Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!

Ольмо вынес мяч с линии ворот! Подобное случалось в РПЛ 17 лет назад.

Сборная Испании победила Англию и стала чемпионом Европы! А болельщикам англичан обидно вдвойне: и от самого поражения, и от «вознесения святого Ольмо» в конце матча.

Шла 90-я минута. Коул Палмер подал угловой, и Деклан Райс кивнул головой — Унай Симон спас! Марк Гехи готов был добить в пустые ворота и сравнять счёт. Первое ему удалось, но не второе! Дани Ольмо вынес мяч с линии! Следующий удар Деклана просвистел мимо створа, и Испания удержала победный счёт!

Спасение Даниэля Ольмо Фото: Lars Baron/Getty Images

Момент напомнил тот, что случился в ноябре 2007-го в Раменском. «Сатурн» минимально проигрывал «Зениту» и должен был сравнивать в концовке — помешал легендарный прыжок Алехандро Домингеса.

АЛЕХАНДРО ДОМИНГЕС СПАС В МАТЧЕ С «САТУРНОМ» Фото: ФК «Зенит»

Петербуржцы тогда не дали «Спартаку» вырваться в лидеры и впервые в российской истории стали чемпионами. Теперь за Алехандро повторил Дани.