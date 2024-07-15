Суперсила Испании, о которой на Евро не говорил никто

Футбол сборной Испании уже разобрали на все возможные молекулы и атомы. Луис де ла Фуэнте дал игрокам больше свободы, разрешил крайним нападающим чаще идти в дриблинг, снял запрет на дальние удары. Всё это позволило Испании стать не только чемпионом Евро, но и чемпионом сердечек многих болельщиков. Особенно на фоне скучнейшей игры ряда других топовых сборных, одна из которых бодалась с испанцами в финале.

Но кажется, что ещё один важнейший фактор победы Испании остаётся незамеченным. Это характер. В отличие от многих других футбольных параметров, его нельзя измерить. Пока нет статистики, которая позволила бы обсчитать волю и стрессоустойчивость той или ной команды. А меж тем без характера никуда. Ни одна большая команда без него невозможна.

В группе Испания справилась без особых усилий воли. Хватило только футбольного мастерства. С Грузией в 1/8 финала – то же самое, пускай испанцам и пришлось отыгрываться. А вот дальше менталку пришлось включать по максимуму.

В четвертьфинале Испания играет с командой-хозяйкой турнира – Германией. Дико стрессовый матч для обеих сборных. Германия играет дома, при своей толпе, которая ждёт победы не только над испанцами, но и в принципе на Евро. Это и большая поддержка, и большое давление. Для Испании это гостевой матч в самом прямом смысле слова. К четвертьфиналу команда де ла Фуэнте уже успела всех очаровать, от неё уже ждут большего, чем до начала Евро. Аппетит приходит во время еды, всё как обычно.

Матч Испания — Германия на Евро-2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Испания справилась со стрессом лучше Германии. Луис де ла Фуэнте, в отличие от Юлиана Нагельсмана, не стал ничего подстраивать под соперника. Да, сильный оппонент, да, игра на его поле. Но мы – Испания! Мы уверены в себе и не собираемся ни под кого прогибаться.

Начало матча – и ещё один стресс-тест. Травму получает Педри. Прямой замены ему нет. Выходит Дани Ольмо – возможно, самый неиспанский футболист сборной Испании, если говорить о манере игры. Ольмо – игрок прорыва. Он больше про темп и интенсивность, чем про плавную и нежную работу с мячом, которая присуща большинству испанцев. И тем не менее Ольмо забивает, отдаёт голевую и становится главным героем четвертьфинала.

При этом в матче с Германией Испания получила важнейшую прививку. После вязкого первого тайма испанцы забили уже в начале второго, дальше по инерции ещё какое-то время повладели инициативой, а затем начали слишком явно уходить в оборонительный режим. У Германии игра не клеилась до последних минут. И показалось, что испанцы уже были уверены в победе.

Дальше Флориан Вирц сравнял, после чего для Испании наступил, возможно, самый трудный отрезок на Евро. Очень сложно включиться в игру после того, как ты пропустил гол и выпустил из рук победу, которая казалась неизбежной. Особенно когда играешь с Германией в плей-офф домашнего для неё Евро.

Эмоциональное и игровое преимущество перешло к немцам, игра свернула в овертайм. И тут испанцы показали, что они могут не только плести комбинации и играть с мячом, но и страдать ради результата. Они пахали, терпели, выждали момент – и кивком головы Микеля Мерино поразили Германию в самое сердце.

Микель Мерино после гола Германии Фото: Alex Livesey/Getty Images

Дальше был полуфинал против скучной, но очень опытной, циничной и набитой классными игроками Франции. Помимо Педри, Испания лишилась Дани Карвахаля и Робена Ле Нормана – оба получили дисквалификацию. Под Килиана Мбаппе пришлось ставить 38-летнего Хесуса Наваса. Он, безусловно, киборг, помноженный на вечность. Но даже киборги имеют свойство с возрастом сдавать. Кстати, раз уж об этом зашла речь, автору оборота про киборга – здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

Так вот даже с проблемами в составе на матч с Францией Испания вышла играть, как всегда. Де ла Фуэнте снова не стал ни под кого подстраиваться. Французы забили первыми. Причём быстро и очень легко. Дальше – закрыться и ловить Испанию на контратаках с помощью быстрых ног Мбаппе, Усмана Дембеле и других акселератов. Идеальный сценарий для сборной Дидье Дешама.

