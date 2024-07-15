Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE

Финал Кубка Америки был омрачён, не успев начаться. Решающий матч между сборными Аргентины и Колумбии должен был стартовать в 3:00 мск, но незадолго до свистка появилась новость, что игру отложили на полчаса. Официальная причина — беспорядки.

Однако подробности оказались жуткими. Выяснилось, что при входе на стадион скопилась толпа. Утверждается, что часть болельщиков пыталась проникнуть на трибуны без билетов. Так или иначе, случилась давка, из которой некоторых фанатов пришлось выносить буквально на руках.

«Чемпионат» следит за новостями из Майами, где и должен состояться финал Кубка Америки — 2024. Оставайтесь с нами.

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