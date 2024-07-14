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Испания – Англия, финал Евро-2024: превью матча, почему Саутгейту нужно сменить способ обороны, тактика, 14 июля 2024

Англии на финал Евро нужно сменить способ обороны. Матч должен решиться на одном фланге
Антон Михашенок
Англии нужно сменить способ обороны
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Антон Михашенок предупреждает Гарета Саутгейта.

Оставим в стороне споры относительно того, заслуживает ли Англия с таким футболом играть в финале. Гарет Саутгейт высасывает футбол из матчей — это давно известно, и его лучшее и, тут без шуток, великое умение — это заставить звёздных атакующих игроков команды делать матчи стерильными ради победы. Идея тренерского штаба сборной Англии состоит в том, чтобы минимизировать все риски при потере, а ещё лучше — не совершать потерь вовсе. Поэтому англичане готовы минутами перекатывать мяч между защитниками и вратарём, пока не расставятся максимально безопасно для перехода в атаку. Только затем идёт что-то хотя бы похожее на обострение. В целом Саутгейта и его игроков устроит забить и со стандарта, если у своих ворот будет «ноль». Этот способ игры может не нравиться, но он эффективен. А самое главное — добиться его реализации не так просто, как кажется, учитывая, что тебе нужно усмирить эго огромного количества миллионеров на поле.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако в финале Англии противостоит самая полная в контексте разнообразия атакующих вариантов команда. Испанцы могут играть в традиционный короткий пас, могут подолгу обороняться, могут резко играть вертикально после перехвата мяча, могут диагоналями использовать лучшие качества своих вингеров — Ламина Ямаля и Нико Уильямса (за два последних способа по большей части ответственность несёт Фабиан Руис), могут просить за спины и играть по диагонали назад уже в штрафной. Самое главное — не оказывать давление на Испанию плохо, они слишком комфортно ощущают себя во владении и успеют создать много, но при этом и давление на команду Луиса де ла Фуэнте может привести к плохим последствиям.

Немцы пытались оказывать давление на Испанию с первых минут, и за счёт родных трибун, настроя, оглушительной жёсткости даже таких джентльменов, как Тони Кроос, им это удавалось — минут 20 испанцам было тяжело. Однако понемногу персональное давление команды Юлиана Нагельсмана стало иссякать из-за простого появления Альваро Мораты в опорной зоне, где он регулярно становился лишним игроком. В дополнение к движению Мораты у Испании оказался ещё один козырь — Дани Карвахаль.

Чтобы объяснить, как это работало, нужно посмотреть на скрин.

Фото: Кадр трансляции

Испанцы начали использовать персоналку соперника — за счёт фланговых защитников на разной высоте. Марк Кукурелья оставался по факту с парой центральных защитников, вытягивая на себя Йозуа Киммиха. Очевидно, Нагельсман не хотел, чтобы Нико, ещё один дриблёр — после Винисиуса в мадридском полуфинале ЛЧ с «Баварией», добил одного из лидеров сборной, потому и спрятал того подальше в персоналке от Уильямса. В один момент на поле стало происходить несколько движений одновременно: Мората уходит в глубину, и его уже тяжело сопровождать защитнику, так как Ямаль и Дани Ольмо двигаются к центральной оси и готовятся бежать за спины. Это стягивает ещё двух немцев – и открывается игра на Карвахаля. Так Испания регулярно имела двух адресатов для начала атаки — Морату для связи в недодачу и Карвахаля в ширине.

Учесть немецкий опыт Англии точно стоит, потому что сама команда Саутгейта встретилась с похожей проблемой в первые полчаса полуфинала с Нидерландами.

Фото: Кадр трансляции

Дензел Думфрис остаётся в неожиданной для себя роли низкого защитника. Его приходится встречать левому защитнику англичан Кирану Триппьеру, но это слишком долгий путь, и у Думфриса есть всё время мира, чтобы найти свободного партнёра для игры. Посмотрите, что происходит за спиной у опорника Кобби Майну — сразу три игрока будут готовы разобраться с одним английским юниором.

Фото: Кадр трансляции

Мяч возвращается на центральную ось, и у Майну теперь точно есть и Хави Симонс по левую руку, и Тейани Рейндерс — по правую, оба готовятся беспрепятственно принять мяч.

Фото: Кадр трансляции

Майну пытается читать (это белый флаг, признание, что способ обороняться безуспешный) и идёт закрывать Рейндерса, но открывается для игры третий игрок — Мемфис Депай, который уходит от защитника в диагональ, и тот застывает в нерешительности, понимая, что Мемфис подвис для игры очень хорошо.

Фото: Кадр трансляции

Депай, конечно, примет этот мяч и разгонит опасную контратаку, где половина английских полевых была отрезана парой передач, а левого защитника не оказалось на месте, так как его вытянули очень далеко.

Оба примера — и испанский, и английский — взяты с одного фланга. Почему? Потому что именно там, судя по всему, и решится исход матча. С Францией Ямаль показал, что легко становится дополнительным полузащитником и не привязывается к флангу. Посмотрите, как родился победный мяч Испании.

Фото: Кадр трансляции

При развороте атаки Ямаль выходит к центральной оси. На это приходится реагировать левому защитнику сборной Франции, но он не может сопровождать молодую звезду Евро слишком далеко, ибо в противном случае упустит из зоны видимости правого защитника соперников Хесуса Наваса. Таким образом, Ямаль постепенно может остаться без опеки между линий.

Фото: Кадр трансляции

Защитник всё же «покупается» на движение Ямаля, но не вступает в отбор, когда тот принимает мяч — иначе Ламин моментально сыграет на Наваса, и Франция окажется в очень плохом положении. Однако ситуация и так получается не самой приятной: Ямаль становится свободным игроком и начинает беспрепятственно искать продолжение атаки.

Фото: Кадр трансляции

И он его находит. Два паса — и Навас вновь совершенно один для удобной доставки мяча с фланга. После навеса возникает доигровка, и Испания забивает второй — и победный — мяч.

Смысл здесь в том, что испанцы справа для себя могут рассчитывать и на Ямаля в качестве дополнительного полузащитника, и на Карвахаля – в качестве игрока ширины (добавьте сюда ещё и Руиса с его диагоналями, которые почти наверняка полетят Дани — как это было во взаимодействиях с Кроосом в «Реале»). А вот кто у Англии в этой зоне? Это самое проблемное место для команды: выпустить правшу Триппьера против Ямаля кажется неплохим решением (он тогда квалифицированно сможет закрывать Ламину смещение к центру), но если тот и не будет играть в ширине? Если Испания использует Карвахаля в ширине, то недостаток Триппьера станет очевидным, и английская болевая точка рискует стать определяющей в матче. Особенно в том случае, если Англия попробует без корректировок давить на Испанию в персональной манере. Испанцы легко решают такие вопросы за счёт Мораты и низкого крайнего защитника (обычно Кукурельи), а дальше включаются сложности англичан слева, куда мячи полетят после игры Мораты на третьего или с помощью диагоналей от Руиса.

И если не скорректировать способ обороны, сделав упор на работу со своей левой стороной защитной линии, Саутгейт рискует проиграть матч, как говорится, на тактической доске. С учётом того, что тренер англичан делает всё возможное, чтобы ни один матч не проиграть тактически, будет интересно, какой ход будет найден, чтобы противостоять объективно сильной испанской карте.

Следим за событиями дня здесь:
Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE
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Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE
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