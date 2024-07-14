В списке — сразу несколько известных деятелей из мира спорта.

У Саутгейта есть шанс получить рыцарское звание. За что его дают и кому вручали раньше

Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в финал на втором чемпионате Европы подряд. Три года назад команда проиграла Италии в серии пенальти, а теперь её ждёт встреча с Испанией. В случае победы Саутгейту могут присвоить рыцарское звание (так пишет The Telegraph).

За что дают рыцарское звание в Великобритании?

Великобритания сильно изменилась с того момента, когда титул рыцаря действительно многое значил в обществе. Раньше рыцарями становились настоящие воины, которые защищали свои земли. Теперь нужды в таких людях нет. С другой стороны, Великобритания всегда уважала свои традиции. В современных реалиях такой титул — знак уважения со стороны монарха.

Сейчас к рыцарям необходимо обращаться как «сэр» (это касается только британцев). Дама — женский эквивалент рыцаря. У этих людей есть право на аудиенцию с королевскими особами. Это не значит, что они могут нарушать покой знатных людей в любое время, однако у них есть возможность запросить беседу с монархом. Сам титул личный, поэтому его нельзя передать по наследству.

Станет ли Гарет Саутгейт рыцарем? Фото: Alex Livesey/Getty Image

Кто принимает решение о вручении?

Технически — действующий монарх. На практике тоже он, но по представлению министерства обороны и министерства иностранных дел. В списки можно попасть благодаря заметным достижениям на поле боя, активной благотворительной деятельности, достижениям в науке, искусстве, спорте. В Ордене Британской империи много членов, однако приставки «сэр» и «дама» достаются только действительно известным людям, которые многое сделали для блага страны.

Кто из известных людей получил звание?

В рыцари и дамы часто посвящают высокопоставленных должностных лиц, но иногда такой чести удостаиваются и голливудские знаменитости. К примеру, актёр Шон Коннери (к сожалению, ныне покойный) получил звание в 2000 году за заслуги в области кинодраматургии. Любопытно, что исполнитель роли Джеймса Бонда стал рыцарем, несмотря на то что активно выступал за независимость Шотландии от Великобритании.

Актёр Энтони Хопкинс (двукратный лауреат «Оскара») получил титул рыцаря-бакалавра в 1993 году. Он даёт право на приставку «сэр» перед именем. За шесть лет до этого Хопкинса наградили званием командора ордена Британской империи. Тем самым королева Елизавета II отметила заслуги Хопкинса в искусстве.

Энтони Хопкинс Фото: JC Olivera/Getty Images

Дэниел Дэй-Льюис — рекордсмен премии «Оскар». Он получил три статуэтки за лучшую мужскую роль. Летом 2014 года его посвятили в рыцари-бакалавры за заслуги в драматическом искусстве.

Хелен Миррен исполняла роли английских королев и российской императрицы Екатерины II. В 2003 году актрису удостоили звания дамы.

Мэгги Смит, известная многим по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, получила титул дамы ещё в 1990 году.

Хелен Миррен Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

В списке ещё достаточно много известных людей. К примеру, приставку «сэр» получили Пол Маккартни (певец, один из основателей культовой группы The Beatles), Ринго Старр (музыкант, автор песен), Элтон Джон (певец, композитор), Мик Джаггер (рок-музыкант), Бен Кингсли (актёр театра и кино), Майкл Кейн (актёр). А титула дамы среди прочих удостоились Джуди Денч (актриса, обладатель премии «Оскар»), Элизабет Тейлор (актриса, три «Оскара»). Кстати, в списках присутствуют некоторые американские лауреаты, однако они получили только почётное признание. Гражданство (оно должно быть британским) не позволяет использовать титул.

Кто стал рыцарем из людей мира спорта?

Сэр Алекс Фергюсон. Наверняка вы очень часто слышали такой оборот, если давно следите за футболом. Шотландский тренер был посвящён в рыцари в 1999 году. Тем самым признали его заслуги перед английским футболом. Кстати, именно в том году «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона оформил требл.

Сэр Алекс Фергюсон с рыцарским орденом Фото: Neil Munns/Getty Images

Ещё один человек, связанный с «Манчестер Юнайтед». Легендарный Бобби Чарльтон играл за клуб с 1956 по 1973 год. В 1966-м стал чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча», а в 1994-м его посвятили в рыцари.

Королева Елизавета II посвятила Кенни Далглиша в рыцари в 2018 году. Шотландец завоевал множество трофеев и как футболист, и как тренер. Плюс оказал весомую помощь семьям жертв трагедии на «Хиллсборо».

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал рыцарем Британской империи в 2021 году. На тот момент он уже был семикратным чемпионом мира.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Альф Рамсей — тренер, под руководством которого сборная Англии стала чемпионом мира в 1966 году. Он получил приставку «сэр» через несколько месяцев после триумфа.

Джефф Хёрст — автор хет-трика в финале ЧМ-1966 с ФРГ (4:2). Рыцарского звания ему пришлось ждать достаточно долго — он получил его в 1998 году.

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби стал рыцарем в 1968 году. Это произошло после победы клуба в Кубке европейских чемпионов.

Тренер Бобби Робсон получил звание рыцаря в 2002-м — за семь лет до своей смерти. Он брал трофеи в качестве тренера «Ипсвич Таун», ПСВ, «Порту» и «Барселоны».

Теннисист Энди Маррей — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Трофеев могло быть гораздо больше, не играй шотландец в одно время с такими монстрами, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. В 2016-м Маррей стал рыцарем-бакалавром и получил приставку «сэр».

Энди Маррея посвятили в рыцари в 2016 году Фото: Paul Rogers/Getty Images

Список достаточно обширный, он затрагивает многие виды спорта. В 1997 году почётного рыцарского звания удостоили Пеле. Но приставку «сэр» он, конечно, не получил, поскольку у бразильца не было британского гражданства. У Саутгейта в этом плане всё в порядке. Но станет ли он рыцарем?