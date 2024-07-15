Лучший футболист Евро-2024

Подводим итоги завершившегося Евро-2024. Кто стал лучшим игроком чемпионата Европы, на ваш взгляд? Выбрать самого достойного из кандидатов не так-то просто, потому что на турнире в Германии не было одной звезды, которая затмила бы всех остальных. Достаточно сильно провела Евро-2024 целая группа футболистов.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Давайте все вместе определим главного героя чемпионата Европы. Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок действительно был лучшим. Мы предложили для рейтинга 12 самых очевидных, на наш взгляд, претендентов на индивидуальную награду. Есть возможность отдать свой голос и кому-то другому.
Дани Ольмо, Испания
Полузащитник «РБ Лейпциг» на футбольных полях Германии чувствовал себя как дома. Хотя Ольмо начинал Евро-2024 в статусе игрока скамейки сборной Испании, он оставил большой след на турнире. В матче 3-го тура с Албанией впервые попал в основу и сделал голевую передачу. В 1/8 финала забил Грузии после выхода на замену. В четвертьфинале с немцами Дани уже на восьмой минуте поменял травмированного Педри и стал звездой вечера: положил первый мяч испанцев и ассистировал в эпизоде с победным голом Микеля Мерино. А в полуфинале Ольмо и сам забил победный гол в ворота сборной Франции.
Родри, Испания
Одна из главных звёзд сборной-победительницы точно должна быть в этом списке. Хотя бы потому, что его официально признали лучшим игроком турнира. Родри пусть и не блистал на Евро, но традиционно показывал класс и рулил игрой испанцев во всех матчах. Несмотря на позицию опорника, он ещё и забить успел — именно с его гола начался камбэк во встрече с Грузией в 1/8 финала (4:1). Суммарно у Родри 522 минуты на турнире и три жёлтые карточки. Правда, была и драма — в финале полузащитника пришлось заменить в перерыве из-за повреждения колена. Но партнёры не подвели и взяли трофей.
Фабиан Руис, Испания
Перед Евро-2024 было трудно предположить, что Руис будет одной из звёзд сборной Испании на турнире. Пусть полузащитник и играет в «ПСЖ», он не из тех, кто делает разницу в составе чемпионов Франции. Но главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте идеально использовал сильнейшие качества Фабиана. В стартовом матче с Хорватией Руис забил и отдал голевую передачу. Во встрече 1/8 финала с Грузией центрхав снова набрал 1+1 по системе «гол+пас», став автором победного мяча в ворота Мамардашвили. В полуфинале с Францией врывания Фабиана из глубины в штрафную тоже превратились в проблему для соперника.
Ламин Ямаль, Испания
Вингер «Барселоны» Ямаль, которому лишь за день до финала с Англией исполнилось 17 лет, бил различные возрастные рекорды чемпионатов Европы. Сначала он стал самым молодым футболистом, сыгравшим на Евро. В матче 1-го тура с Хорватией Ламин сделал голевой пас на Дани Карвахаля и стал самым молодым ассистентом в истории турнира. После этого Ямаль отдавал голевые пасы ещё в 1/8 финала с Грузией и в четвертьфинале с Германией. Оставалось только забить, чтобы побить возрастной рекорд по голам. И Ламин сделал это в полуфинале с Францией чудесным дальним ударом – из-под Адриена Рабьо, разозлившего юношу неуместным предматчевым комментарием.
Н’Голо Канте, Франция
Если кто-то забыл о Канте после его отъезда в Саудовскую Аравию, то главный тренер сборной Франции Дидье Дешам точно не потерял опорника из виду. Оказалось, что Н’Голо действительно ещё на многое способен. На Евро-2024 он абсолютно заслуженно дважды признавался лучшим игроком — во встречах с Австрией и Нидерландами. До полуфинала с Испанией Канте сохранял уникальную статистику: французы не проигрывали с ним на крупных турнирах в течение 20 матчей! Центрхав – лучший в команде по точным передачам на чужой трети (107), перехватам (6), второй по отборам (12) и третий по пасам под удар (10).
Георгий Мамардашвили, Грузия
Сборная Грузии стала едва ли не главной сенсацией Евро-2024, выйдя из группы в плей-офф. Команда Вилли Саньоля добилась исторического успеха во многом благодаря своему потрясающему голкиперу Мамардашвили. Несмотря на то что грузины вылетели уже в 1/8 финала, Георгий стал с отрывом лучшим по количеству сейвов на турнире – 30. В каждом матче вратарь из «Валенсии» творил чудеса. После такого выступления на чемпионате Европы ждём трансфер Мамардашвили в топ-клуб. Тем более он ещё достаточно молод для игрока своего амплуа – всего-то 23 года!
