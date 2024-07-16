БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Европы, главные разочарования Евро-2024 — Роналду, Мбаппе, Англия, Франция, Италия, голосование, рейтинг

Главное разочарование Евро-2024 — Роналду, Мбаппе или целые сборные?
Анатолий Романов
Чемпионат Европы, главные разочарования Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Выбираем неудачников чемпионата Европы. От этих звёзд и команд ждали совсем другого.

Чемпионат Европы завершён, и теперь нам остаётся лишь вспоминать его героев и… антигероев. На Евро-2024 были не только игроки-открытия и команды-сенсации. Некоторые звёздные футболисты и потенциально топовые сборные сильно разочаровали. Да и среди большого количества матчей случались такие игры, которые оставили неприятное послевкусие. К огромному сожалению.

В ходе голосования события будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Давайте все вместе назовём главное разочарование Евро-2024. Мы предложили 10 самых подходящих, на наш взгляд, событий для этого рейтинга, но есть возможность выбрать и другой вариант. Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.

Рейтинг: какой игрок или сборная – главное разочарование Евро-2024?
Сборная Франции
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
1 место

Сборная Франции, которая не забивала с игры до полуфинала

Многие эксперты называли именно сборную Франции главным претендентом на золото чемпионата Европы. Всё же команда Дешама – вице-чемпион мира — 2022 и победитель ЧМ-2018, в её составе есть Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Однако на футбол в исполнении «трёхцветных» на Евро-2024 смотреть было неприятно, а звёздные форварды французов просто разочаровали. Дешам, в конце концов, даже усадил Гризманна на скамейку. Сборная Франции не забивала с игры до полуфинала! На групповом этапе австриец Максимилиан Вёбер сотворил автогол, а Мбаппе реализовал пенальти с Польшей. В 1/8 финала в свои ворота забил уже бельгиец Ян Вертонген. Автором единственного гола с игры стал Рандаль Коло Муани. Но команда Дешама всё равно вылетела в полуфинале.

Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
2 место

Килиан Мбаппе – потерявший своё лицо в маске

Для Килиана Мбаппе всё пошло не так с самого начала. В первой же игре на Евро-2024 лидер атак сборной Франции сломал нос, столкнувшись с соперником. Продолжать турнир пришлось в неудобной маске. Это отразилось на игре форварда, который так или иначе берёгся на поле. Единственный гол Мбаппе забил в наименее важном матче на чемпионате Европы с Польшей, реализовав пенальти. Кроме того, Килиан сделал голевую передачу в полуфинале с Испанией. Эту встречу он рискнул провести без маски. Новичок «Реала» нанёс больше всех ударов на Евро (24) и стал третьим по попаданиям в створ (девять), кроме того, совершил наибольшее количество обводок (17). Вот только эффект от всех этих действий оказался небольшим.

Сборная Англии
Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
3 место

Попадание скучной сборной Англии в финал Евро

Сам факт попадания сборной Англии в финал Евро-2024 разозлил многих болельщиков, экспертов и даже действующих игроков. Мало кому нравился осторожный футбол команды Гарета Саутгейта. Как можно, имея в составе таких звёзд, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака и Коул Палмер, показывать такую серую игру?! Англичане доехали до финала на скрипучей телеге. Отскочили в матче 1/8 финала со Словакией, которой проигрывали до 90+5-й минуты – спасло мастерство Беллингема. Только в серии пенальти дожали сборную Швейцарии, которой тоже уступали за четверть часа до конца основного времени. Тем не менее Саутгейт стал третьим в истории тренером, который дважды сыграл в финале чемпионата Европы. Повторил достижение двух великих немецких тренеров.

Сборная Бельгии
Фото: Getty Images
4 место

Безликая сборная Бельгии с невезучим Лукаку

Сборная Бельгии по традиции относилась к теневым фаворитам крупного турнира. До Евро-2024 команда не потерпела ни одного поражения под руководством экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. К чемпионату Европы набрал форму после травмы Кевин Де Брёйне, должен был реабилитироваться за неудачу на ЧМ-2022 Ромелу Лукаку. Центрфорвард бельгийцев казался «голодным» – стал лучшим бомбардиром отборочного цикла. Но на Евро сборная Бельгии разочаровала. Команда Тедеско начала с поражения от Словакии, одержала всего одну победу над Румынией и вылетела уже в 1/8 финала, проиграв Франции. У Лукаку отбирали голы из-за офсайдов и других нарушений, и в итоге Ромелу завершил турнир без забитых мячей. Его единственное результативное действие – голевая передача в матче с Румынией.

Сборная Италии
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
5 место

Ранний вылет действующего чемпиона Европы Италии

Три года назад «Скуадра адзурра» под руководством Роберто Манчини подарила стране праздник, неожиданно выиграв Евро-2020. Это помогло Италии пережить два подряд непопадания на чемпионаты мира. На Евро-2024 команду повёз другой экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, чей имидж взлетел до небес после чемпионства с «Наполи». Но даже сегодняшний Спаллетти – не волшебник. На этом турнире Италия вошла в историю разве что самым быстрым пропущенным голом на чемпионатах Европы (на 23-й секунде от Албании). Итальянцы чудом выползли из группы, уйдя от поражения в матче с Хорватией на 90+8-й минуте. А в 1/8 финала без шансов проиграли Швейцарии – 0:2. Центрфорварды «Скуадра адзурра» не забили ни одного гола.

