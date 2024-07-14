Топ-матчи понедельника: финалы Кубка Америки и Медиалиги, а ещё баскетбол США — Австралия

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс», НБА, Летняя лига

Интрига: битва второго и третьего номера драфта-2024 — кто победит?

«Вашингтон Уизардс» в стартовом матче Летней лиги НБА обыграл «Атланту Хоукс». В составе «волшебников» играл второй номер драфта 2024 года Александр Сарр, который набрал 12 очков, семь подборов и четыре передачи. Но ещё лучше проявил себя Рид Шеппард – третий выбор на том же драфте, который вместе с «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс». Шеппард набрал 23 очка, четыре подбора и пять передач. Кто окажется сильнее – клуб из Техаса или столицы США?

🏆⚽️ 3:00: Аргентина — Колумбия, Кубок Америки — 2024, финал

Аргентина — действующий чемпион мира и обладатель Копы-2020. Команда Лионеля Скалони идёт за третьим подряд большим титулом. На пути осталась только Колумбия. Но колумбийцы не проигрывают уже почти два года, а на Кубке Америки показывают классный футбол. Не факт, что титул заберёт Лео Месси. Вполне вероятно, что чемпионами станут три представителя РПЛ: Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и Хорхе Карраскаль. Крутая интрига!

⚽️ 14:00: «Спартак» Москва — «Насаф», товарищеский матч

Интрига: последний матч «Спартака» перед стартом РПЛ

Уже на этой неделе стартует сезон РПЛ. «Спартаку» в 1-м туре ехать в Оренбург. А последний товарищеский матч красно-белые проведут в Москве с узбекским «Насафом». Хорошая возможность внести финальные корректировки для тренера Деяна Станковича.

⚽️ 14:00: «Титан» — Fight Nights, Медиалига, матч за третье место

Интрига: «Титан» закончит второй сезон подряд в медалях?

«Титан» — действующий чемпион Медиалиги. Но в пятом сезоне команда сыграет лишь в матче за бронзу. В полуфинале «Титан» пережил невероятную развязку во встрече с 2DROTS. В последней атаке вратарь «дротов» Дмитрий Сычёв сравнял общий счёт в серии, а в серии буллиталити 2DROTS вырвали победу. «Титан» же в матче за третье место сыграет с Fight Nights — командой Камила Гаджиева. Для первых это шанс взять медали во втором сезоне подряд, для вторых — завоевать первую награду в истории клуба в Медиалиге.

🏀 19:00: США — Австралия, товарищеский матч

Интрига: американцы легко справятся с оппонентом перед стартом Олимпиады?

Сборная Австралии по баскетболу – довольно серьёзная команда, которая на последних Олимпийских играх заняла третье место. Правда, США – главный фаворит предстоящего турнира. Американцы собрали лучших игроков НБА – Леброна Джеймса, Стефена Карри, Кевина Дюранта, Джоэла Эмбиида и других не менее сильных баскетболистов. Недавно США обыграли Канаду со счётом 86:72, удастся ли так же буднично победить Австралию?

⚽️ 19:00: Россия — КНДР, женский футбол, товарищеский матч

Интрига: сборная России возьмёт реванш за разгром?

Сборная КНДР в первом матче обыграла Россию со счётом 3:0. Кореянки показали мощный футбол, не оставив шансов команде Юрия Красножана. Но теперь у россиянок есть шанс взять реванш. Получится?

В первом матче команду Красножана разнесли: Женская сборная России крупно проиграла КНДР в товарищеском матче

⚽️ 19:30: «Алания» — «Уфа», Первая лига, 1-й тур

Интрига: «Алания» начнёт сезон Первой лиги с победы?

«Алания» совершит очередную попытку вернуться в РПЛ. Место в топ-4 — задача-минимум на сезон Первой лиги. Стартуют владикавказцы домашним матчем с «Уфой». Уфимцы вернулись из Второй лиги в Первую и наверняка хотят выступить успешно. Нужно набирать очки с 1-го тура.

Материалы по теме «Алания» объявила имя нового главного тренера команды

🏆⚽️ 20:00: 2DROTS — «БроукБойз», Медиалига, финал

Интрига: кто выиграет в пятом сезоне Медиалиги?

Один из самых крутых матчей в истории медиафутбола состоится 15 июля. «БроукБойз» вышли во второй подряд финал Медиалиги. В прошлый раз они проиграли из-за эпичной истории, когда Алишер Рахимов не выбил мяч в аут, «Титан» в ответной атаке сравнял счёт и выиграл в серии буллиталити. 2DROTS же вырвали путёвку в свой четвёртый финал Медиалиги в истории. Ответный полуфинал с «Титаном» вытащил вратарь Дмитрий Сычёв, сначала сравнявший счёт на последней секунде, а затем отразив удар в серии буллиталити. Теперь «Броуки» и «дроты» сразятся за титул. Для «БроукБойз» он может стать первым в истории, для 2DROTS – третьим. Финал состоится на «ВЭБ Арене», где ожидается полный стадион.