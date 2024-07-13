Топ-события воскресенья: финалы Евро-2024 и Уимблдона, Летняя лига НБА плюс UFC

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Посмотреть все события 14 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Канада — Уругвай, Кубок Америки — 2024, матч за третье место

Интрига: неудачники борются за утешительный приз

Это вполне могла быть финальная вывеска, но увы – только матч за бронзу. В отличие от Евро, на Копе она разыгрывается и не делится между проигравшими полуфиналистами. Каждому есть за кого болеть: тут и звёздный Альфонсо Дэвис с многообещающим Джонатаном Дэвидом у Канады, и топовые Дарвин Нуньес, Федерико Вальверде и Родриго Бентанкур у Уругвая. Абсолютно мощнейшее противостояние. Даже жаль, что одна из команд останется без медалей.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», Летняя лига НБА

Интрига: кто начнёт с победы участие в Летней лиге НБА?

«Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом сезоне не пробился в плей-офф НБА, но, даже несмотря на это, команда не выбрала ни одного игрока в первом раунде драфта НБА 2024 года, так как клуб из Сан-Франциско ранее обменял свой выбор. «Воины» заполучили лишь Квинтена Поста под 52-м пиком, а за клуб в Летней лиге будут выступать талантливая молодёжь, уже проявившая себя в НБА – Брэндин Подзиемски и Трэйс Джексон-Дэвис. «Финикс Санз» не сказать, что обладает ярким составом из юных баскетболистов, но каждый может проявить себя. Кто же стартует в Летней лиге с победы?

👊 7:00*: Сантьяго Понциниббио (Аргентина) — Муслим Салихов (Россия), UFC on ESPN 59

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли россиянин прервать серию из двух поражений?

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. В соглавном событии вечера выступит россиянин Муслим Салихов. Король кунг-фу идёт на серии из двух поражений. Но он получил новый контракт от организации, поэтому на эмоциональном подъёме способен прервать чёрную полосу. Его соперником станет аргентинец Сантьяго Понциниббио. Опытный 37-летний боец имеет профессиональный рекорд в 30 побед при семи поражениях. Поэтому для россиянина этот поединок станет очередной проверкой на прочность.

⚽️ 16:00: «Урал» — «Сочи», Первая лига, 1-й тур

Интрига: вылетевшие из РПЛ открывают Первую лигу!

Уральцам и сочинцам не позавидуешь: по итогам сезона-2023/2024 они вылетели из РПЛ в Первую лигу. И уже встречаются между собой в 1-м туре! Так что можно сказать, что матч будет с налётом чемпионата России. Между собой команды встречались массу раз, а в последний – оформили яркую ничью (2:2). Как будет теперь?

🏆 🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2), Уимблдон, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Джокович реванш в финале Уимблдона за прошлогоднее поражение?

Новак Джокович добрался до своего 37-го финала ТБШ в карьере, но добиться 25-го по счёту титула ему будет очень непросто, ведь знаменитому сербу будет противостоять действующий чемпион турнира Карлос Алькарас, который год назад победил в финале как раз Новака. Всего теннисисты играли пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Джоковича. В частности он выиграл их последний поединок в полуфинале ATP Finals — 2023.

🏆⚽️ 22:00: Испания — Англия, Евро-2024, финал

Интрига: финал чемпионата Европы!

Какие ещё нужны аргументы, чтобы не пройти мимо? Испания по шажочку возвращается на самый верх футбольной иерархии, а Англия всё надеется, что звёздное поколение наконец-то что-то выиграет и не остановится второй турнир подряд в миллиметрах от трофея. Дух захватывает от предстоящей зарубы!