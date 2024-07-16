Давайте выберем главный момент Евро. От слёз Роналду и маски Мбаппе — до выноса Ольмо

Завершившийся чемпионат Европы подарил множество запоминающихся событий. Какой момент с Евро-2024 запомнился вам больше всего? Выделяем главные хайлайты турнира в Германии.

Предлагаем принять участие в голосовании и выбрать самое яркое событие Евро-2024. Для этого рейтинга мы отобрали, пожалуй, все главные моменты чемпионата Европы. Делитесь в комментариях своим мнением и эмоциями. Мы ничего не забыли?

В ходе голосования события будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.