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Испания — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Испания – Англия, финал Евро-2024: травма и замена Родри, подробности, причина, что случилось

Испания обидно потеряла лучшего игрока в финале Евро. И тут же забила!
Георгий Илющенко
Родри
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Лишились Родри и совсем не смутились.

Испанцы к 75-й минуте минимально побеждают англичан — на 47-й минуте Нико Уильямс сделал передачу Ламина Ямаля голевой. И забитый мяч вдвойне ценнее, потому что он случился после большой потери.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'    

В конце первого тайма самый дорогой опорник мира (€ 120 млн) заблокировал удар Гарри Кейна. И захромал, подвернув ногу. Покидая поле, футболист держался руками за лицо. Он понимал, что будет дальше. На вторую половину матча Родри не вышел — Луис де ла Фуэнте заменил его на Мартина Субименди.

Испания — Англия

Испания — Англия

Фото: Alex Grimm/Getty Images

На Евро-2024 у Родри один гол, три жёлтые карточки, 12 ударов (семь точных) и, если брать в расчёт статистику до финала, гроссмейстерские семь отборов плюс 379 точных пасов из 406 (93,3%). Турнир уже стал для него легендарным, независимо от результата финала. Хотя партнёры пока не подводят.

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