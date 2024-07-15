Сборная Евро-2024. Вратарь Грузии, 41-летний Пепе и пятеро испанцев

Евро-2024 подошёл к концу. Звание лучшей команды Европы забрала Испания, а Англия второй турнир подряд остановилась в шаге от триумфа. Пришло время подводить итоги. Ниже – символическая сборная Евро-2024 по версии «Чемпионата». Не согласны с какой-то кандидатурой? Велком в комментарии.

Вратарь – Георгий Мамардашвили, Грузия

Георгий Мамардашвили Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Пожалуй, не было на чемпионате Европы более яркого голкипера. Представитель «Валенсии» спасал явно больше остальных: лидер по сейвам (30), и один из лучших по проценту отражённых ударов (78%). Про количеству предотвращённых голов Мамардашвили уступает лишь коллективному испанскому дуэту Симон-Райя (+4,1 против +4,3) – но надо помнить, что грузин провёл на три матча меньше. Так что если поделить на 90 минут данный показатель, грузинский вратарь – лучший (+1,03). Если бы не он, сборная Грузии вряд ли бы вышла из группы.

Левый центральный защитник – Эмерик Лапорт, Испания

Эмерик Лапорт Фото: David Ramos/Getty Images

Единственный представитель чемпионата Саудовской Аравии в финале Евро-2024. Тот случай, когда поездка на Ближний Восток не испортила карьеру, а помогла не только с финансами, но и игровой практикой. Лапорт на протяжении всего турнира излучал спокойствие и уверенность, практически не ошибался. А ведь в Германию он ехал как альтернативный вариант в обороне – второй выбор после Начо на месте левого центрального дефа. Со 2-го тура и до финала включительно игрок «Аль-Насра» непременно выходил в старте. Стабильная и чистая игра защитника – залог уверенности всей команды. И как следствие победы.

Центральный защитник – Пепе, Португалия

Пепе Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Пепе обязательно нужно написать книгу, как в 41 год подготовить тело к топ-турниру и провести его в самом соку. Португальский ветеран пропустил лишь один матч – и то за ненадобностью – с Грузией. А пока он был на поле, его сборная пропустила лишь один гол. Это величие. На протяжении всего турнира ни разу не закралась мысль вспомнить, какого года рождения Пепе. Да, важно понимать, что Португалия – не очень яркая сборная, а очень даже засушливая. Но может именно потому, что до сих пор может положиться на легендарного защитника?

Правый центральный защитник – Рубен Диаш, Португалия

Рубен Диаш Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Пепе был так хорош ещё и потому, что рядом с ним играл более молодой Диаш. Защитник «Манчестер Сити» как всегда качественно отрабатывал в обороне – и тоже пропускал встречу с Грузией в качестве разгрузки. В том числе благодаря Рубену и Пепе сборная Португалии – в топе по практически всем оборонительным метрикам. Диаш – один из немногих защитников на турнире, который ни разу грубо не ошибся в пользу соперника.

Левый полузащитник – Коди Гакпо, Нидерланды

Коди Гакпо Фото: Sebastian Widmann — UEFA/UEFA via Getty Images

Игрок «Ливерпуля» проводит фантастический по полезности турнир. При 1,1 ожидаемом голе Коди забил три. Ещё у парня есть ассист. Но одних цифр мало. Если бы не Гакпо, непонятно, как Нидерланды закончили встречи с Румынией (3:0) и Турцией (2:1). Голландец разорвал левый фланг и был невероятно полезен: он лидер сборной Нидерландов про продвижению мяча в атаке с последующим созданием остроты у ворот соперника (22). Да и с мячом в среднем за матч Гакпо проводил больше времени, чем любой другой игрок атаки (5,8). Все эти факторы доказывают важность Коди для команды Рональда Кумана. Он действительно был очень хорош.

Левый центральный полузащитник – Фабиан Руис, Испания

Фабиан Руис Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Этот хавбек стал одним из открытий Евро-2024. Никогда прежде Руис не играл определяющую роль в сборной Испании – да что там, раньше он практически не играл в национальной команде в принципе. По созданию моментов (с учётом реализации) хавбек «ПСЖ» уступает только Ламину Ямалю – игроку априори более свободному в своих действиях. Ведь в отличие от партнёра-вундеркинда, на Фабиане лежит непростая задача: связать среднюю линию с атакой, исполняя сразу две роли – и «десятки» и «восьмёрки». Техника, видение поля и понимание момента – всё это про Руиса, который наконец-то принёс пользу сборной Испании. И какую!

Опорный полузащитник – Родри, Испания

Родри Фото: Ryan Pierse — UEFA/UEFA via Getty Images

Уже несколько лет Родри олицетворяет понятие идеального глубинного хавбека: раздаёт передачи, управляет темпом, периодически подчищает и время от времени полезно подключается к атаке. Даже на Евро этот парень забил, хотя делает это всего несколько раз за сезон. По проникающим передачам опорник «Манчестер Сити» в сборной Испании уступает лишь более созидательному Руису (40 против 42), а по проведённому времени на турнире – только вратарю Унаю Симону (531 против 570). Позвоночник чемпионов Европы. Причём финал у него получился контрастным: из-за повреждения пришлось уйти на замену в перерыве, но спустя 45 минут Родри уже праздновал победу и позировал с призом лучшему игроку Евро.

Правый центральный полузащитник – Джамал Мусиала, Германия

Джамал Мусиала Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Хавбек «Баварии» провёл достойный чемпионат Европы. Он кстати, стал для Мусиалы первым. И сразу фантастическая реализация: три гола вместо одного ожидаемого. Джамал – в пятёрке лучших футболистов турнира по созданию моментов для партнёров (в среднем 6 за матч). Это стало возможно благодаря универсализму Мусиалы: в системе Юлиана Нагельсмана этот игрок одновременно и разыгрывающий, и завершитель, и отвлекающий внимание и заполняющий различные зоны. Всё – по ситуации. Бриллиант сборной Германии.

Правый полузащитник – Ламин Ямаль, Испания

Ламин Ямаль Фото: Alex Livesey/Getty Images

Евро-2024 – турнир Ламина во всех отношениях. Он и самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы и мира, и обладатель одного из красивейших забитых мячей, и лучший распасовщик соревнования (4). Учитывая, что 13 июля Ямалю исполнилось 17 лет, его результаты сводят с ума. Не исключено, что в силу возраста следующий сезон станет для пацана сложным и тернистым, но нынешний, включая лето 2024-го – это какая-то сказка.

Левый нападающий – Дани Ольмо, Испания

Дани Ольмо Фото: Alex Livesey/Getty Images

Если у джокера есть лицо, то это лицо Ольмо. Профильный полузащитник на Евро-2024 превратился в нападающего – в лучших традициях Сеска Фабрегаса. При этом Дани совсем не обязательно выходить с первых минут: он одинаково успешен и в старте и со скамейки. По голу в каждом из матчей плей-офф (кроме финала), победные ассисты с Албанией и Германией – и всё это за 432 минуты на поле! Такой мощной полезности нет ни у кого.

Правый нападающий – Гарри Кейн, Англия

Гарри Кейн Фото: Carl Recine/Getty Images

Главный профильный форвард турнира. Три гола – и все до безумия важные: ничейный с Данией (1:1) и победный со Словакией (2:1), запустивший камбэк с Нидерландами (2:1). Будь звёздная полузащита сборной Англии более креативной, Гарри забил бы куда больше, ведь при 2,8 голах по xG нападающий забил три. Убойная реализация, помноженная на спокойствие и класс. Жаль только, что англичанин опять пролетел мимо трофея.