Коди Гакпо, Нидерланды
Дошедшая до полуфинала сборная Нидерландов выдвигает своего кандидата на приз лучшему игроку Евро-2024. Гакпо был действительно хорош в Германии. В 1-м туре форвард «Ливерпуля» забил свой первый гол на турнире – сборной Польши. В 3-м туре положил мяч в ворота Австрии. А самым успешным для звезды атаки «оранжевых» стал матч 1/8 финала с Румынией. Коди открыл счёт (этот гол оказался победным для Нидерландов), а потом ассистировал Дониэллу Малену. Гакпо стал лучшим в составе нидерландцев по ударам в створ (8), пасам под удар (12), обводкам (9) и выигранным единоборствам (32).
Джамал Мусиала, Германия
Хозяева чемпионата Европы немцы уверенно шли к золоту, но в четвертьфинале им не повезло попасть на Испанию. Очень солидно провёл Евро-2024 атакующий полузащитник «Баварии». Мусиала забивал в первых двух турах в ворота сборных Шотландии и Венгрии. Причём в обоих случаях это были победные мячи. А завершил Евро-2024 Джамал с тремя голами в пяти матчах. В 1/8 финала от Мусиалы пострадала ещё и Дания. Хавбек стал лучшим в составе сборной Германии по количеству обводок (13) и выигранных единоборств (33), вошёл в топ-3 по точным передачам на чужой трети поля (72).
Пепе, Португалия
Звёздные форварды сборной Португалии разочаровали, а вот 41-летний центральный защитник Пепе, ставший самым возрастным игроком в истории Евро, приятно удивил. Он всё ещё на топовом уровне. Достаточно сказать, что с Пепе на поле португальцы пропустили только один гол – от Чехии. Хотя «старичок» поучаствовал в четырёх матчах, причём дважды отыграл дополнительное время. Запомнился рывок Пепе в концовке матча с Францией за вышедшим на замену Маркусом Тюрамом. Как круто он лишил мяча свежего и молодого оппонента! Пепе – лучший по выносам у португальцев (24) на турнире.
Джуд Беллингем, Англия
Беллингем провёл выдающийся сезон в «Реале», внеся гигантский вклад в завоевание Мадридом чемпионского титула и трофея Лиги чемпионов. Поэтому от Джуда ждали подвигов и на Евро-2024. Не все матчи получились у атакующего полузащитника одинаково сильными, но всё же любой футболист зависим от игры команды. В 1-м туре Беллингем сотворил победный гол в ворота сборной Сербии. А в 1/8 финала со Словакией спас англичан от вылета, забив при счёте 0:1 на 90+5-й минуте. Если бы не тот гол Джуда, команда Саутгейта с позором бы отправилась домой уже после первого раунда плей-офф.
Лучшим на Евро-2024 был другой игрок
Конечно же, в топ-10 нашего рейтинга попали не все игроки, которые в той или иной мере могли бы претендовать на самую ценную индивидуальную награду. Солидно провели Евро-2024 некоторые другие участники финала – испанец Нико Уильямс, англичанин Букайо Сака. Хороши были нидерландец Хави Симонс, капитан сборной Швейцарии Гранит Джака и грузинский бомбардир Жорж Микаутадзе. Кого мы забыли добавить в список лучших футболистов турнира? Делитесь своим мнением в комментариях.
Гарри Кейн, Англия
Главного голеадора сборной Англии критиковали за игру на Евро-2024, пожалуй, незаслуженно. Кейн делал своё дело. Если бы команда Гарета Саутгейта играла мощнее в атаке, то и он выглядел бы ярче, но даже при этом нападающий «Баварии» забивал фактически через матч. Во 2-м туре группового этапа Кейн открыл счёт во встрече с Данией. Затем в 1/8 финала со Словакией Гарри стал автором победного гола в дополнительное время. А в полуфинале с Нидерландами центрфорвард заработал пенальти, который сам же и реализовал. Разве этого мало, чтобы бороться за награду лучшему футболисту турнира?
Кевин Де Брёйне, Бельгия
Сборная Бельгии по большому счёту провалила чемпионат Европы, но Де Брёйне точно не должен стыдиться своей игры. Плеймейкер из «Манчестер Сити» сделал всё возможное, чтобы команда Доменико Тедеско выступила лучше, чем смогла. У Кевина по статистике только одно результативное действие – гол в ворота Румынии на групповом этапе. Однако Де Брёйне стал лучшим в составе сборной Бельгии по количеству ударов (11) и передач под удар (12), а также точных передач на чужой трети (66), вторым по обводкам (6) и выигранным единоборствам (24). В общем, показал класс.