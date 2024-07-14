Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него

Терпение и смирение, скромность и адаптивность. Практически идеальному футболисту с 448+108 по системе «гол+пас» не хватает только трофея.

Финал Евро – главный матч в карьере капитана сборной Англии Гарри Кейна. Человеку с великой карьерой, в которой не хватает только одного – титула.

«Не секрет, что я ещё не выигрывал трофеев с командой – и чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации. Надеюсь, в этот раз получится. Кажется, вы слишком много думаете об этом. Я знаю, что это будет значить для меня и для нашей страны», – сказал Кейн перед финалом. Матчем, к которому его вела жестокая карьера.

Терпение

Апрель 2014-го. «Тоттенхэм», уволивший в декабре Андре Виллаша-Боаша, борется с Тимом Шервудом за топ-6. Ещё остаются шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, но разве «Арсенал» упустит столь любимое при позднем Арсене Венгере четвертое место?

Весь сезон в запасе «Тоттенхэма» томится 21-летний Гарри Кейн. За последние три года он четыре раза уходил в аренду, однако в 2013-м решил остаться. Первая половина сезона испорчена из-за травмы спины – никаких шансов на основу. Зимой уходит Джермейн Дефо. Кейн терпеливо ждёт и работает на тренировках. Роберто Сольдадо и Эммануэль Адебайор – самые используемые форварды «Тоттенхэма», а о молодом Кейне знают только фанаты клуба плюс поклонники FIFA и Football Manager, где скауты нарисовали игроку мощный потенциал. Шервуд тоже не доверяет парню, однако всё меняет травма Сольдадо.

Адебайору нужен партнёр в атаке. Выбор падает на Кейна. «Тоттенхэм» побеждает 5:1, Гарри забивает с передачи Кристиана Эриксена. На следующие игры Шервуд оставляет форварда в основе – Кейн сначала огорчает «Вест Бромвич» (3:3), затем «Фулхэм» (3:1). «Тоттенхэм» финиширует на шестом месте.

Гарри Кейн в дебютном сезоне за «Тоттенхэм» Фото: Clive Rose/Getty Images

Летом Кейну всё надо доказывать заново. «Тоттенхэм» приглашает Маурисио Почеттино, который построил яркий «Саутгемптон» (восьмое место в сезоне-2013/2014). Новый тренер поначалу использует Адебайора (либо Сольдадо), но сильные выступления Кейна в Лиге Европы (пять голов на групповом этапе) открывают Гарри дорогу в основу.

Дальше – 21 гол в АПЛ, новогодний концерт против «Челси» (5:3, Кейн делает 2+1), дубль «Арсеналу» в дерби, капитанская повязка, дебют в сборной Англии и первый гол Литве.

Терпение становится главным лейтмотивом всей карьеры Кейна. Долгое ожидание шанса, прорыв в 21 год (для сравнения – в 19 лет Коул Палмер и Доминик Соланке уже не хотели играть за родные команды и просились на выход), методичная рутинная работа из сезона в сезон. После травм, после тяжелых поражений. При любых тренерах, в любых обстоятельствах. Без истерик и срывов.

Смирение и скромность

216 голов за семь лет во всех турнирах – с 2014-го по 2021-й. Финал Лиги чемпионов. Финал Евро. Кейн – машина-бомбардир, лучший универсальный форвард поколения, который давно мог бы построить вокруг себя империю влияния. Но ему проще быть тихим безотказным солдатом. Он не покрывает своё тело татуировками. Не ноет знакомым журналистам о том, как всё плохо в «Тоттенхэме». Да и медийный образ не выстраивается вокруг парня с тяжёлым лондонским акцентом и внешностью Райана Гослинга на минималках. Гарри просто выходит на поле и делает то, что умеет лучше всего – забивает голы.

Финал ЛЧ Гарри пока так и не покорился Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Лето 2021-го – ключевое для Кейна, который уже давно заслужил переход в более крупный и амбициозный проект. «Ман Сити» делает «Тоттенхэму» предложение. Но с Даниэлем Леви невозможно договориться. К тому же «Ман Сити» – соперники по чемпионату. Зачем усиливать конкурента? Трансфер срывается. Вместо громкого бунта Кейн пропускает несколько тренировок, а потом возвращается к работе с «Тоттенхэмом».

