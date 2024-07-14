Англии на финал Евро нужно сменить способ обороны. Матч должен решиться на одном фланге

Оставим в стороне споры относительно того, заслуживает ли Англия с таким футболом играть в финале. Гарет Саутгейт высасывает футбол из матчей — это давно известно, и его лучшее и, тут без шуток, великое умение — это заставить звёздных атакующих игроков команды делать матчи стерильными ради победы. Идея тренерского штаба сборной Англии состоит в том, чтобы минимизировать все риски при потере, а ещё лучше — не совершать потерь вовсе. Поэтому англичане готовы минутами перекатывать мяч между защитниками и вратарём, пока не расставятся максимально безопасно для перехода в атаку. Только затем идёт что-то хотя бы похожее на обострение. В целом Саутгейта и его игроков устроит забить и со стандарта, если у своих ворот будет «ноль». Этот способ игры может не нравиться, но он эффективен. А самое главное — добиться его реализации не так просто, как кажется, учитывая, что тебе нужно усмирить эго огромного количества миллионеров на поле.

Однако в финале Англии противостоит самая полная в контексте разнообразия атакующих вариантов команда. Испанцы могут играть в традиционный короткий пас, могут подолгу обороняться, могут резко играть вертикально после перехвата мяча, могут диагоналями использовать лучшие качества своих вингеров — Ламина Ямаля и Нико Уильямса (за два последних способа по большей части ответственность несёт Фабиан Руис), могут просить за спины и играть по диагонали назад уже в штрафной. Самое главное — не оказывать давление на Испанию плохо, они слишком комфортно ощущают себя во владении и успеют создать много, но при этом и давление на команду Луиса де ла Фуэнте может привести к плохим последствиям.

Немцы пытались оказывать давление на Испанию с первых минут, и за счёт родных трибун, настроя, оглушительной жёсткости даже таких джентльменов, как Тони Кроос, им это удавалось — минут 20 испанцам было тяжело. Однако понемногу персональное давление команды Юлиана Нагельсмана стало иссякать из-за простого появления Альваро Мораты в опорной зоне, где он регулярно становился лишним игроком. В дополнение к движению Мораты у Испании оказался ещё один козырь — Дани Карвахаль.

Чтобы объяснить, как это работало, нужно посмотреть на скрин.

Фото: Кадр трансляции

Испанцы начали использовать персоналку соперника — за счёт фланговых защитников на разной высоте. Марк Кукурелья оставался по факту с парой центральных защитников, вытягивая на себя Йозуа Киммиха. Очевидно, Нагельсман не хотел, чтобы Нико, ещё один дриблёр — после Винисиуса в мадридском полуфинале ЛЧ с «Баварией», добил одного из лидеров сборной, потому и спрятал того подальше в персоналке от Уильямса. В один момент на поле стало происходить несколько движений одновременно: Мората уходит в глубину, и его уже тяжело сопровождать защитнику, так как Ямаль и Дани Ольмо двигаются к центральной оси и готовятся бежать за спины. Это стягивает ещё двух немцев – и открывается игра на Карвахаля. Так Испания регулярно имела двух адресатов для начала атаки — Морату для связи в недодачу и Карвахаля в ширине.

Учесть немецкий опыт Англии точно стоит, потому что сама команда Саутгейта встретилась с похожей проблемой в первые полчаса полуфинала с Нидерландами.

Фото: Кадр трансляции

Дензел Думфрис остаётся в неожиданной для себя роли низкого защитника. Его приходится встречать левому защитнику англичан Кирану Триппьеру, но это слишком долгий путь, и у Думфриса есть всё время мира, чтобы найти свободного партнёра для игры. Посмотрите, что происходит за спиной у опорника Кобби Майну — сразу три игрока будут готовы разобраться с одним английским юниором.

Фото: Кадр трансляции

Мяч возвращается на центральную ось, и у Майну теперь точно есть и Хави Симонс по левую руку, и Тейани Рейндерс — по правую, оба готовятся беспрепятственно принять мяч.

Фото: Кадр трансляции

Майну пытается читать (это белый флаг, признание, что способ обороняться безуспешный) и идёт закрывать Рейндерса, но открывается для игры третий игрок — Мемфис Депай, который уходит от защитника в диагональ, и тот застывает в нерешительности, понимая, что Мемфис подвис для игры очень хорошо.

Фото: Кадр трансляции

Депай, конечно, примет этот мяч и разгонит опасную контратаку, где половина английских полевых была отрезана парой передач, а левого защитника не оказалось на месте, так как его вытянули очень далеко.

Оба примера — и испанский, и английский — взяты с одного фланга. Почему? Потому что именно там, судя по всему, и решится исход матча. С Францией Ямаль показал, что легко становится дополнительным полузащитником и не привязывается к флангу. Посмотрите, как родился победный мяч Испании.

Фото: Кадр трансляции

При развороте атаки Ямаль выходит к центральной оси. На это приходится реагировать левому защитнику сборной Франции, но он не может сопровождать молодую звезду Евро слишком далеко, ибо в противном случае упустит из зоны видимости правого защитника соперников Хесуса Наваса. Таким образом, Ямаль постепенно может остаться без опеки между линий.

Фото: Кадр трансляции

Защитник всё же «покупается» на движение Ямаля, но не вступает в отбор, когда тот принимает мяч — иначе Ламин моментально сыграет на Наваса, и Франция окажется в очень плохом положении. Однако ситуация и так получается не самой приятной: Ямаль становится свободным игроком и начинает беспрепятственно искать продолжение атаки.

Фото: Кадр трансляции

И он его находит. Два паса — и Навас вновь совершенно один для удобной доставки мяча с фланга. После навеса возникает доигровка, и Испания забивает второй — и победный — мяч.

Смысл здесь в том, что испанцы справа для себя могут рассчитывать и на Ямаля в качестве дополнительного полузащитника, и на Карвахаля – в качестве игрока ширины (добавьте сюда ещё и Руиса с его диагоналями, которые почти наверняка полетят Дани — как это было во взаимодействиях с Кроосом в «Реале»). А вот кто у Англии в этой зоне? Это самое проблемное место для команды: выпустить правшу Триппьера против Ямаля кажется неплохим решением (он тогда квалифицированно сможет закрывать Ламину смещение к центру), но если тот и не будет играть в ширине? Если Испания использует Карвахаля в ширине, то недостаток Триппьера станет очевидным, и английская болевая точка рискует стать определяющей в матче. Особенно в том случае, если Англия попробует без корректировок давить на Испанию в персональной манере. Испанцы легко решают такие вопросы за счёт Мораты и низкого крайнего защитника (обычно Кукурельи), а дальше включаются сложности англичан слева, куда мячи полетят после игры Мораты на третьего или с помощью диагоналей от Руиса.

И если не скорректировать способ обороны, сделав упор на работу со своей левой стороной защитной линии, Саутгейт рискует проиграть матч, как говорится, на тактической доске. С учётом того, что тренер англичан делает всё возможное, чтобы ни один матч не проиграть тактически, будет интересно, какой ход будет найден, чтобы противостоять объективно сильной испанской карте.