«Вы видели интервью, он поступил некрасиво». В «Краснодаре» сильно обиделись на Волкова

«Зенит» забрал очередной Суперкубок. Событие настолько будничное, что даже обидно – из-за привычки к таким трофеям команды Семака (это пятый Суперкубок подряд) в стороне остались яркая игра Глушенкова, красивейший гол Кравцова и повторение рекорда таких матчей по результативности.

Казалось, всё и закончится буднично. Петербуржцы спокойно отпразднуют трофей, а игроки «Краснодара» будут ждать возвращения звёзд с Кубка Америки. Ничего необычного. Но тут к журналистам вышел новый капитан клуба Галицкого – Эдуард Сперцян.

– Нельзя так начинать матчи, – начал полузащитник, – первый тайм соперник не позволял делать то, что мы хотели. Во втором тайме мы играли лучше, нельзя было доводить до разгрома. Мы бились до конца, хотели вернуться и выравнять игру.

– «Краснодар» испугался «Зенита» в первом тайме?

– Мы никого не испугались. Где-то неправильно шли в прессинг, «Зенит» свободно выходил в атаку. У «Зенита» сильный подбор футболистов. Конечно, где-то за счёт техники и мышления они выходили из-под прессинга. А где-то и мы много дали. Нельзя сказать, что по классу «Зениту» нет равных. Сильные футболисты, но мы действовали в некоторых эпизодах неправильно.

— Удалось пообщаться с Волковым?

— Я с ним не общался.

— Есть что ему сказать?

— Нет.

— Почему?

— Он некрасиво поступил, не хочу с ним говорить.

— К нему не очень хорошо относятся в команде?

— Сейчас — нет.

— Руку пожмёте?

— Давайте другой вопрос. Вы видели его интервью. Это некрасиво по отношению к «Краснодару».

Для Сперцяна слова достаточно мощные. И говорил он здесь именно как капитан – от лица всей команды.

Сперцян — новый капитан «Краснодара» Фото: https://fckrasnodar.ru

Что случилось между Волковым и «Краснодаром»?

Сергей Волков долго переходил из «Краснодара» в «Зенит». В какой-то момент даже казалось, что переговоры сорвались, но трансфер всё-таки случился. Для нашего футбола переход из одного топ-клуба в «Зенит» – вещь уже привычная. И задел игроков не сам факт трансфера, а, скорее всего, вот эти слова Сергея:

– Я пришёл с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и чтобы завоевать трофеи и стать чемпионом вместе с «Зенитом». Что касается «Краснодара», то помню, что до последнего тура была напряжённая борьба, но «Зенит» стал чемпионом – и это хорошо.

Вы вряд ли забыли, что чемпионство «Краснодар» упустил в последнем туре. И уступил его именно «Зениту». Волков после перехода ещё успел заявить, что трансфер – шаг вперёд и что «Зенит» – лучший клуб в стране. Но вряд ли игроков «Краснодара» могла так сильно задела эта цитата. А вот слова выше – вполне. Как считаете, правильно ли в команде обижаются на Волкова? Пишите в комментариях – кто же прав в этой истории.