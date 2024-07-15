На рыдающего Месси было больно смотреть. Но Аргентина взяла Копу и без своего капитана!

Колумбия с Кордобой, Кастаньо и Карраскалем всё-таки не дотерпела до пенальти. А ещё мы увидели плачущего Ди Марию.

Второй большой финал за день нас ожидал в ночь с воскресенья на понедельник. Сначала Испания выиграла свой четвёртый Евро в истории. А потом Аргентина и Колумбия разыграли золото Кубка Америки. И финал Копы по эпичности в итоге вышел не хуже европейского!

Всё началось со страшных новостей: за полчаса до начала матча Аргентина — Колумбия КОНМЕБОЛ объявил о переносе старта на полчаса. Причина – давка на входе на стадион «Хард Рок» в Майами. Внутрь пытались проникнуть болельщики без билетов или с фальшивками – по данным Marca, их было продано около 30% (когда стадион вмещает 75 тысяч). Встреча должна была начаться в 3:00 мск, а в итоге стартовала только в 4:20.

Первый тайм получился неоднозначным. Да, команды поддерживали высокие скорости и буквально рубились на каждом участке поля. Но по-настоящему опасных моментов почти не создали. Вспоминается только неплохая комбинация Колумбии на седьмой минуте, завершившаяся ударом форварда Джона Кордобы в падении. Мяч просвистел рядом со штангой аргентинцев, даже немного задев её. А на 20-й минуте Месси завершал атаку Аргентины: мяч после рикошета от ноги Хулиана Альвареса прилетел в руки голкипера колумбийцев Варгаса. Всё. Ну, ещё можно вспомнить неплохой удар издали Хефферсона Лермы.

Колумбия и Аргентина, скорее, вымещали желание победить в единоборствах. За 45 минут на газоне, кажется, успели побывать все ключевые игроки. И Месси, и Ди Марии, и Хамесу, и Кордобе – всем досталось по ногам. Особенно тревожно было за Лео: уже в концовке первого тайма Сантьяго Ариас влетел в Месси, после чего капитан сборной Аргентины приходил в себя пару минут. К счастью, всё обошлось (это сначала, о последствиях – чуть позже). Кстати, форвард «Краснодара» Кордоба засветился в протоколе. Он получил единственную жёлтую карточку в первом тайме: на 27-й минуте нападающий грубо ударил по пятке Лисандро Мартинесу, правда, в игровом эпизоде.

Джон Кордоба в финале Копы-2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Image

Первый тайм завершился без забитых мячей. Да, к темпу команд вопросов возникнуть не могло. Игра выглядела веселее, чем первый тайм финала Евро. Однако матч Копы уступал с точки зрения рациональных решений. В Южной Америке всё же чаще берут верх эмоции.

А вот второй тайм начался максимально весело. Сначала Ариас опасно пробил по воротам Аргентины, а в ответной атаке Ди Мария угрожал воротам Варгаса. Вратарь Колумбии сократил угол и спас команду от пропущенного мяча. Спустя несколько минут на поле возник спорный эпизод: мяч попал в руку защитнику колумбийцев в собственной штрафной. Но судья Рафаэл Клаус не увидел повода для назначения пенальти. А VAR момент рассматривать не стал.

Следом – важнейший эпизод встречи – травма Месси. Лео неудачно поскользнулся и оказался на газоне. И на этот раз капитан сборной Аргентины игру продолжить не смог. Драма. Свою роль сыграло повреждение из первого тайма. Позже камеры выхватят распухшую лодыжку Лео. Вот так вот грустно закончилась история Месси на Копе. До турнира он сообщил, что это его последний Кубок Америки. Оказавшись на скамейке, Лео расплакался. Было больно смотреть на рыдающего Месси. Редкая для его карьеры картина.

Месси досрочно покинул поле в финале Копы-2024 Фото: Buda Mendes/Getty Images)

На скамейке Лео не смог сдержать слёз Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Вместо капитана аргентинцев на поле вышел вингер Николас Гонсалес. Заменить Лео невозможно, но Нико постарался. А на 76-й минуте он даже забил гол! Правда, мяч не засчитали: в эпизоде зафиксировали офсайд. Повтор показал, что лайнсмен сработал грамотно.

А теперь о главном тренде. Если в первом тайме футболисты частенько оказывались на газоне, то во втором количество таких эпизодов увеличилось в четыре или пять раз. Из-за этого темп встречи постоянно сбивался. Вынеси игрокам диван прямо на поле — они легли бы и на него. Будто все устали и никто не хотел идти вперёд, а ждал только стыка с соперников. Уже минуты с 75-й сложилось чёткое ощущение, что нас ждут два овертайма. Так и произошло. Хотя Аргентина упустила классный момент забить в концовке: Николас Гонсалес выпрыгнул в штрафной Колумбии и пробил головой — мяч прошёл рядом со штангой.

Не самые яркие вторые 45 минут плавно перетекли в экстра-таймы. И первый, на удивление, получился весёлым. Самый убойный эпизод упустил… верно – Нико Гонсалес. На 95-й минуте он пробил прямо в руки Варгасу после прострела с правого фланга. Гонсалес заменил Месси и трижды мог стать героем, но ему не повезло. Колумбийцы же огрызались в ответ, но такого крутого момента создать не смогли.

Во втором экстра-тайме на поле вышел вингер «Динамо» Хорхе Карраскаль. В одном из эпизодов он классным пасом выводил на ударную позицию Мигеля Борху, но того накрыл Лисандро Мартинес. А как бы было красиво, если бы представитель РПЛ зарешал в финале Кубка Америки! Но такую роль на себя взял другой футболист. Важнейший мяч забил вышедший на поле уже в дополнительное время форвард Лаутаро Мартинес. Сработали перестановки тренера Скалони, так как голевой пас отдал также появившийся со скамейки Джовани Ло Чельсо. Он вскрыл защиту колумбийцев передачей, а Лаутаро оказался в свободном коридоре, вышел один на один и переиграл голкипера Варгаса. После гола Мартинес совершил полукруг почёта по стадиону. Естественно, завершив его рядом с Месси. Любопытный момент: Лаутаро стал лучшим бомбардиром Копы (5 голов), выйдя в старте всего в двух встречах из шести. Невероятная реализация! Не то что на чемпионате мира пару лет назад.

Гол Лаутаро в ворота Колумбии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Что делала Аргентина после забитого гола? Убивала время. Сначала пару минут отнял Лисандро Мартинес, которому по губе заехал Мигель Борха (за что получил жёлтую). Затем долго поле покидал Анхель Ди Мария, который провёл последний матч за сборную Аргентины. Его слёзы мы тоже увидели – и здесь всё логично. Карьера в сборной у Ди Марии получилась великой.

Ди Мария провёл последний матч за сборную Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Команда Лионеля Скалони дотерпела до победы. Есть третий крупный трофей подряд! Копа в 2021 и 2024 году, а также ЧМ-2022. Настоящая команда-династия. Ди Мария спокойно уходит на пенсию, а Месси получает ещё один трофей в копилку (уже 45-й!). Кстати, теперь аргентинцы – рекордсмены по числу побед на Кубке Америки. Это золото стало 16-м, а у ближайшего преследователя – Уругвая – 15 титулов.

Исторический вечер: Аргентина справилась без своего лидера. Теперь мы знаем, что сборная способна побеждать и в отсутствие Месси. А Лео зря лил слёзы – команда его не подвела.