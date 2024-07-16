Главное разочарование Евро-2024 — Роналду, Мбаппе или целые сборные?

Чемпионат Европы завершён, и теперь нам остаётся лишь вспоминать его героев и… антигероев. На Евро-2024 были не только игроки-открытия и команды-сенсации. Некоторые звёздные футболисты и потенциально топовые сборные сильно разочаровали. Да и среди большого количества матчей случались такие игры, которые оставили неприятное послевкусие. К огромному сожалению.

В ходе голосования события будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Давайте все вместе назовём главное разочарование Евро-2024. Мы предложили 10 самых подходящих, на наш взгляд, событий для этого рейтинга, но есть возможность выбрать и другой вариант. Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.