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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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03:00 Мск
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Аргентина — Колумбия, Кубок Америки-2024, финал, давка из-за проблем с билетами перед входом на стадион, фото, видео

Страшное перед финалом Кубка Америки. Матч Аргентины перенесли из-за жуткой давки. Видео
Никита Паглазов
Финал Копы-2024 перенесли из-за беспорядков
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Люди рвались на стадион без билетов — на игру продали больше 30% фальшивок.

Старт финала Кубка Америки — 2024 между Аргентиной и Колумбией отложенн. Изначально – на полчаса, но и в 3:30 по Москве игра не началась. Пресс-служба КОНМЕБОЛ в соцсетях объявила о переносе, назвав причиной «проблему с попаданием болельщиков на стадион».

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Финал Копы должен состояться в Майами на стадионе «Хард Рок». Идеальное место для матча с участием двух испаноязычных стран. Естественно, на игру хотят попасть многие. Но вмещает стадион 75 тысяч зрителей. И часть болельщиков, по сообщениям СМИ, решила прорваться на арену с поддельными билетами или вообще без них. На входе на «Хард Рок» началось столпотворение. Пресс-служба КОНМЕБОЛ в соцсетях специально сообщила, что на стадион попадут только болельщики с билетами. Но это пока не помогло. Началась жуткая давка.

Давка перед финалом Копы-2024

Давка перед финалом Копы-2024

Фото: Photo by Maddie Meyer/Getty Images

Давка перед финалом Копы-2024

Давка перед финалом Копы-2024

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Ребёнок плачет после давки перед финалом Копы-2024

Ребёнок плачет после давки перед финалом Копы-2024

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Давка перед финалом Копы-2024

Давка перед финалом Копы-2024

Фото: Photo by Maddie Meyer/Getty Images

По сообщениям Marca, на игру продали около 30% фальшивых билетов – почти 25 тысяч. Местные СМИ уже сообщили о приблизительно 12 задержанных и порядка семи человек, получающих медицинскую помощь. К сожалению, на момент публикации статьи понятно, что эти цифры будут только расти.

Вот так люди прорывались на стадион:

Поймать их пытались с применением силы:

Около 3:40 по московскому времени сборные всё-таки вышли на разминку. Если верить последним сообщениям, матч начнётся в 4:15. Но уверенности в этом пока нет.

Здесь мы продолжаем следить за развитием событий:
Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
Live
Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
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