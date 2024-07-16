Главное разочарование Евро-2024 — Роналду, Мбаппе или целые сборные?

Чемпионат Европы завершён, и теперь нам остаётся лишь вспоминать его героев и… антигероев. На Евро-2024 были не только игроки-открытия и команды-сенсации. Некоторые звёздные футболисты и потенциально топовые сборные сильно разочаровали. Да и среди большого количества матчей случались такие игры, которые оставили неприятное послевкусие. К огромному сожалению.
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Давайте все вместе назовём главное разочарование Евро-2024. Мы предложили 10 самых подходящих, на наш взгляд, событий для этого рейтинга, но есть возможность выбрать и другой вариант. Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.
Сборная Франции, которая не забивала с игры до полуфинала
Многие эксперты называли именно сборную Франции главным претендентом на золото чемпионата Европы. Всё же команда Дешама – вице-чемпион мира — 2022 и победитель ЧМ-2018, в её составе есть Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Однако на футбол в исполнении «трёхцветных» на Евро-2024 смотреть было неприятно, а звёздные форварды французов просто разочаровали. Дешам, в конце концов, даже усадил Гризманна на скамейку. Сборная Франции не забивала с игры до полуфинала! На групповом этапе австриец Максимилиан Вёбер сотворил автогол, а Мбаппе реализовал пенальти с Польшей. В 1/8 финала в свои ворота забил уже бельгиец Ян Вертонген. Автором единственного гола с игры стал Рандаль Коло Муани. Но команда Дешама всё равно вылетела в полуфинале.
Килиан Мбаппе – потерявший своё лицо в маске
Для Килиана Мбаппе всё пошло не так с самого начала. В первой же игре на Евро-2024 лидер атак сборной Франции сломал нос, столкнувшись с соперником. Продолжать турнир пришлось в неудобной маске. Это отразилось на игре форварда, который так или иначе берёгся на поле. Единственный гол Мбаппе забил в наименее важном матче на чемпионате Европы с Польшей, реализовав пенальти. Кроме того, Килиан сделал голевую передачу в полуфинале с Испанией. Эту встречу он рискнул провести без маски. Новичок «Реала» нанёс больше всех ударов на Евро (24) и стал третьим по попаданиям в створ (девять), кроме того, совершил наибольшее количество обводок (17). Вот только эффект от всех этих действий оказался небольшим.
Попадание скучной сборной Англии в финал Евро
Сам факт попадания сборной Англии в финал Евро-2024 разозлил многих болельщиков, экспертов и даже действующих игроков. Мало кому нравился осторожный футбол команды Гарета Саутгейта. Как можно, имея в составе таких звёзд, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака и Коул Палмер, показывать такую серую игру?! Англичане доехали до финала на скрипучей телеге. Отскочили в матче 1/8 финала со Словакией, которой проигрывали до 90+5-й минуты – спасло мастерство Беллингема. Только в серии пенальти дожали сборную Швейцарии, которой тоже уступали за четверть часа до конца основного времени. Тем не менее Саутгейт стал третьим в истории тренером, который дважды сыграл в финале чемпионата Европы. Повторил достижение двух великих немецких тренеров.
Безликая сборная Бельгии с невезучим Лукаку
Сборная Бельгии по традиции относилась к теневым фаворитам крупного турнира. До Евро-2024 команда не потерпела ни одного поражения под руководством экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. К чемпионату Европы набрал форму после травмы Кевин Де Брёйне, должен был реабилитироваться за неудачу на ЧМ-2022 Ромелу Лукаку. Центрфорвард бельгийцев казался «голодным» – стал лучшим бомбардиром отборочного цикла. Но на Евро сборная Бельгии разочаровала. Команда Тедеско начала с поражения от Словакии, одержала всего одну победу над Румынией и вылетела уже в 1/8 финала, проиграв Франции. У Лукаку отбирали голы из-за офсайдов и других нарушений, и в итоге Ромелу завершил турнир без забитых мячей. Его единственное результативное действие – голевая передача в матче с Румынией.
Ранний вылет действующего чемпиона Европы Италии
Три года назад «Скуадра адзурра» под руководством Роберто Манчини подарила стране праздник, неожиданно выиграв Евро-2020. Это помогло Италии пережить два подряд непопадания на чемпионаты мира. На Евро-2024 команду повёз другой экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, чей имидж взлетел до небес после чемпионства с «Наполи». Но даже сегодняшний Спаллетти – не волшебник. На этом турнире Италия вошла в историю разве что самым быстрым пропущенным голом на чемпионатах Европы (на 23-й секунде от Албании). Итальянцы чудом выползли из группы, уйдя от поражения в матче с Хорватией на 90+8-й минуте. А в 1/8 финала без шансов проиграли Швейцарии – 0:2. Центрфорварды «Скуадра адзурра» не забили ни одного гола.
