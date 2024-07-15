Развязка сезона в Медиалиге! 2DROTS зарубятся с «БроукБойз»! LIVE

Всем привет! Сегодня, 15 июля, состоится финал пятого сезона Медиалиги. И что за вывеска нас ожидает: 2DROTS – «БроукБойз»! Два сильнейших медийных клуба.

«Дроты» — двукратный чемпион Медиалиги, а «Броуки» выходили в финал прошлого сезона. Но тогда команда уступила «Титану» в невероятно драматичном матче. «БроукБойз» вели в счёте 1:0, а таймер уже показывал 0:00. Полузащитнику Алишеру Рахимову стоило вынести мяч в аут, чтобы чистое время матча закончилось, а команда стала чемпионом. Но он пошёл вперёд, пробил по воротам, и в следующей атаке соперник забил ответный мяч! А затем выиграл в серии буллитальти. Драма.

Теперь «БроукБойз» вернулись в финал Медиалиги, где их ждут 2DROTS. «Дроты» пережили свой невероятный момент в ответном полуфинале нынешнего сезона. Вратарь команды Дмитрий Сычёв пришёл на угловой в матче с «Титаном» при счёте 0:0 (первый матч – 1:2), когда таймер уже показывал 0:00. И чудом перевисел в воздухе всех и забил! А после команда одержала победу в серии буллитальти, заработав выход в финал.

Теперь нас ждёт, возможно, самый эпичный матч в истории медиафутбола. 2DROTS и «БроукБойз» сыграют на «ВЭБ Арене» — на встречу проданы все билеты. Полные трибуны, невероятные эмоции на поле (и за его пределами) и весёлый футбол. Красота!

А кто же заберёт трофей? Либо 2DROTS станут трёхкратными чемпионами, либо «Броуки» возьмут первое золото в истории. Следите за финалом в онлайне «Чемпионата»!

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