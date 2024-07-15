Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!

Сборная Испании победила Англию и стала чемпионом Европы! А болельщикам англичан обидно вдвойне: и от самого поражения, и от «вознесения святого Ольмо» в конце матча.
Шла 90-я минута. Коул Палмер подал угловой, и Деклан Райс кивнул головой — Унай Симон спас! Марк Гехи готов был добить в пустые ворота и сравнять счёт. Первое ему удалось, но не второе! Дани Ольмо вынес мяч с линии! Следующий удар Деклана просвистел мимо створа, и Испания удержала победный счёт!
Спасение Даниэля Ольмо
Фото: Lars Baron/Getty Images
Момент напомнил тот, что случился в ноябре 2007-го в Раменском. «Сатурн» минимально проигрывал «Зениту» и должен был сравнивать в концовке — помешал легендарный прыжок Алехандро Домингеса.
АЛЕХАНДРО ДОМИНГЕС СПАС В МАТЧЕ С «САТУРНОМ»
Фото: ФК «Зенит»
Петербуржцы тогда не дали «Спартаку» вырваться в лидеры и впервые в российской истории стали чемпионами. Теперь за Алехандро повторил Дани.