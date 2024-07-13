Какая же машина Глушенков! «Зенит» невозмутимо разбил «Краснодар» в Суперкубке

Новый сезон в России открыт! В первом матче «Зенит» и «Краснодар» сыграли за Суперкубок России в Волгограде. Команда Сергея Семака сделала первый шаг к защите требла в год 100-летия петербургского клуба, а «быки» снова упустили возможность выиграть свой первый трофей в истории.

В первом матче нового сезона, как обычно, всё внимание на новичков команд. «Зенит» и «Краснодар» подписали в летнее окно по четыре игрока. Семак поставил в основу голкипера Латышонка (воспитанника краснодарского клуба) и Глушенкова, а Волков (ещё один воспитанник «быков») и Горшков остались в запасе. Мурад Мусаев выпустил с первых минут Смолова, тогда как вратарь Дюпин, Газинский и Козлов (воспитанник петербургского клуба) начали встречу за Суперкубок на скамейке. Альтернативы Смолову в линии атаки, в общем-то, и не было, поскольку Кордоба уехал на Кубок Америки, а Кокшаров травмирован. Кстати, помимо Кордобы, «Краснодар» лишился из-за Кубка Америки ещё и Кастаньо с Оласой. Главной потерей «Зенита» стало отсутствие приболевшего лидера обороны Нино.

«Краснодар» на первых минутах попытался побороться с «Зенитом» за инициативу, вступал в высокий прессинг и затруднял чемпиону выход со своей половины поля в атаку. Команда Мусаева сделала пару неплохих подходов к воротам Латышонка, но так и не заставила его вступить в дело. А потом всё быстро встало на свои места. Если физически краснодарцы не должны были уступать петербуржцам, поскольку раньше начали подготовку к сезону, то в главном они проигрывали – в скорости движения мяча. «Зенит» просто лучше играл в футбол. Как влитой вписался в команду Семака новичок Глушенков, действовавший на позиции правого вингера в схеме 4-3-3, но имевший роль свободного художника в атаке.

Первый голевой момент «Зенит» создал как раз с участием Глушенкова – Агкацев, сменивший в воротах «быков» Сафонова, потащил. Интересно, что Максиму сразу доверили в петербургской команде стандарты. Вскоре как раз после углового и выигранных подборов чемпион забил. Дуглас Сантос сделал классный кросс слева, а Родригао точно пробил головой из-под Ленини, который неожиданно вышел сегодня на позиции левого защитника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перед голом «Зенит» выдал мощный отрезок, а при счёте 1:0 ненадолго отдал сопернику мяч и взял паузу, следуя аритмии игры. Команда Семака хотела использовать свободное пространство на контратаках. Второй мяч петербуржцы забили на исходе получаса матча. И опять не обошлось без Глушенкова! Сначала Максим придумал тонкую «двоечку» с Венделом, но бразилец не реализовал голевой момент. «Зенит» заработал лишь угловой. Его здорово исполнил Глушенков – положил мяч на голову Эраковичу, который продолжил наигранную комбинацию скидкой на дальнюю штангу на Вендела. На сей раз бразильский хавбек классно решил эпизод, уйдя от Олусегуна. Этот гол напомнил забитый «Зенитом» в ворота «МЮ» в Суперкубке УЕФА: тогда Денисов сбрасывал на Погребняка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» свой единственный удар за 45 минут нанёс только за пять минут до перерыва. Виктор Са простил чемпиона – оторвался от Караваева и из убойной позиции пробил выше ворот. Латышонок весь первый тайм провёл без работы. В ответ «Зенит» улетел в контратаку, и Вендел вернул «должок» Глушенкову – вывел Максима один на один. Кайо завис, а у Агкацева не нашлось в наборе вратарских инструментов такого сейва, который остановил бы удар низом. 3:0 – это почти нокаут!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Мусаев должен был как-то разбудить свою команду, а прежде всего Сперцяна. Казалось, что Эдуард уехал из «Краснодара» куда-то в Европу прямо во время матча. Лидер «быков» совершил всего 10 касаний мяча за тайм – меньше, чем любой другой футболист на поле. Игра может не получаться у каждого, но тут ключевой полузащитник просто выпал из неё. Видимо, тренер отыскал нужные слова в раздевалке. Именно Сперцян нанёс первый удар «Краснодара» в створ.

Краснодарцы не опустили рук – максимально надавили во второй половине. «Зенит» же играл экономно. Семак произвёл двойную замену, выпустив новичка Горшкова. Подумалось, что Юрий займёт привычную позицию левого защитника, а Дуглас Сантос передвинется в центр поля. Но, как ни удивительно, именно Горшков стал центрхавом. А на 65-й минуте «быки» всё-таки забили заслуженный гол. Какую же красоту исполнил Кривцов! В этом эпизоде Горшков, пожалуй, слишком глубоко сел в штрафную. В его зону и сместился Кривцов, который ловко обыграл непроходимого Барриоса и придумал что-то из мини-футбола.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кто-то в Волгограде открыл голевой фонтан и не собирался закрывать. Голы посыпались один за другим. «Зенит» с «Краснодаром» выдали, возможно, самый яркий матч в истории Суперкубка. Вскоре ещё раз сыграла новая связка сине-бело-голубых Вендел – Глушенков. Бразилец тоже показал топ-класс, подготовив своей передачей дубль россиянина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодару», конечно, нужно усиливать линию обороны. С такими провалами сзади никакая атака не спасёт. Но вскоре и зенитовцы «привезли» себе гол, а конкретно – расслабившийся Вендел. Бразилец на кураже стал обыгрывать на своей половине Кривцова, попал ему в ногу и потерял мяч. Никита тут же вырезал проникающую передачу на Смолова, который до того был не особо эффективен. Однако такие моменты Фёдор с его мастерством будет реализовывать и в 34 года, и в 54. Латышонок не спас, хотя коснулся мяча. Вендел тут же попросил замену, почувствовав какой-то дискомфорт. Это намного неприятнее для «Зенита», чем его ошибка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В Волгограде было весело до последних минут. Хорошо, если этот результативный матч задаст тон всему сезону. В конце концов, «Краснодар» даже обошёл «Зенит» по количеству ударов – 12:11 (в створ – 5:4). Но проваленный первый тайм не оставил надежд команде Мусаева вернуть интригу. Санкт-Петербург забрал очередной трофей.