Криштиану Роналду без результативных действий на Евро
Криштиану Роналду ехал на Евро-2024 в качестве второго бомбардира отборочного цикла, поэтому была надежда, что и в 39 лет он пошумит на большом турнире. Португалец установил рекорд, сыграв на шестом чемпионате Европы, и мог войти в историю как автор самого возрастного гола Евро. Однако всё закончилось печально для легенды. В пяти матчах нападающий совершил только одно результативное действие – сделал голевой пас на Бруну Фернандеша. А в матче 1/8 финала со Словенией в самый ответственный момент не забил пенальти и разрыдался. Роналду критиковали за игру в Германии все кому не лень. Криштиану нанёс 24 удара (больше только Мбаппе) и 10 раз попал в створ, тем не менее завершил Евро-2024 без голов. Ещё он стал худшим по попаданиям офсайдов: восемь раз португалец оказывался в положении вне игры.
Провал на Евро звёзд сборной Украины Лунина и Довбика
У сборной Украины был потенциал выступить на Евро-2024 намного лучше, чем получилось. Команда Сергея Реброва отправлялась на турнир с голкипером «Реала» в воротах и с лучшим бомбардиром чемпионата Испании в атаке. Однако украинцы не вышли даже из группы. Андрей Лунин пустил «пенку» в первом же матче с Румынией, который завершился постыдным крупным поражением – 0:3. После этого победитель Лиги чемпионов присел на скамейку до конца Евро. Артём Довбик, не получив такой поддержки, как в «Жироне», тоже растерялся. Центрфорвард завершил чемпионат Европы без результативных действий. Если в матче 2-го тура со Словакией (2:1) справились и без голов Довбика, то в решающей игре с Бельгией (0:0) никто из его партнёров не смог взять на себя роль снайпера.
Главное разочарование – другое событие чемпионата Европы
На чемпионате Европы хватало событий не только со знаком «плюс», но и со знаком «минус». Этот рейтинг вполне можно дополнить какими-то другими разочарованиями. Например, вспомнить отдельные судейские ошибки или плохие по качеству поля на некоторых стадионах в Германии. Словно немцы и не готовили свои арены специально к Евро-2024. Список сборных и футболистов, которые огорчили своей игрой, тоже неполный. Например, Хорватия была уже не та, что раньше, и не вышла из группы в плей-офф даже с третьего места. А в сборной Португалии Рафаэл Леау оказался таким же бесполезным, как Криштиану Роналду. В общем, если у вас есть какой-то свой вариант, голосуйте за эту опцию.
Слабая сборная Сербии, занявшая последнее место в группе
В отсутствие на Евро-2024 сборной России в нашей стране большинство поддерживало братскую Сербию. Для сербов это был первый чемпионат Европы с 2000 года, на него ездила ещё команда Югославии. Мы привыкли, что на чемпионатах мира сборная Сербии, обладая классным составом, неизменно проваливается. Была надежда, что хотя бы Евро-2024 сложится для неё успешнее. Но, к сожалению, результат оказался традиционным. Команда Драгана Стойковича сильно разочаровала своим футболом. Проиграла Англии (0:1), потом лишь в концовке ушла от поражения в матче со Словенией (1:1). А в игре 3-го тура с Данией, когда требовалась победа, обладающие мощной по именам атакой сербы нанесли всего один удар в створ. Играли в стиле «кто в лес, кто по дрова» и заслуженно вылетели, финишировав последними в группе.
Последний матч Крооса, в котором немец сломал Педри
Тони Кроос идеально завершил клубную карьеру, выиграв в своём последнем матче за «Реал» Лигу чемпионов. Так же красиво полузащитник планировал попрощаться с футболом в составе сборной Германии. Тони вернулся в национальную команду ради победы на домашнем Евро-2024. До четвертьфинала всё шло в целом гладко, а вот последнее выступление Крооса вышло смазанным. Дело не только в обидном поражении от Испании после пропущенного на 119-й минуте гола. Сам Тони играл в несвойственной для него грубой манере и ещё в первом тайме наработал на удаление. Судья простил. Кроме того, немец совершил несколько нетипичных для себя ошибок. Что называется, перегорел. Вместо финала Евро получил печальный финал яркой карьеры.
«Странный» матч группового этапа между Словакией и Румынией
Едва ли не самым обсуждаемым матчем Евро-2024 была рядовая в общем-то игра турнира между сборными Словакии и Румынии в 3-м туре группового этапа. Для выхода в плей-офф обе команды устраивала ничья, поэтому самым популярным словом, связанным с этой встречей, стало слово «договорняк». Все хотели увидеть, как словаки с румынами распишут ничью. В течение 70 минут матч точно не был похож на «странный», соперники мощно зарубились. Ондрей Дуда вывел сборную Словакии вперёд, но Рэзван Марин вскоре сравнял счёт с пенальти. А вот в последние 20 минут оппоненты избегали даже малейшего риска. Они-то и испортили всё впечатление от футбола. Игра завершилась вничью 1:1, которую Словакия и Румыния отпраздновали на поле.