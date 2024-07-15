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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Испания — Англия — 2:1, Евро-2024, 14 июля 2024: спасение Ольмо на последних минутах, главный момент финала, фото

Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!
Георгий Илющенко
Испания — Англия — 2:1
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Ольмо вынес мяч с линии ворот! Подобное случалось в РПЛ 17 лет назад.

Сборная Испании победила Англию и стала чемпионом Европы! А болельщикам англичан обидно вдвойне: и от самого поражения, и от «вознесения святого Ольмо» в конце матча.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Шла 90-я минута. Коул Палмер подал угловой, и Деклан Райс кивнул головой — Унай Симон спас! Марк Гехи готов был добить в пустые ворота и сравнять счёт. Первое ему удалось, но не второе! Дани Ольмо вынес мяч с линии! Следующий удар Деклана просвистел мимо створа, и Испания удержала победный счёт!

Спасение Даниэля Ольмо

Спасение Даниэля Ольмо

Фото: Lars Baron/Getty Images

Момент напомнил тот, что случился в ноябре 2007-го в Раменском. «Сатурн» минимально проигрывал «Зениту» и должен был сравнивать в концовке — помешал легендарный прыжок Алехандро Домингеса.

АЛЕХАНДРО ДОМИНГЕС СПАС В МАТЧЕ С «САТУРНОМ»

АЛЕХАНДРО ДОМИНГЕС СПАС В МАТЧЕ С «САТУРНОМ»

Фото: ФК «Зенит»

Петербуржцы тогда не дали «Спартаку» вырваться в лидеры и впервые в российской истории стали чемпионами. Теперь за Алехандро повторил Дани.

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