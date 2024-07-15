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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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03:00 Мск
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Аргентина — Колумбия, финал Кубка Америки, 15 июля 2024: давка болельщиков перед матчем, что произошло, подробности, пострадавшие

Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
«Чемпионат»
Ужас на финале Копы. LIVE
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Матч Аргентины и Колумбии пришлось отложить.

Финал Кубка Америки был омрачён, не успев начаться. Решающий матч между сборными Аргентины и Колумбии должен был стартовать в 3:00 мск, но незадолго до свистка появилась новость, что игру отложили на полчаса. Официальная причина — беспорядки.

Однако подробности оказались жуткими. Выяснилось, что при входе на стадион скопилась толпа. Утверждается, что часть болельщиков пыталась проникнуть на трибуны без билетов. Так или иначе, случилась давка, из которой некоторых фанатов пришлось выносить буквально на руках.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» следит за новостями из Майами, где и должен состояться финал Кубка Америки — 2024. Оставайтесь с нами.

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🎦Беспорядки перед финалом Кубка Америки 😲Что происходит?
Live Никита Паглазов

Чуть больше фото и подробностей — по ссылке:

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Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
Live
Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
03:53 Никита Паглазов

Сборная Аргентины покинула поле после разминки.

А официальное время начала матча перенесено на 4:15 мск🕧

03:40 Никита Паглазов

Сборные Аргентины и Колумбии вышли на разминку. Матч вряд ли начнётся в 3:45 мск, но есть надежда, что хотя в 4:00 стартует.

03:34 Никита Паглазов

В соцсетях появляются кадры, как некоторые болельщики пытались перелазить через ограждения.

03:26 Никита Паглазов

Источники Marca сообщают, что на финал продано около 30% фальшивых билетов.

03:25 Никита Паглазов

СМИ с места событий сообщают, что приблизительно 12 человек арестованы, а ещё семеро замечены получающими медицинскую помощь.

03:23 Никита Паглазов

🎦Беспорядки перед финалом Кубка Америки

03:22 Никита Паглазов

Полиция не церемонится с болельщиками. Под раздачу попадают, возможно, и посетители с билетами:

03:21 Никита Паглазов

Страшные кадры из Майами:

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

03:20 Никита Паглазов

😲Что происходит?

Финал Копы состоится в Майами на стадионе «Хард Рок». Арена вмещает 75 тысяч, но попасть всем желающим не получится. Часть болельщиков пытается попасть на арену без билета. Из-за этого перед входом возникли гигантские очереди.

Матч перенесён уже на 45 минут.

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