Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE

Финал Кубка Америки был омрачён, не успев начаться. Решающий матч между сборными Аргентины и Колумбии должен был стартовать в 3:00 мск, но незадолго до свистка появилась новость, что игру отложили на полчаса. Официальная причина — беспорядки.
Однако подробности оказались жуткими. Выяснилось, что при входе на стадион скопилась толпа. Утверждается, что часть болельщиков пыталась проникнуть на трибуны без билетов. Так или иначе, случилась давка, из которой некоторых фанатов пришлось выносить буквально на руках.
«Чемпионат» следит за новостями из Майами, где и должен состояться финал Кубка Америки — 2024. Оставайтесь с нами.
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Сборная Аргентины покинула поле после разминки.
А официальное время начала матча перенесено на 4:15 мск🕧
Сборные Аргентины и Колумбии вышли на разминку. Матч вряд ли начнётся в 3:45 мск, но есть надежда, что хотя в 4:00 стартует.
В соцсетях появляются кадры, как некоторые болельщики пытались перелазить через ограждения.
Источники Marca сообщают, что на финал продано около 30% фальшивых билетов.
СМИ с места событий сообщают, что приблизительно 12 человек арестованы, а ещё семеро замечены получающими медицинскую помощь.
🎦Беспорядки перед финалом Кубка Америки
Полиция не церемонится с болельщиками. Под раздачу попадают, возможно, и посетители с билетами:
Страшные кадры из Майами:
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
😲Что происходит?
Финал Копы состоится в Майами на стадионе «Хард Рок». Арена вмещает 75 тысяч, но попасть всем желающим не получится. Часть болельщиков пытается попасть на арену без билета. Из-за этого перед входом возникли гигантские очереди.
Матч перенесён уже на 45 минут.