Аргентина — первая по количеству побед на Кубках Америки
Сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки — 1:0 (д. вр.). Для бело-голубых завоёванный титул стал 16-м в истории. Это рекорд для Кубков Америки!
Рекордсмены
Аргентинцы выиграли Кубок Америки 16 раз: в 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945-1947, 1955, 1957, 1959 (первый турнир), 1991, 1993, 2021 и 2024 годах.
Вторые
По этому показателю бело-голубые обошли Уругвай, бравший титул 15 раз: в 1916-1917, 1920, 1923-1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (второй турнир), 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 годах.
Аргентина — рекордсмен по количеству побед на Кубках Америки
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