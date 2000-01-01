Испания — рекордсмен по титулам на чемпионатах Европы
Сборная Испании победила Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и выиграла свой четвёртый чемпионский титул. Так много на ЧЕ не побеждал ещё никто!
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Теперь Испания — рекордсмен по количеству титулов на чемпионатах Европы. Трофеи «Фурия Роха» брала в 1964, 2008, 2012 и 2024 годах. По этому показателю испанцы обошли Германию, у которой три титула ЧЕ: 1972, 1980 и 1986 года.
Испания — рекордсмен по титулам на чемпионатах Европы
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