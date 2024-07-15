«Он заслужил «Золотой мяч». Монструозный сезон защитника сборной Испании в 32 года

Семь лет назад Дани Карвахаль мог завершить карьеру. А теперь взял золото на дебютном для себя чемпионате Европы.

Очень символично, что защитник сборной Испании Дани Карвахаль завершал финал Евро с капитанской повязкой. Родри получил травму в конце первого тайма, а Альваро Морату заменили. Карвахаль наконец-то завоевал первый трофей на крупном турнире в составе сборной Испании, если оставить за скобками Лигу наций.

Карвахаль получал травмы в двух финалах Лиги чемпионов и пропустил два чемпионата Европы

15 июня 2024 года. Испания громит Хорватию (3:0) в первом для себя матче на чемпионате Европы. Один из голов оформил Карвахаль. Первый для него за сборную — спустя 10 лет после дебюта за национальную команду. Не слишком удивительная статистика с учётом того, что Дани играет на позиции флангового защитника и забивает примерно один раз в 32 матча. Удивило другое: для Карвахаля это была первая игра на чемпионатах Европы, а ведь ему уже 32 года.

В 2016-м испанец пролетел мимо Евро из-за травмы. Получил он её в заключительном матче клубного сезона — в финале Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1, 5:3 пен.). Карвахаль покинул поле со слезами на глазах — это произошло на старте второго тайма. «Реал» снова взял престижный трофей, но Дани пришлось попрощаться с мечтой о поездке на Евро.

Дани Карвахаль (лежит на газоне) в финале ЛЧ в сезоне-2015/2016 Фото: Clive Rose/Getty Images

«Я был в подавленном состоянии. Чувствую разочарование из-за невезения, которое накрыло меня. В перерыве матча почувствовал недомогание и попросил Данило разминаться на случай, если не дотерплю до конца игры. Держался изо всех сил, пока не пришлось сказать: «Хватит». Я был в ужасе от того, что усугубил ситуацию. Умею справляться с болью, однако после замены понял, что пропущу Евро», — говорил Карвахаль в беседе с Cadena SER.

Финал Лиги чемпионов в 2018 году многим запомнится ляпами вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, а также слезами Мохамеда Салаха. Египтянин получил травму ещё в первом тайме после контакта с Серхио Рамосом. Но были в том матче и другие слёзы — Карвахаль снова ушёл с поля из-за травмы в финале ЛЧ. Тем не менее Дани успел восстановиться к ЧМ-2018 и дебютировал за сборную на крупном турнире. Правда, там у испанцев получилось так себе, чему все в России очень рады.

Дани Карвахаль со слезами на глазах покидает поле в финале Лиги чемпионов в 2018 году Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сезон-2020/2021 — худший в карьере испанца. Из-за травм он отыграл всего 15 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 1119 минут. В апреле 2021 года Карвахаль травмировался в полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (1:1). Новое повреждение оставило испанца без Евро-2020 (турнир состоялся летом 2021-го из-за пандемии).

Семь лет назад Дани мог завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Добавим ко всему этому и то, что в 2017-м у Карвахаля обнаружили проблемы с сердцем. Испанец переживал, что придётся завершить карьеру, но врачи успокоили игрока. Всё обошлось, и защитник вернулся в футбол.

«Я немного испугался и думал, что придется завершить карьеру, если это что-то серьёзное. Ведь начинаешь думать, что это может стать чем-то хроническим, как это происходило в других случаях. Однако врачи сказали мне, что не стоит беспокоиться. Первые три-четыре недели были самыми сложными, так как я практически не мог ничего делать. А ведь тело футболистов требует активности», — цитировала Карвахаля Marca.

1 июня 2024 года Карвахаль в шестой раз выиграл Лигу чемпионов. Дани забил победный гол в финальном матче с дортмундской «Боруссией» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи. А ещё Карвахаль наконец-то поехал на Евро. Удивительно, что человек с таким большим количеством клубных трофеев (25) дебютировал на турнире только в 32 года. Но на это были объективные причины.

