмоции ещё раз. Давайте вместе выберем лучший финал чемпионата Европы в XXI веке.
Участвуйте в нашем рейтинге и пишите в комментариях, почему проголосовали за тот или иной матч. Кстати, в этот список вошёл также финал Евро-2000, чтобы выбор был побольше. Мы решили не подходить формально к временным отсечкам, поскольку то европейское первенство состоялось всего за полгода до наступления нового века.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Евро-2000. Франция – Италия – 2:1 (д. вр.)
Финал чемпионата Европы 2000 года состоялся на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. Сборную Франции тренировал Роже Лемерр, сборную Италии – Дино Дзофф. «Скуадра адзурра» играла на том турнире с явным акцентом на оборону и затянула «трёхцветных» в свой футбол. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а уже через 10 минут после начала второго тайма Марко Дельвеккио открыл счёт. Франческо Тотти сделал передачу пяткой на защитника Джанлуку Пессотто, и тот прострелил с правого фланга на нападающего.
Французы были на грани поражения, но на 90+3-й минуте их спас вышедший на замену Сильвен Вильтор, забить которому помог небольшой рикошет. А в дополнительное время — на 103-й минуте — сборная Франции дожала Италию. Ещё один вышедший на замену нападающий Давид Трезеге после прохода Робера Пиреса точно пробил под перекладину. «Золотой» гол — и волевая победа французов!
Евро-2012. Испания – Италия – 4:0
Евро-2012 стал третьим подряд крупным турниром, который завершился триумфом сборной Испании. «Фурия Роха» во главе с Висенте дель Боске доказала своё превосходство над Италией в финале, который прошёл на Олимпийском стадионе в Киеве. Это была крупнейшая победа в истории финалов Евро. На 14-й минуте Давид Сильва открыл счёт, завершив комбинацию с участием Андреса Иньесты и Сеска Фабрегаса. На 41-й минуте Хави вывел Жорди Альбу один на один – защитник переиграл Джанлуиджи Буффона.
Концовку итальянцы доигрывали вдесятером: Тьяго Мотта получил травму, а замены у «Скуадра адзурра» к тому моменту уже закончились. На 84-й минуте Фернандо Торрес забил третий гол с паса Хави. А спустя ещё четыре минуты Хуан Мата довёл дело до разгрома. Торрес не пожадничал и выкатил ему мяч на пустые ворота. Блестящая победа Испании.
Евро-2016. Португалия – Франция – 1:0
Финал чемпионата Европы 2016 года принимал «Стад де Франс», и возглавляемые Дидье Дешамом хозяева считались фаворитами матча с Португалией. Тем более команда Фернанду Сантуша уже в середине первого тайма потеряла из-за травмы Криштиану Роналду. Французы доминировали, в два раза превзошли соперника по ударам и попаданиям в створ. Однако стойко оборонявшиеся португальцы удерживали нулевую ничью и вели дело к серии пенальти.
Но до 11-метровых в итоге так и не дошло. Вышедший на замену нападающий Антониу Эдер – будущий игрок московского «Локомотива» – пролез к чужой штрафной и точно пробил низом в ближний угол. Голкипер Уго Льорис французов не выручил. Так Роналду выиграл свой первый и пока единственный крупный турнир (Евро или ЧМ) со сборной.
Евро-2020. Италия – Англия – 1:1 (3:2 пен.)
Три года назад Гарет Саутгейт уже играл со сборной Англии в финале Евро-2020. Тогда это был домашний для англичан матч – на лондонском стадионе «Уэмбли». Однако свои трибуны не помогли взять золото. Сборная Италии под руководством Роберто Манчини победила в серии пенальти. Хотя хозяева даже забили быстрый гол: защитник Люк Шоу уже на второй минуте замкнул навес другого защитника – Кирана Триппьера. Но на 67-й минуте после углового Леонардо Бонуччи, среагировав быстрее остальных на отскок в штрафной англичан, протолкнул мяч в сетку ворот Джордана Пикфорда.
Всё закончилось 11-метровыми. Пикфорд потащил удары Андреа Белотти и Жоржиньо (при помощи штанги), однако Джанлуиджи Доннарумма оказался ещё более фартовым – ему не забили Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
Евро-2008. Испания – Германия – 1:0
Финальный матч Евро-2008 принимал венский стадион «Эрнст Хаппель». Сборная Испании под руководством Луиса Арагонеса, как оказалось, начинала на том турнире свой путь к трём подряд трофеям – потом «Фурия Роха» выиграет ещё ЧМ-2010 и Евро-2012. В полуфинале испанцы победили сборную России со счётом 3:0. А в финале с Германией, которую возглавлял Йоахим Лёв, команде хватило одного гола, чтобы одержать заслуженную победу.
Автором этого мяча, а также лучшим игроком матча стал Фернандо Торрес. На 33-й минуте нападающий «Ливерпуля» завершил проникающую атаку с участием Маркоса Сенны и Хави. Получив передачу от хавбека «Барселоны», Торрес продавил Филиппа Лама и реализовал выход один на один – мастерски перебросив мяч через голкипера Йенса Леманна.
Евро-2004. Греция – Португалия – 1:0
В финале Евро-2004, турнира, который стал первым в карьере Криштиану Роналду, сборная Португалии играла дома – на лиссабонском «Эштадиу Да Луш». Но греки преподносили на том турнире одну сенсацию за другой и не боялись никого. Команда немецкого тренера Отто Рехагеля демонстрировала идеальный антифутбол. В финале сборная Греции в четыре раза уступила португальцам по общему количеству ударов (4:16) и в пять раз — по ударам в створ (1:5), но одного-единственного попадания ей хватило, чтобы забрать золото. На 57-й минуте нападающий Ангелос Харистеас забил после подачи углового. А команда Луиса Сколари так и не смогла сломать греческую стену. Чудо свершилось!