Аргентина — рекордсмен по количеству побед на Кубках Америки

Аргентина — первая по количеству побед на Кубках Америки

Сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки — 1:0 (д. вр.). Для бело-голубых завоёванный титул стал 16-м в истории. Это рекорд для Кубков Америки!