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Аргентина — Колумбия, финал Кубка Америки, 15 июля 2024: какие шансы у Колумбии, сильные стороны, тренер Лоренсо, Хамес

Финал Копы должна выиграть не Аргентина. Три причины болеть за Колумбию
Александр Мулянов
Аргентина — Колумбия, финал Кубка Америки
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Сетка, феноменальный Хамес и любовь к атакующему футболу.

Через час с лишним начнётся финал Евро, но лишь истинные ценители думают о другом — о развязке южноамериканского континентального турнира, Копа Америка. Того самого, где футбол ещё живет. Где в финале не могут играть скучные команды просто по определению. Где обе команды вгрызаются друг в друга и выкладывают все эмоции. Где Дарвин Нуньес после матча заряжает стулом в фанатов, а Эми Мартинес после очередного потащенного удара с трибунами заигрывает.

Но что мы видим в финале? Где Бразилия? Где хотя бы Уругвай? Колумбия! Выбила двух главных фаворитов Копы и сегодня выйдет крушить третьего. Этот текст — о зрелищной и яркой сборной, которая заслужила трофей. Вот почему стоит болеть за эту сборную.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Причина 1. Колумбия выбила сразу двух фаворитов — по делу

Пока Аргентина получила относительно лёгкую сетку, Колумбия уже на стадии группового этапа вытянула Бразилию — большая заявка занять второе место или даже пролететь мимо плей-офф.

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ

Фото: ISI Photos/Getty Images

Путь сборной Аргентины на Копа Америка:

  • полуфинал. Повторение 1-го тура: 2:0 против сборной Канады;
  • четвертьфинал. С виду неприметный соперник — сборная Эквадора — доставил массу проблем. Практически чудом Аргентина вышла в полуфинал — в серии пенальти;
  • 3-й тур: победа над главным аутсайдером группы (2:0). Сборная Перу только чудом могла заползти в плей-офф, но вышла на матч отбывать номер;
  • 2-й тур: минимальная победа над сборной Чили (1:0). Аргентинцы забили именно в тот момент, когда лучше был соперник;
  • 1-й тур: уверенная, но не без проблем, победа над сборной Канады — 2:0. Североамериканцы поплатились за высокую линию обороны, но и сами создавали моменты;

На протяжении всего пути сборная Аргентины шла налегке — матчи не заставляли особо напрягаться. Играли вполоборота: эпизодами медленно катали мяч или вовсе отдавали сопернику. Лишь без Месси в 3-м туре, против практически немотивированного Перу, удалось придавить соперника с первых минут. Во всех остальных встречах что Канада, что Чили, что Эквадор имели реальные шансы хотя бы забить. А в случае с Эквадором – и вовсе оставить расслабленного соперника за бортом.

Как аргентинцы вышли в финал:
Месси наконец-то забил на Копе. До нового трофея Аргентине остался один шаг. Видео
Месси наконец-то забил на Копе. До нового трофея Аргентине остался один шаг. Видео

Пока Аргентина еле-еле шла через не самых статусных соперников, Колумбия буквально выживала: сначала удалось опрокинуть Бразилию в группе и не нарваться на Уругвай, а потом – всё-таки пересечься с командой Бьелсы, но уже на стадии полуфинала. И героически выбить её.

Путь сборной Колумбии на Копа Америка:

  • полуфинал. Минимальная победа над сборной Уругвая — 1:0;
  • четвертьфинал. Разгром сборной Панамы — 5:0;
  • 3-й тур: ничья со сборной Бразилии (1:1) — ключевое достижение на групповом этапе. Результат добыт с позиции силы: скорее, Колумбия была ближе к победе — по xG перебили соперника на один гол!
  • 2-й тур: разгром Коста-Рики (3:0) — той самой, что сделала туром ранее ничью с Бразилией;
  • 1-й тур: победа над главным конкурентом за выход из группы — сборной Парагвая (2:1). Хулио Энсисо блистал в команде соперника, но Колумбия контролировала ход матча;
Сборная Колумбии

Сборная Колумбии

Фото: ISI Photos/Getty Images

Сборная Колумбии не проигрывает 28 матчей. Последнее поражение было как раз от сборной Аргентины ещё 2 февраля 2022 года. Но что с тех пор? Победа над Испанией, Германией, Бразилией в отборе — сборная Колумбии держится уверенно.

Причина 2. Хамес Родригес вернул прайм

Возможно, экс-игрок «Реала» страдает синдромом Гильермо Очоа: показывает лучшую версию себя только за сборную и на серьёзных турнирах. И даже в этом году, когда на клубном уровне 33-летнего Хамеса занесло аж в «Сан-Паулу», он смог вытащить все свои качества топ-плеймейкера. Стал лучшим игроком в четырёх матчах из пяти! Побил рекорд Месси по голевым передачам на одном турнире Копы (6)! И стал той самой свободной латиноамериканской «десяткой», способной обострять.

Лионель Скалони
Лионель Скалони
главный тренер сборной Аргентины

«Очень приятно наблюдать за игрой Хамеса Родригеса, но мы фокусируемся не на игроке, а на команде. Колумбия, в конце концов, хорошая команда».

Его маленькая дочка Саломе буквально рыдала сразу после полуфинала — настолько велика радость от выхода в финал Копы. Сейчас Хамес Родригес близок к тому, чтобы не просто стать лучшим, но и дать сборной всего лишь второй трофей за всё время! Вписать своё имя в историю.

Хамес Родригес
Хамес Родригес
полузащитник сборной Колумбии

«У соперника есть опыт, но мы голодны».

Причина 3. Даже в меньшинстве они атакуют

Полуфинал, Уругвай. Хамес Родригес вновь сделал ассист, и уже в первом тайме сборная Колумбии повела. Но перед самым перерывом вторую жёлтую получает защитник Даниэль Муньос. Что делать?

Сборная Колумбии отдала мяч (25% владения во втором тайме), но в итоге создала три больших момента. В то время как Бразилия ушла с гордым нулём. Все благодаря пусть местами и очевидной, но умной замене: Нестор Лоренсо, аргентинский тренер сборной Колумбии, уже на 60-й минуте убрал Родригеса и выпустил игрока с более полезной ролью бокс-ту-бокса — Кевина Кастаньо. Тот бегал больше, отбирал и отдал два ключевых паса.

Нестор Лоренсо

Нестор Лоренсо

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Колумбия старается атаковать при любом раскладе. А по стилю похожа на аргентинцев: Лоренсо даёт лидерам свободу, и его команда старается проводить комбинационные атаки. Схема 4-3-1-2, Мохика и Муньос дают ширину по флангам, Луис Диас и Кордова — физическую мощь в атаке. Остальные активно участвуют в комбинациях, венцом который оказывается тонкое обострение Хамеса.

Тренер Нестор Лоренсо когда-то играл с Марадоной, а теперь сразится со своей страной.

Хайлайт колумбийского полуфинала — не про футбол:
Игроки Уругвая дрались с фанатами Колумбии прямо на трибуне! Полная дичь на Копе. Видео
Игроки Уругвая дрались с фанатами Колумбии прямо на трибуне! Полная дичь на Копе. Видео
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