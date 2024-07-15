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Испания – Англия – 2:1, финал Евро-2024: судейство, почему арбитр Франсуа Летексье добавил мало времени к матчу, разбор, 15 июля

«Судья реально добавил мало». Главный вопрос к арбитру финала чемпионата Европы
Максим Пахомов
Главный вопрос к судье финала Евро
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Арбитр Федотов считает, что французский рефери не захотел повторять судьбу коллеги, прибавившего слишком много в игре Хорватии с Италией.

Испания – чемпион Европы. Но идеальным финальный матч назвать не получается – без судейского скандала, кажется, не обойдётся. Вроде бы Франсуа Летексье обошёлся без сложных моментов – рук в штрафной или пограничных нарушений между жёлтой и красной карточками. Однако в конце он всё-таки придумал спорный момент там, где его точно можно было избежать.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Но сначала про работу в целом. Её для нас оценил арбитр Игорь Федотов: «По матчу вопросов к Летексье никаких нет. Он поднял высокую планку, выдержал её, с жёлтыми карточками разобрался. Судью в целом видно не было, зато игрокам он дал побороться».

Судья финала Евро Франсуа Летексье и Гарри Кейн

Судья финала Евро Франсуа Летексье и Гарри Кейн

Фото: Photo by Richard Pelham/Getty Images

А теперь про самый важный отрезок матча – добавленное к нему время. Во втором тайме было произведено шесть замен (ещё одна была сделана в перерыве), плюс второй гол испанцев проверяли на офсайд. Однако французский рефери добавил всего четыре минуты. А позже, несмотря на несколько остановок в матче за эти четыре минуты, дал свисток ровно на отметке 94:01. Всё ли здесь было правильно?

– Что касается добавленного времени, то судья реально добавил мало, – считает Федотов. – Были три гола, шесть замен, пауза на просмотр VAR. Надо было добавлять минимум пять-шесть минут. Но Летексье, видимо, не хотел разделить судьбу Данни Маккели, который прибавил восемь минут к матчу Италии и Хорватии – и поехал домой.

А ведь Англия была близка к дополнительному времени:
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Маккели действительно «не повезло». Ведь спасительный для себя гол итальянцы забили как раз на 90+8-й минуте. Видимо, француз испугался, что и здесь кто-то мог забить ещё.

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