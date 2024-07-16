Давайте выберем главный момент Евро. От слёз Роналду и маски Мбаппе — до выноса Ольмо

Завершившийся чемпионат Европы подарил множество запоминающихся событий. Какой момент с Евро-2024 запомнился вам больше всего? Выделяем главные хайлайты турнира в Германии.
Предлагаем принять участие в голосовании и выбрать самое яркое событие Евро-2024. Для этого рейтинга мы отобрали, пожалуй, все главные моменты чемпионата Европы. Делитесь в комментариях своим мнением и эмоциями. Мы ничего не забыли?
В ходе голосования события будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Сейв Дани Ольмо в финале
Какой эпизод стал главным в финале Евро-2024? Нет, это не голы Нико Уильямса, Коула Палмера или даже победный Микеля Оярсабаля. И не яркий вратарский сейв. Вспоминая матч сборных Испании и Англии в Берлине, болельщики и журналисты будут первым делом называть имя другого испанца – Дани Ольмо. Его спасение на 90-й минуте войдёт в историю как один из самых ярких моментов в финалах чемпионатов Европы. Вынос от Ольмо стоит забитого мяча. Голова!
Чудо-гол Ламина Ямаля
Ламин Ямаль – самый молодой в истории Евро… Это предложение имело множество продолжений. И участник турнира, и автор голевой передачи, и, наконец, автор забитого мяча. Его гол Франции дальним ударом фактически в девятку – настоящее произведение футбольного искусства. Ох, зря Адриен Рабьо разозлил на тот момент ещё 16-летнего уникума, бросив ему вызов перед матчем. Ямаль своим волшебным голом помог отправить команду Дидье Дешама домой.
Самый быстрый гол в истории Евро
В Германии был забит самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Его автором стал полузащитник сборной Албании Недим Байрами, а главным творцом – защитник итальянцев Федерико Димарко, выбросивший мяч из аута на первой минуте матча фактически в ноги сопернику. Этот аут – символ игры «Скуадра адзурра» на Евро-2024. Рекорд украсил турнир, жаль только, что албанцы превзошли достижение российского нападающего Дмитрия Кириченко.
Грузия – в плей-офф Евро
Счастье игроков сборной Грузии и заполнивших стадион в Гельзенкирхене грузинских болельщиков после матча с Португалией – один из самых запоминающихся моментов чемпионата Европы. Сам выход грузин в финальную стадию Евро-2024 был историческим успехом для страны. А попадание в плей-офф – настоящая сказка. Вратарь Георгий Мамардашвили ловил мячи, которые нельзя поймать, а Жорж Микаутадзе забивал, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира.
Рывок 41-летнего Пепе за Маркусом Тюрамом
Вы когда-нибудь видели футболиста, который в 41 года играл бы так, как это делает Пепе?! Центральный защитник выдал едва ли не лучший свой чемпионат Европы в карьере. Когда Пепе находился на поле, сборная Португалии пропустила только один гол – от Чехии. Ярчайший хайлайт этого Евро – рывок Пепе в концовке встречи с Францией за едва вышедшим на поле и полным сил Маркусом Тюрамом. И ведь догнал его и выбил мяч.
Сборную Англии хейтят даже свои
На протяжении всего турнира сборную Англии хейтили, как никакую другую. Даже собственные болельщики были возмущены игрой команды на групповом этапе. Самый поразительный случай произошёл после матча 3-го тура со Словенией (0:0). Главный тренер Гарет Саутгейт подошёл к фанатам, чтобы поаплодировать им, а в ответ с трибун в него полетели пластиковые стаканчики. Коуча освистали и проводили нехорошими словами. Кто ждал тогда Англию в финале?
Последний матч Тони Крооса
Тони Кроос с видом маньяка бегает с косой по полю за Педри: такая карикатура, кажется, идеально подошла бы к описанию последнего матча в карьере полузащитника сборной Германии. У Крооса не получилось попрощаться с футболом так, как он хотел. И как сумел в «Реале». Тони всё-таки отправил в больницу молодого испанца, чудом избежал удаления и вылетел с немцами после обиднейшего поражения в четвертьфинале Евро-2024. До свидания, легенда!
Автогол – лучший бомбардир Евро
Сразу 10 эпизодов подходят к одной теме. Автогол – лучший бомбардир чемпионата Европы. В свои ворота на турнире забивали албанец Клаус Гясула, австриец Максимилиан Bёбep, бельгиец Ян Вертонген, чех Робин Гранач, немец Антонио Рюдигер, итальянец Риккардо Калафьори, нидерландец Дониэлл Мален, испанец Робен Ле Норман, турки Самет Акайдын и Мерт Мюльдюр. Не так обидно быть антигероем, когда похожих на тебя много. Какой автогол вам понравился больше всего?
Килиан Мбаппе в маске
Килиан Мбаппе, забивающий Польше с пенальти в маске, – злая шутка Евро-2024. Это оказался единственный гол форварда на турнире. Новичок «Реала» должен был стать главной звездой чемпионата Европы перед переездом в Мадрид, но перелом носа всё испортил. Герой старой комедии с Джимом Керри, надевая маску, обладал сверхсилой и неуязвимостью. А тут – наоборот. Мбаппе в маске терял свои магические способности. В полуфинале рискнул сыграть без неё.
Слёзы Криштиану Роналду
Великие и богатые тоже плачут! На чемпионате Европы мы увидели рыдающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала со Словенией. В дополнительное время при счёте 0:0 лучший бомбардир в истории сборных не реализовал 11-метровый, проиграв дуэль Яну Облаку, и дал волю эмоциям. Команда поддержала легенду – вытащила ту игру в серии пенальти. Но слёзы Роналду вошли в историю, и этот момент наверняка будут вспоминать даже чаще, чем 0 голов Криштиану на Евро-2024.
Вылет Хорватии после группового этапа
Когда топ-сборная, медалист последних двух чемпионатов мира, бесславно не выходит из группы на Евро – это всегда грустно и запоминается. Великое хорватское поколение смазало последний аккорд, громко хлопнуть дверью не получилось – Италия и два очка по итогам группы не позволили команде Златко Далича выйти в плей-офф.
Кто-то скажет, что хорваты не особо-то и заслужили, однако давайте честно: вытаскивать себя за уши они умеют. И переворачивают не складывающиеся в их пользу матчи тоже регулярно. Но, видимо, закончились силы, иссякли эмоции, не хватило энергии. Сборная Хорватии на Евро-2024 не демонстрировала впечатляющий футбол, однако сохраняла высокий общекомандный класс. И за счёт него практически просочилась в плей-офф. Но Маттиа Дзаканьи решил иначе, сравняв счёт в матче 3-го тура на 90+8-й минуте. Как оказалось позже, его гол стал роковым.
Это как войти в вагон метро и бросить взгляд на свободное место, а сзади кто-то хватает тебя за шиворот и выволакивает обратно на платформу.
Травма игрока сборной Венгрии
Самый жуткий момент Евро-2024 – травма игрока сборной Венгрии Барнабаша Варги после столкновения с голкипером шотландцев Ангусом Ганном. Пока нападающему оказывали помощь, партнёры закрывали его от зрителей. Это наводило на мысли о худшем. Но, к счастью, обошлось. У нападающего были множественные переломы лицевых костей со смещением, сотрясение мозга. Барнабаш перенёс операцию, и через несколько дней его отправили домой. Здоровья Варге! Ждём возвращения на поле.