Дани Карвахаль целует трофей после финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«На днях Унай Симон спросил, осознаю ли я, что выиграл Лигу чемпионов шесть раз, — говорит Карвахаль. — Думаю, со временем придам этому больше значения, а пока моя цель — завоёвывать новые трофеи. Как я держу высокий уровень в 32 года? В последнее время в футболе делают большой акцент на физической составляющей. Пришлось адаптироваться».

Карвахаль изменил рацион питания — никакого глютена и много брокколи

Карвахаль сел на диету — полностью исключил из своего рациона глютен. Испанец определил, что именно этот компонент — его враг номер один. Зато Дани активно налегает на брокколи. После этого количество травм резко сократилось, а Карвахаль провёл солидный сезон в 32 года.

«Я всегда чувствовал себя лучшим правым защитником в мире, — утверждает футболист. — Это важно для собственной уверенности. Нужно верить в такие вещи. Понятно, что в моём окружении все считают Карвахаля лучшим защитником. Я провёл приличный сезон на клубном уровне. Стал победителем Лиги чемпионов, забил в финале. Нужно ценить проделанную работу. В 32 года я играю на уровне, который раньше был немыслим».

Дани Карвахаль после победы в финале Лиги наций Фото: Lars Baron/Getty Images

По словам Дани, стать более раскрепощенным ему помогло отцовство: «Конечно, нельзя достичь таких результатов только за счёт брокколи. Позади огромное количество часов работы. Это правда, что у меня строгая и структурированная диета, но на успешное выступление повлияли и другие факторы. Восстановление, психология, отцовство. Теперь моё внимание сосредоточено и на других вещах. Футбол перестал быть навязчивой идей. Когда в семье появляются дети, жизненные приоритеты меняются. Это раскрепостило меня».

Когда травмы косили Карвахаля, появилось немало людей, кто сомневался в его возвращении на приличный уровень. Некоторые эксперты даже предлагали искать замену. Дани, в свою очередь, изучил, какие факторы могли повлиять на череду травм. Он изменил рацион и адаптировал физическую форму. А главное — стал более дисциплинированным (хотя на поле всё равно ещё отмечается некрасивыми поступками). И на сегодняшний день это один из лучших футболистов в мире.

В Испании призывают отдать защитнику «Золотой мяч»

Год назад Карвахаль уже завоевал первый трофей в составе сборной Испании. Финал Лиги наций с Хорватией он начал в запасе, поскольку тренер предпочел выпустить в основе ветерана Хесуса Наваса. Карвахаль появился на поле на 97-й минуте и в итоге стал одним из главных героев. Именно его «паненка» принесла победу Испании в серии пенальти (в основное и дополнительное время голов не было). А теперь Дани поднял над головой более престижный трофей.

Дани Карвахаль поднимает над головой трофей за победу на Евро-2024 Фото: Richard Pelham/Getty Images

Журналист испанского издания AS Хоакин Марото считает, что Карвахалю следует вручить «Золотой мяч»: «Надеюсь, Карвахаль благополучно доберётся до чемпионата мира в США. Он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов с «Реалом», а также победил на Евро в составе сборной Испании. Считаю, он заслужил «Золотой мяч». Когда я впервые сказал об этом, меня посчитали сумасшедшим. Надеюсь, его не прокатят мимо награды, как это сделали в своё время с Хави и Иньестой».

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в своё время дал дебютировать в основной команде защитнику Начо и нападающему Морате. Но не разглядел задатки классного футболиста в Карвахале, который потом укатил в аренду в «Байер». Оцените самоиронию Особенного. Он написал этот пост после финала Евро-2024.

Жозе Моуринью бывший главный тренер «Реала» «Начо Фернандес, капитан клуба-победителя Лиги чемпионов. Альваро Мората, капитан сборной, победившей на Евро. Поздравляю их и тренера, под руководством которого они дебютировали в «Реале», когда были совсем молодыми. Кстати, это тот самый тренер, кто тогда не понял, что Карвахаль — ещё один классный футболист».

Карвахаль вызывает у некоторых отторжение из-за своего поведения на поле. Однако вряд ли кто-то станет отрицать его статус легенды. 25 трофеев в составе «Реала», успех на чемпионате Европы в 32-летнем возрасте. Наверняка Дани не возьмёт «Золотой мяч», но его обязаны включить в список претендентов.