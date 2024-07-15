Лучший футболист Евро-2024

Подводим итоги завершившегося Евро-2024. Кто стал лучшим игроком чемпионата Европы, на ваш взгляд? Выбрать самого достойного из кандидатов не так-то просто, потому что на турнире в Германии не было одной звезды, которая затмила бы всех остальных. Достаточно сильно провела Евро-2024 целая группа футболистов.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Давайте все вместе определим главного героя чемпионата Европы. Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок действительно был лучшим. Мы предложили для рейтинга 12 самых очевидных, на наш взгляд, претендентов на индивидуальную награду. Есть возможность отдать свой голос и кому-то другому.