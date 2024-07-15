«Растрата такого количества таланта должна караться по закону». Реакция Европы на финал ЧЕ

Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвёртый раз (рекордный показатель), а Англия проиграла второй финал подряд. Что же пишут в этих (и не только) странах о прошедшем финале турнира?

Что пишут в Испании

Marca: «Короли Европы! Эта команда заслуживает того, чтобы вывести людей на улицы. А Луису де ла Фуэнте уготовано место в энциклопедии нашего футбола. Чемпионат Европы в Германии воспитал поколение, которому суждено украсить испанский футбол. Был только один путь, и ребята шли по нему с самого начала. Для успеха сборной Испании пришлось пройти через всевозможные невзгоды. Родри получил травму перед перерывом, а потом Палмер ошеломил нашу команду первым же опасным ударом сборной Англии. Последним героем стал Ольмо — он отразил головой удар с линии ворот, когда уже заготовили шампанское».

Альфредо Реланьо, журналист AS: «Чемпионат Европы выигран с величием. Прекрасное завершение дня. Алькарас с огромным преимуществом обыграл Джоковича в финале Уимблдона. А потом наша сборная стала победителем чемпионата Европы, хотя ей пришлось немного сложнее. Сначала блистали футболисты стартового состава, а потом мы увидели, что и запасные в порядке. К примеру, Субименди достойно поменял получившего травму Родри. Это было непросто. В первом тайме англичане не позволили практически ничего у своих ворот. Сборная Испании победила, потому что была самой дерзкой на турнире, на котором преобладала трусость».

Согласны с такой точкой зрения? Сегодня победил футбол

Хавьер Сильес, журналист AS: «Испания спасла футбол. От Берлина до Берлина. Сборная Испании прошла полный круг на этом славном для себя чемпионате Европы. Победа — это всегда хорошо. Но добиться успеха так, как это сделали мы, вдвойне приятно. Прежде всего стоит отметить особый шарм. Сборная раскрепостилась, не утратив пристрастия к хорошему вкусу. Она оставила позади безумное владение мячом ради владения. В её игре появились необходимые нотки современного футбола: вертикальность, дриблинг, глубина. Очень приятно видеть, что де ла Фуэнте посрамил скептиков. Многие, включая меня, ошибочно критиковали его. Сборная Испании была самой привлекательной сборной на турнире. Триумф нашей команды превзошёл все ожидания и, возможно, спас футбол от скупости. Перед испанцами был противник, у которого больше жизней, чем игры. Англия продемонстрировала на турнире такие волевые качества, что можно было провести параллели с «Реалом». Впрочем, растрата такого количества таланта в течение длительного времени должна караться по закону. То, как сыграл Оярсабаль в победной атаке — просто идеально».

Что пишут и говорят в Англии

The Telegraph: «Агония продолжается. Испания обыграла Англию благодаря голу в самой концовке. Наша сборная не побеждала на крупном турнире 58 лет. Саутгейт говорил о сильном желании выиграть турнир. Оно было настолько сильным, что вызывало болезненные ощущения. Боль — это всё, с чем осталась сборная Англии. Она не вправе жаловаться, ведь Испания одержала заслуженную победу».

Sky Sports: «Оярсабаль разбивает сердца англичан. Его гол после выхода на замену решил исход матча. Мы не увидим победу сборной Англии на крупном турнире как минимум до следующего чемпионата мира. Значит, томительное ожидание растянется уже до 60 лет».

The Times: «Испания нанесла удар в концовке и разбила сердца английских фанатов. Ещё один турнир без побед. Страна очень в ней нуждалась, чтобы перестать ждать. Однако сборная Англии снова пала на последнем препятствии. После победы в полуфинале Саутгейт рассчитывал на триумф, но его послание так и застыло во времени. Это краткое и болезненное резюме новой боли».

The Guardian: «Если футбол и вернётся домой, то только потому, что этот финал принадлежал сборной Испании. Рекордный четвёртый титул стал для команды наградой за блестящее выступление. Хотя на мгновение показалось, что англичане снова совершат нелогичное спасение. Но в концовке гол Оярсабаля разрушил мечты нашей сборной».

Крис Саттон, бывший английский футболист: «Для футбола хорошо, что Испания выиграла турнир с той игрой, что показала. Испания — настоящая сборная, Англия — осколки. Команда де ла Фуэнте показала красивую игру, команда Саутгейта — нет».

Мэттью Апсон, бывший футболист сборной Англии: «Было нелегко наблюдать за сборной Англии. У команды нет чёткого стиля или плана. Саутгейт принял немало хороших решений, но, если сравнивать Англию с Испанией на этом турнире, это как день и ночь».

Джейми Каррагер, экс-английский футболист: «Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло был слишком строг, Саутгейт слишком оборонялся. Забавно, что всегда обвиняют тренера, не так ли? Международный футбол — это игроки, а не тренеры. Наши даже великие футболисты не всегда хорошо показывали себя на подобных турнирах. А что касается тренеров — мало кто слышал что-то о де ла Фуэнте до этого турнира».

Гарет Саутгейт снова проиграл в финале Евро Фото: Dan Mullan/Getty Images

Алан Ширер, лучший бомбардир Евро-1996: «Когда Саутгейт принял сборную, у неё было немало проблем. Он поднял её чуть ли не со дна и сделал почти успешной. Три года назад игроки заметно прибавили, однако возрос и уровень ожиданий. Теперь выйти в финал с футболистами такого уровня и не выиграть его — этого недостаточно. У них есть сплочённость, есть характер. Но я думаю, что они способны на большее. Подозреваю, что это был последний матч Саутгейта. Да, мы могли бы играть в более атакующий футбол, однако команда дошла до решающего матча. Гарет вывел команду в два финала, но не выиграл ни одного. Это большое разочарование для него самого».

Что пишут другие

A Bola (Португалия): «Справедливая коронация короля европейского футбола. Лучшая команда одержала итоговую победу. Всегда несправедливо говорить о справедливости в футболе, но сборная Испании доказала, что по праву стала лучшей командой турнира».

ESPN (США, испаноязычная версия): «Футбол воздаёт должное Испании, чемпионам Европы. Когда все думали, что нас ждёт дополнительное время, Оярсабаль принёс победу. Это достойная награда для команды, которая была лучше на Евро с первого и до последнего дня».

Bild (Германия): «Испанская вечеринка в финале. В 22:53 по центральноевропейскому времени судья Летексье поставил точку в матче. Мечта Гарри Кейна и компании так и не осуществилась. А испанцы стали рекордсменами Евро».

Tuttosport (Италия): «Рекордная победа. Испания становится чемпионом Европы в четвёртый раз. Нико Уильямс и Оярсабаль решают. Гола Палмера для команды Саутгейта оказалось недостаточно».

Gazzetta dello Sport (Италия): «Испания становится чемпионом Европы благодаря голам Уильямса и Оярсабаля. Проклятие Англии продолжается».

Как думаете, добьются ли сборные Испании и Англии хорошего результата на ближайшем чемпионате мира?