Гарри Кейн капитан сборной Англии «Испортилась ли моя репутация? Нет, я так не думаю. Люди в футбольной индустрии понимают все тонкости. Я был спокоен в этой ситуации. Когда находишься внутри этого и знаешь правду, то твоя совесть чиста. Шумиха будет всегда. В моей карьере случались взлёты и падения, это часть процесса. Я профессионал. Так будет и дальше. Моей целью всегда было завоевание трофеев с «Тоттенхэмом».

Так Кейн комментирует несостоявшийся переход. И снова терпеливо ждёт новый шанс уйти на повышение. А пока ждёт – забивает ещё 59 голов за два года. Становится лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма». Вторым после Алана Ширера (260 голов) бомбардиром в истории АПЛ – 213 мячей. В сборной цифры тоже растут – Кейн бьёт рекорд Уэйна Руни и становится лучшим и в истории сборной Англии.

Леви всë-таки дает добро на трансфер. Гарри уходит из «Тоттенхэма» легендой и приносит родной команде бонусные € 95 млн. Однако в «Баварии» от Кейна снова магическим образом уплывают трофеи. Чемпионство забирает сенсационный «Байер» Хаби Алонсо. В Мюнхене всё трясëтся от скандалов и неопределённости. Впрочем, даже так Кейн спокойно кладёт 44 гола в 45 матчах во всех турнирах.

При этом Кейн не делает шоу из голевых подвигов. Они становятся будничными, как его завтраки в мюнхенском отеле Mandarin Oriental.

«Он один из самых приятных гостей, которые у нас останавливались, – вспоминает управляющий отеля Доминик Райнер. – Гарри был очень непритязательным. Когда он жил один, то завтракал и обедал у себя в номере. Классические английские бобы и бекон на завтрак, на обед – суши или сашими».

Годы разочарований не ломают Кейна. Скромность сочетаются в нём с профессионализмом и несгибаемым характером. Он готов снова и снова идти на очередной изнурительный штурм. Даже не важно, с какими партнерами и тренерами, ведь он Гарри Кейн, Hurricane – самый стабильный и самый тихий в мире ураган.

В «Баварии» с трофеями пока не везёт Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Адаптивность

За 10 лет Кейн поиграл в разных системах и исполнял разные роли. Был звездой и главным завершителем атак в интенсивном и стремительном «Тоттенхэме» Почеттино. Стал диспетчером и оттянутым плеймейкером у старомодного Жозе Моуринью. Терпел индивидуализм Мусиалы и Зане в «Баварии». Подавал угловые у Роя Ходжсона в сборной Англии. Принял все антифутбольные вязкие требования Гарета Саутгейта.

Более того, Кейн стал проводником прагматичных идей Саутгейта в сборной – он регулярно оттягивается в глубину и ограничивает свой атакующий масштаб ради интересов команды. Саутгейт познакомился с Кейном ещё в 2013-м. Тогда нынешний главный тренер сборной Англии работал на уровне U21: «Кейн очень универсален. Он раздает передачи настолько же успешно, как и забивает. В «Тоттенхэме» он создал впечатляющую связку с Сон Хын Мином, но поверьте: если в команде Гарри есть игроки, которые забегают за спину, он обязательно найдёт возможность им отдать. В 2013-м мы играли на выезде против Финляндии. Кейн начал со скамейки – мы знали, что в «Тоттенхэме» растёт большой игрок, поэтому уже тогда начали подводить к молодёжной команде. По ходу игры Гарри вышел на замену, но на позицию «десятки» – в роли «девятки» уже действовал Саидо Бераино. Через несколько минут Кейн организовал гол, благодаря которому мы сравняли счёт».

Гарри Кейн в 2013 году в матче за молодёжку Англии Фото: Giuseppe Веllini/Getty Images

В этом поколении просто нет форвардов, которые настолько успешно варьируют роли (от классического таргетмена до оттянутого нападающего) и обладают схожим набором качеств. Поставленный удар с разных дистанций, игра головой, хладнокровие в завершении, видение поля, выносливость, тонкие подыгрыши, движение без мяча, работа на пространстве – Кейн практически идеальный футболист. Способный играть как в контратакующих командах, так и в доминирующих.

448+108 по системе «гол+пас» в карьере. Жестокая несправедливость судьбы, что игрок-работяга с этими сумасшедшими показателями так ничего и не выиграл к 30 годам. Возможно, сегодня что-то наконец поменяется. Можно ненавидеть сборную Англии, но Гарри Кейн – это отдельная история, за него нельзя не поболеть.