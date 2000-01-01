6 игроков, забивавших на наибольшем количестве крупных турниров
Transfermarkt составил список футболистов, забивавших на наибольшем количестве крупных международных турниров. Как выглядит топ-6?
4-6-е место — Анхель Ди Мария
Аргентинец забивал на семи крупных турнирах: на четырёх Кубках Америки и на трёх чемпионатах мира. На счету Ди Марии восемь голов.
4-6-е место — Андре Айю
Ганский футболист отметился 13 голами на семи крупных турнирах: на шести Кубках африканских наций и на одном чемпионате мира.
4-6-е место — Зизиньо
Бразилец забил 19 мячей на семи крупных турнирах: на шести Кубках Америки и на одном чемпионате мира.
3-е место — Асамоа Гьян
Футболист из Ганы отметился голами на восьми крупных турнирах: на трёх чемпионатах мира и на пяти Кубках африканских наций. На счету Гьяна 14 голов.
1-2-е место — Криштиану Роналду
Португалец забивал на 10 крупных турнирах: на пяти чемпионатах Европы и на пяти чемпионатах мира. На счету Роналду 22 гола.
1-2-е место — Лионель Месси
Аргентинец отметился 27 голами на 10 крупных турнирах: на пяти чемпионатах мира и на пяти Кубках Америки.
6 футболистов, забивавших на наибольшем количестве крупных турниров сборных
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