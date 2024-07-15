Страшное перед финалом Кубка Америки. Матч Аргентины перенесли из-за жуткой давки. Видео

Люди рвались на стадион без билетов — на игру продали больше 30% фальшивок.

Старт финала Кубка Америки — 2024 между Аргентиной и Колумбией отложенн. Изначально – на полчаса, но и в 3:30 по Москве игра не началась. Пресс-служба КОНМЕБОЛ в соцсетях объявила о переносе, назвав причиной «проблему с попаданием болельщиков на стадион».

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Финал Копы должен состояться в Майами на стадионе «Хард Рок». Идеальное место для матча с участием двух испаноязычных стран. Естественно, на игру хотят попасть многие. Но вмещает стадион 75 тысяч зрителей. И часть болельщиков, по сообщениям СМИ, решила прорваться на арену с поддельными билетами или вообще без них. На входе на «Хард Рок» началось столпотворение. Пресс-служба КОНМЕБОЛ в соцсетях специально сообщила, что на стадион попадут только болельщики с билетами. Но это пока не помогло. Началась жуткая давка.

Давка перед финалом Копы-2024 Фото: Photo by Maddie Meyer/Getty Images

Давка перед финалом Копы-2024 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Ребёнок плачет после давки перед финалом Копы-2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Давка перед финалом Копы-2024 Фото: Photo by Maddie Meyer/Getty Images

По сообщениям Marca, на игру продали около 30% фальшивых билетов – почти 25 тысяч. Местные СМИ уже сообщили о приблизительно 12 задержанных и порядка семи человек, получающих медицинскую помощь. К сожалению, на момент публикации статьи понятно, что эти цифры будут только расти.

Вот так люди прорывались на стадион:

Поймать их пытались с применением силы:

Около 3:40 по московскому времени сборные всё-таки вышли на разминку. Если верить последним сообщениям, матч начнётся в 4:15. Но уверенности в этом пока нет.