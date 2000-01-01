Ямаль повторил рекорд по ассистам на одном ЧЕ
Ламин Ямаль на Евро-2024 не только получил награду лучшему молодому игроку, но и повторил рекорд по количеству голевых передач за один чемпионат Европы!
Любинко Друлович
На Евро-2000 полузащитник «Порту» и сборной Югославии первым в истории турнира отдал четыре голевые передачи.
Эден Азар
В 2016 году на ЧЕ бельгиец тоже записал на свой счёт четыре ассиста.
Аарон Рэмзи
На том же Евро-2016 четыре голевых паса сделал и полузащитник сборной Уэльса.
Стивен Цубер
На счету экс-армейца четыре ассиста на Евро-2020 в составе сборной Швейцарии.
Ламин Ямаль
На Евро-2024 17-летний уже испанец отдал четыре голевые передачи. Пять ассистов пока не удалось сделать никому.
Ямаль в числе рекордсменов по голевым передачам на одном Евро
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