Футболисты Франции после гола в ворота Испании Фото: Stu Forster/Getty Images

Но у Испании был свой сценарий. И был характер, чтобы его реализовать. Испанцам потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя после пропущенного гола. А затем приходить в себя уже надо было французам. На 20-й минуте счёт был 0:1, на 25-й – уже 2:1 в пользу Испании.

Снова зарешал Ольмо, который, вероятно, не вышел бы в старте, если бы здоров был Педри. А перед этим мастера дал Ламин Ямаль. Его дальний удар – это ведь тоже проявление характера. Парню 16 лет, а он в полуфинале взрослого Евро позволяет себе такое! Он не боится. Он может – и он делает. Плюс сработала прививка, полученная в игре с Германией. Испания сохранила концентрацию до конца матча и победила в основное время.

В финале Испания столкнулась с двумя большими психологическими испытаниями. Первое – травма Родри. Это футболист, которого меняют только в самых крайних случаях. Он мастер больших матчей. Такие люди, как Родри, часто выигрывают финалы. Чаще не голами или ассистами, а мощным влиянием на игру. Хотя, помнится, в финале Лиги чемпионов 2023 года Родри забил победный мяч и принёс «Манчестер Сити» титул. Отличиться в нужный момент он тоже умеет.

Вместо Родри вышел Мартин Субименди. Это очень качественный игрок, ему 25 лет, он давно выступает за «Реал Сосьедад». Но единственное, что роднит его с Родри – это гражданство и позиция на поле. В остальном их сложно сравнивать: по-футбольному Родри сильнее во всём. И опытнее – в случае с финалом Евро это особенно важно.

Мартин Субименди в финале Евро-2024 Фото: Stu Forster/Getty Images

До финала Субименди целиком отыграл матч с Албанией, который ничего не решал для испанцев, и вышел на пару минут против Франции. И вот его выпускают в финале – и игра Испании не меняется никак. Более того, Субименди выглядит так, будто именно он, а не Родри, обычно играет в старте у де ла Фуэнте на позиции опорника.

Испания забила в начале второго тайма, после чего плотно прижала Англию к ногтю вплоть до гола Коула Палмера. Всё это время Субименди выглядел органично. Он не стушевался и выдержал стресс-тест.

Испанцы могли закрыть игру задолго до финального свистка. У них было предостаточно возможностей сделать счёт 2:0 и всё закончить. Они этого не сделали — и получили 1:1. Ещё один психологический удар. Ты играешь лучше в финале, не реализуешь тонну возможностей и пропускаешь, по сути, после первого же момента у своих ворот.

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В отличие от матча с Германией, испанцы не провалились в ментальную яму. Они взяли небольшую паузу, чтобы прийти в себя, и после этого продолжили играть так же, как делали это раньше. Конечно, во время этой паузы англичане могли повернуть игру в свою пользу. Но они этого не сделали. И это исключительно их проблема, испанцы тут ни при чём. Банда де ла Фуэнте быстро собралась, вернула себе мяч и, пока англичане готовились к допвремени, принесла его в штрафную точно Микелю Оярсабалю.

В концовке, при счёте 2:1, Испании, конечно, повезло. Когда невысокий Дани Ольмо, который стал играть в старте из-за травмы Педри, выносит мяч головой с линии ворот на угловом, о характере говорить не приходится. Это быстрая реакция футболиста, помноженная на фарт.

Но этот эпизод не перекрывает всего того, чего испанцы добились на Евро с помощью воли. Они, безусловно, прекрасно играли в футбол, лучше всех на турнире. Однако без характера одного лишь классного футбола не хватило бы для такого большого успеха.