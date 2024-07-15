Сегодня победил футбол

И даже не нужно объяснять заголовок. Судя по комментариям, вы понимаете, о чём речь. Большинство нейтральных зрителей было за Испанию. Оно и понятно — в финале играли команды с ярко выраженными стилями. И сопереживать хотелось явно не оборонительной Англии, чьи матчи просто тяжело смотреть.

Хотя тут важно оговориться. Команда Саутгейта по делу словила хейт, играя осторожно с соперниками вроде Словакии и Словении. С таким составом стыдновато ставить автобус. Но против Испании — другое дело. Тут уже и логично, и даже необходимо. Англия оставалась верна себе: Сака опускался пятым защитником, а Кейн дисциплинированно возвращался на свою треть поля. Прессинг англичане даже не имитировали.

Пять защитников сборной Англии Фото: Кадр из трансляции

Испания ожидаемо владела мячом намного больше соперника. Правда, в первом тайме ничего толком не создала, а вот во втором — ого-го. Причём в перерыве из-за травмы пришлось заменить ключевого футболиста в центре поля. Человек-метроном Родри должен был добавить Испании устойчивости при 1:0, и его не хватило. В результате англичане сравняли счёт, но это лишь усилило эмоции от игры.

Без гола Палмера было бы слишком просто. Испании требовалось экстраусилие, и она его продемонстрировала. Ямаль мог забивать «золотой» гол, но спас Пикфорд. Только чтобы вскоре пропустить от Оярсабаля! Причём с передачи Кукурельи. Едва ли кто-то до старта Евро-2024 мог предположить, что эти футболисты сделают «золотой» гол.

Гол Микеля Оярсабаля Фото: Dan Mullan/Getty Images

Адекватные поклонники сборной Англии признают, что Испания была лучше. И в этом матче, и на всём турнире. Причём лучше на фоне более сильных соперников. Испанцы в плей-офф прошли Грузию, Германию и Францию. В то время как у англичан были Словакия, Швейцария и Нидерланды.

Если бы Англия выиграла Евро-2024, было бы неприятно. С одной стороны, все привыкли, что не всегда побеждает сильнейший. Однако когда речь идёт о трофее, то это кажется незаслуженным. А несправедливости в нашем мире и так хватает. Хочется, чтобы хотя бы футбол оставался понятным. Так его легче усваивать. И сегодня большинство болельщиков ляжет спать с мыслью, что футбол победил. Или даже добро победило зло.

Это не так.

Футбол бывает разный. Игра от обороны — это тоже футбол. Просто большинство из нас любит зрелищный спорт. И вот он точно победил.