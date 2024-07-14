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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Испания — Англия, финал Евро-2024, 14 июля, Гарету Саутгейту могут дать рыцарское звание, что это такое, за что вручают

У Саутгейта есть шанс получить рыцарское звание. За что его дают и кому вручали раньше
Кирилл Закатченко
За что вручают рыцарское звание в Великобритании
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В списке — сразу несколько известных деятелей из мира спорта.

Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в финал на втором чемпионате Европы подряд. Три года назад команда проиграла Италии в серии пенальти, а теперь её ждёт встреча с Испанией. В случае победы Саутгейту могут присвоить рыцарское звание (так пишет The Telegraph).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За что дают рыцарское звание в Великобритании?

Великобритания сильно изменилась с того момента, когда титул рыцаря действительно многое значил в обществе. Раньше рыцарями становились настоящие воины, которые защищали свои земли. Теперь нужды в таких людях нет. С другой стороны, Великобритания всегда уважала свои традиции. В современных реалиях такой титул — знак уважения со стороны монарха.

Сейчас к рыцарям необходимо обращаться как «сэр» (это касается только британцев). Дама — женский эквивалент рыцаря. У этих людей есть право на аудиенцию с королевскими особами. Это не значит, что они могут нарушать покой знатных людей в любое время, однако у них есть возможность запросить беседу с монархом. Сам титул личный, поэтому его нельзя передать по наследству.

Станет ли Гарет Саутгейт рыцарем?

Станет ли Гарет Саутгейт рыцарем?

Фото: Alex Livesey/Getty Image

Кто принимает решение о вручении?

Технически — действующий монарх. На практике тоже он, но по представлению министерства обороны и министерства иностранных дел. В списки можно попасть благодаря заметным достижениям на поле боя, активной благотворительной деятельности, достижениям в науке, искусстве, спорте. В Ордене Британской империи много членов, однако приставки «сэр» и «дама» достаются только действительно известным людям, которые многое сделали для блага страны.

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Кто из известных людей получил звание?

В рыцари и дамы часто посвящают высокопоставленных должностных лиц, но иногда такой чести удостаиваются и голливудские знаменитости. К примеру, актёр Шон Коннери (к сожалению, ныне покойный) получил звание в 2000 году за заслуги в области кинодраматургии. Любопытно, что исполнитель роли Джеймса Бонда стал рыцарем, несмотря на то что активно выступал за независимость Шотландии от Великобритании.

Актёр Энтони Хопкинс (двукратный лауреат «Оскара») получил титул рыцаря-бакалавра в 1993 году. Он даёт право на приставку «сэр» перед именем. За шесть лет до этого Хопкинса наградили званием командора ордена Британской империи. Тем самым королева Елизавета II отметила заслуги Хопкинса в искусстве.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс

Фото: JC Olivera/Getty Images

Дэниел Дэй-Льюис — рекордсмен премии «Оскар». Он получил три статуэтки за лучшую мужскую роль. Летом 2014 года его посвятили в рыцари-бакалавры за заслуги в драматическом искусстве.

Хелен Миррен исполняла роли английских королев и российской императрицы Екатерины II. В 2003 году актрису удостоили звания дамы.

Мэгги Смит, известная многим по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, получила титул дамы ещё в 1990 году.

Хелен Миррен

Хелен Миррен

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

В списке ещё достаточно много известных людей. К примеру, приставку «сэр» получили Пол Маккартни (певец, один из основателей культовой группы The Beatles), Ринго Старр (музыкант, автор песен), Элтон Джон (певец, композитор), Мик Джаггер (рок-музыкант), Бен Кингсли (актёр театра и кино), Майкл Кейн (актёр). А титула дамы среди прочих удостоились Джуди Денч (актриса, обладатель премии «Оскар»), Элизабет Тейлор (актриса, три «Оскара»). Кстати, в списках присутствуют некоторые американские лауреаты, однако они получили только почётное признание. Гражданство (оно должно быть британским) не позволяет использовать титул.

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Кто стал рыцарем из людей мира спорта?

Сэр Алекс Фергюсон. Наверняка вы очень часто слышали такой оборот, если давно следите за футболом. Шотландский тренер был посвящён в рыцари в 1999 году. Тем самым признали его заслуги перед английским футболом. Кстати, именно в том году «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона оформил требл.

Сэр Алекс Фергюсон с рыцарским орденом

Сэр Алекс Фергюсон с рыцарским орденом

Фото: Neil Munns/Getty Images

Ещё один человек, связанный с «Манчестер Юнайтед». Легендарный Бобби Чарльтон играл за клуб с 1956 по 1973 год. В 1966-м стал чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча», а в 1994-м его посвятили в рыцари.

Королева Елизавета II посвятила Кенни Далглиша в рыцари в 2018 году. Шотландец завоевал множество трофеев и как футболист, и как тренер. Плюс оказал весомую помощь семьям жертв трагедии на «Хиллсборо».

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал рыцарем Британской империи в 2021 году. На тот момент он уже был семикратным чемпионом мира.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира в гонках Формулы-1

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира в гонках Формулы-1

Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Альф Рамсей — тренер, под руководством которого сборная Англии стала чемпионом мира в 1966 году. Он получил приставку «сэр» через несколько месяцев после триумфа.

Джефф Хёрст — автор хет-трика в финале ЧМ-1966 с ФРГ (4:2). Рыцарского звания ему пришлось ждать достаточно долго — он получил его в 1998 году.

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби стал рыцарем в 1968 году. Это произошло после победы клуба в Кубке европейских чемпионов.

Тренер Бобби Робсон получил звание рыцаря в 2002-м — за семь лет до своей смерти. Он брал трофеи в качестве тренера «Ипсвич Таун», ПСВ, «Порту» и «Барселоны».

Теннисист Энди Маррей — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Трофеев могло быть гораздо больше, не играй шотландец в одно время с такими монстрами, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. В 2016-м Маррей стал рыцарем-бакалавром и получил приставку «сэр».

Энди Маррея посвятили в рыцари в 2016 году

Энди Маррея посвятили в рыцари в 2016 году

Фото: Paul Rogers/Getty Images

Список достаточно обширный, он затрагивает многие виды спорта. В 1997 году почётного рыцарского звания удостоили Пеле. Но приставку «сэр» он, конечно, не получил, поскольку у бразильца не было британского гражданства. У Саутгейта в этом плане всё в порядке. Но станет ли он рыцарем?

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