Криштиану Роналду
Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
6 место

Криштиану Роналду без результативных действий на Евро

Криштиану Роналду ехал на Евро-2024 в качестве второго бомбардира отборочного цикла, поэтому была надежда, что и в 39 лет он пошумит на большом турнире. Португалец установил рекорд, сыграв на шестом чемпионате Европы, и мог войти в историю как автор самого возрастного гола Евро. Однако всё закончилось печально для легенды. В пяти матчах нападающий совершил только одно результативное действие – сделал голевой пас на Бруну Фернандеша. А в матче 1/8 финала со Словенией в самый ответственный момент не забил пенальти и разрыдался. Роналду критиковали за игру в Германии все кому не лень. Криштиану нанёс 24 удара (больше только Мбаппе) и 10 раз попал в створ, тем не менее завершил Евро-2024 без голов. Ещё он стал худшим по попаданиям офсайдов: восемь раз португалец оказывался в положении вне игры.

Сборная Украины
Фото: Getty Images
7 место

Провал на Евро звёзд сборной Украины Лунина и Довбика

У сборной Украины был потенциал выступить на Евро-2024 намного лучше, чем получилось. Команда Сергея Реброва отправлялась на турнир с голкипером «Реала» в воротах и с лучшим бомбардиром чемпионата Испании в атаке. Однако украинцы не вышли даже из группы. Андрей Лунин пустил «пенку» в первом же матче с Румынией, который завершился постыдным крупным поражением – 0:3. После этого победитель Лиги чемпионов присел на скамейку до конца Евро. Артём Довбик, не получив такой поддержки, как в «Жироне», тоже растерялся. Центрфорвард завершил чемпионат Европы без результативных действий. Если в матче 2-го тура со Словакией (2:1) справились и без голов Довбика, то в решающей игре с Бельгией (0:0) никто из его партнёров не смог взять на себя роль снайпера.

МОДРИЧ И ЛЕАУ
Фото: Getty Images
8 место

Главное разочарование – другое событие чемпионата Европы

На чемпионате Европы хватало событий не только со знаком «плюс», но и со знаком «минус». Этот рейтинг вполне можно дополнить какими-то другими разочарованиями. Например, вспомнить отдельные судейские ошибки или плохие по качеству поля на некоторых стадионах в Германии. Словно немцы и не готовили свои арены специально к Евро-2024. Список сборных и футболистов, которые огорчили своей игрой, тоже неполный. Например, Хорватия была уже не та, что раньше, и не вышла из группы в плей-офф даже с третьего места. А в сборной Португалии Рафаэл Леау оказался таким же бесполезным, как Криштиану Роналду. В общем, если у вас есть какой-то свой вариант, голосуйте за эту опцию.

Сборная Сербии
Фото: Daniel Löb/picture alliance via Getty Images
9 место

Слабая сборная Сербии, занявшая последнее место в группе

В отсутствие на Евро-2024 сборной России в нашей стране большинство поддерживало братскую Сербию. Для сербов это был первый чемпионат Европы с 2000 года, на него ездила ещё команда Югославии. Мы привыкли, что на чемпионатах мира сборная Сербии, обладая классным составом, неизменно проваливается. Была надежда, что хотя бы Евро-2024 сложится для неё успешнее. Но, к сожалению, результат оказался традиционным. Команда Драгана Стойковича сильно разочаровала своим футболом. Проиграла Англии (0:1), потом лишь в концовке ушла от поражения в матче со Словенией (1:1). А в игре 3-го тура с Данией, когда требовалась победа, обладающие мощной по именам атакой сербы нанесли всего один удар в створ. Играли в стиле «кто в лес, кто по дрова» и заслуженно вылетели, финишировав последними в группе.

Тони Кроос
Фото: Clive Mason/Getty Images
10 место

Последний матч Крооса, в котором немец сломал Педри

Тони Кроос идеально завершил клубную карьеру, выиграв в своём последнем матче за «Реал» Лигу чемпионов. Так же красиво полузащитник планировал попрощаться с футболом в составе сборной Германии. Тони вернулся в национальную команду ради победы на домашнем Евро-2024. До четвертьфинала всё шло в целом гладко, а вот последнее выступление Крооса вышло смазанным. Дело не только в обидном поражении от Испании после пропущенного на 119-й минуте гола. Сам Тони играл в несвойственной для него грубой манере и ещё в первом тайме наработал на удаление. Судья простил. Кроме того, немец совершил несколько нетипичных для себя ошибок. Что называется, перегорел. Вместо финала Евро получил печальный финал яркой карьеры.

ИГРОКИ СЛОВАКИИ И РУМЫНИИ
Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images
11 место

«Странный» матч группового этапа между Словакией и Румынией

Едва ли не самым обсуждаемым матчем Евро-2024 была рядовая в общем-то игра турнира между сборными Словакии и Румынии в 3-м туре группового этапа. Для выхода в плей-офф обе команды устраивала ничья, поэтому самым популярным словом, связанным с этой встречей, стало слово «договорняк». Все хотели увидеть, как словаки с румынами распишут ничью. В течение 70 минут матч точно не был похож на «странный», соперники мощно зарубились. Ондрей Дуда вывел сборную Словакии вперёд, но Рэзван Марин вскоре сравнял счёт с пенальти. А вот в последние 20 минут оппоненты избегали даже малейшего риска. Они-то и испортили всё впечатление от футбола. Игра завершилась вничью 1:1, которую Словакия и Румыния отпраздновали на поле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android