Испания обидно потеряла лучшего игрока в финале Евро. И тут же забила!

Испанцы к 75-й минуте минимально побеждают англичан — на 47-й минуте Нико Уильямс сделал передачу Ламина Ямаля голевой. И забитый мяч вдвойне ценнее, потому что он случился после большой потери.

В конце первого тайма самый дорогой опорник мира (€ 120 млн) заблокировал удар Гарри Кейна. И захромал, подвернув ногу. Покидая поле, футболист держался руками за лицо. Он понимал, что будет дальше. На вторую половину матча Родри не вышел — Луис де ла Фуэнте заменил его на Мартина Субименди.

Испания — Англия Фото: Alex Grimm/Getty Images

На Евро-2024 у Родри один гол, три жёлтые карточки, 12 ударов (семь точных) и, если брать в расчёт статистику до финала, гроссмейстерские семь отборов плюс 379 точных пасов из 406 (93,3%). Турнир уже стал для него легендарным, независимо от результата финала. Хотя партнёры пока не подводят.