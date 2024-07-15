Бан заставил российский футбол пойти по пути США. И это работает

«Андрей Аршавин, скажи, а что ты почувствовал, когда сделал покер «Ливерпулю»?» – слегка смущаясь, протараторил юный мальчуган в микрофон, обращаясь к легенде. Волгоград, на улице около 30°С. Аршавин, Жирков, Алдонин сидят на набережной Волги и отвечают на вопросы болельщиков.

Самое большое и приятное удивление – множество детей. Этот самый парень за несколько минут до начала очень живо общался со своим старшим братом. Тот что-то показывал ему на телефоне, я пригляделся – там крутились голы Аршавина. Параллельно с историями о крутости нашей звезды. На мальчика это производило впечатление, ведь дети – лучший детектор интереса: когда им скучно, они сразу переключают внимание. Здесь такого не было. А когда известный футболист появился на сцене амфитеатра с Суперкубком, парень вскочил и вместе с остальными стал кричать и хлопать. В Волгограде и правда какое-то особенное отношение к футболу, хоть за последние 20 лет команда только раз оказывалась в элите. Но за счёт солидного бэкграунда интерес умудряется сохраняться. Хотя до сих пор не понимаю – как.

***

В предыдущие поездки запомнил простой факт: о футболе здесь можно поговорить с каждым таксистом. Правда, любой диалог — когда рассказываешь им, чем занимаешься — заканчивается одной просьбой. «А не поможешь с билетом?» – попросил меня молодой парень лет 23, когда мы гнали из аэропорта. До этого он рассказал, что ходит почти на все игры «Ротора», шизит вместе с 20 тысячами остальных и во что превращается город в день, когда местная команда проводит матчи. На мой вопрос о результатах – только тяжёлые вздохи. «Я всё понимаю, но не поддерживать эту команду просто не могу. Отец ходил на их матчи, дед — тоже. Традиция, что ли» – говорил он. На Суперкубок билет купить не успел, да и цены сильно отличались от того, к чему привыкли в городе. Ходить за 300-400 рублей – одно, а когда нужно выложить в два-три раза больше – это уже выбивается из планирования бюджета. В регионах он всегда рассчитывается тщательно. В день игры перекупы и вовсе отдавали билеты по цене в 8000 рублей. Так что – без осуждения. Зато парень сказал, что будет болеть за «Зенит» – в городе к нему исторически тёплое отношение. Особенно связь укрепилось в 2000-х, когда волгоградцы желали Питеру победы над «Спартаком»: общий враг – лучший способ формирования взаимной симпатии.

В момент этого обычного разговора я подумал: ещё пять-восемь лет назад, когда ездил в разные регионы, ловил себя на мысли, что большинству по барабану на российский футбол. И за командами следят в основном в еврокубках. Зато европейские лиги были в почёте. Если топишь за «Реал» или «МЮ» – ты крутой. И твой внутрифутбольный социальный статус выше. А что-то внутрироссийское – второй сорт. В лучшем случае бонус, но никак не приоритет. И будто лишь сейчас, когда Россия в бане, ситуация стала меняться.

В самолёте из Петербурга встретил старого знакомого. Из тех самых канонических болельщиков «Мадрида», которые за клуб детства. Ему всегда было всё равно на тот же «Зенит» или другие клубы. Болеть за такое было непопсово. А потом стал видеть его фотографии с разных стадионов России. Говорит, что прикипел. Нравится атмосфера, движуха вокруг матча, даже новости стал читать. Правда, болеет за «Краснодар». И ради этого полетел в Волгоград. Про «Реал» говорит всё реже. Свои стали ближе.

***

За день до матча в Волгограде всё ассоциировалось с футболом. Куча афиш, много ребят с розами трёх клубов, которые вместе поднимались к памятнику «Родина-мать». В предельно дружелюбной обстановке. Хотя выглядело слегка сюрреалистично: мужчина с шарфом «Ротора» объяснял зенитовцу и краснодарцу, почему их клубы так себе, а вот его – особенный. В Волгоград ехали из соседних городов, например, были замечены парни с флагом «Факела». Пусть Суперкубок и воспринимается как выставочный турнир, однако это классный повод разнообразить свой будничный досуг. Город ведь не только про футбол, но и про великую историю.

Старались и организаторы. Иногда даже чересчур. Пригласить трëх-четырëх звёздных исполнителей, сделать милые предматчевые активности у арены – круто. Установить шикарную сцену в центре поля – тоже кайф. Однако это нередко приносит и проблемы. Например, когда команды уже вышли на поле, сцену экстренно, но не очень оперативно убирали. Начали играть на пять минут позже, при этом на газоне оставалось лежать что-то похожее конфетти. Говорят, футболистов и тренеров обеих команд это раздражало. В перерыве тоже заминка – сначала долго искали человека, который ударит с центра поля и выиграет миллион, потом он слишком долго это делал. Пришлось включаться Кукуяну, ведь перерыв затягивался, а шоу продолжалось. Обязательства перед спонсорами. Ничего не поделать.

Знаете, что всё это в какой-то миг напомнило? Внутренние лиги по любому виду спорта в США. Там живут в выбранной изоляции и развивают спорт на свою аудиторию. А профессиональные лиги давно превратились в коммерческую бездну. Слышали наверняка новости про 25 минут, которые затребовала Шакира в перерыве Кубка Америки? И ей их предоставили. Потому что люди приходят на футбол не только ради него самого. И это правильно.

После бана мы постепенно двигаемся в эту сторону. Роскошные предматчевые и послематчевые программы, куча агрессивных спонсорских активностей, яркая реклама. И ведь это помогает! На примере того же Волгограда мы видим: за российский футбол в конкретном регионе можно переживать с детства. И даже создавать кумиров внутри страны, а не за её пределами.

Эта трансформация идёт незаметно, если не всматриваться. Большие матчи, трофеи, почти не меняющейся чемпион. Всё это большая скорлупа, под которой раньше не было понятного будущего. Сейчас становится яснее.