Молодёжь «Спартака» зарешала перед новым сезоном. Разгромили соперника за один тайм! Видео

«Спартак» провёл заключительный контрольный матч перед стартом нового сезона в РПЛ. На этот раз команда Деяна Станковича встретилась на домашнем стадионе с «Насафом» из Узбекистана.

Гости заняли второе место в таблице по итогам прошлого сезона в своём чемпионате. А теперь «Насаф» приехал в Москву в статусе лидера турнира. Кстати, в Узбекистане чемпионат проходит по системе «весна-осень».

«Спартак», в свою очередь, пару дней назад провёл товарняк с «Динамо» (1:1, 4:5 пен.). В связи с этим Станкович серьёзно поменял стартовый состав. Из тех, кто играл в основе с «Динамо», на этот раз с первых минут появились защитник Олег Рябчук и полузащитник Михаил Игнатов. Зато в стартовом составе вышел 19-летний защитник Егор Гузиев.

Первый гол «Спартака» получился курьёзным. Футболист «Насафа» заблокировал удар Антона Зиньковского со штрафного, но мяч всё равно полетел в створ. А далее не лучшим образом сыграл вратарь узбекистанского клуба Умид Эргашев. Голкипер смахнул мяч прямо в Даниила Денисова, от которого тот влетел в сетку. Удача в этом эпизоде точно была на стороне красно-белых.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Насаф» предоставил «Спартаку» достаточно много места, особенно в центре поля. Московский клуб тут же создал ещё пару моментов и каким-то чудом их не реализовал. Сначала Павел Мелёшин пробил головой чуть выше перекладины после радиоуправляемой передачи Денисова. А затем Данил Пруцев не реализовал выход один на один с вратарём — пробил мимо дальнего угла.

В целом «Спартак» провёл первый тайм довольно активно, несмотря на непростые погодные условия. Матч стартовал в 14:00 мск, а температура воздуха составила 29℃ (ощущалось как 33℃). Правда, вратарь «Спартака» Александр Максименко, видимо, немного заскучал и едва не отметился «привозом». Он ошибся в передаче после того, как соперник накрыл его прессингом. Повезло, что Дониёр Нарзуллаев не попал с дальней дистанции в пустые ворота.

А вот в концовке первого тайма красно-белые соперника не пощадили. Сначала Мелёшин подправил мяч после удара Зиньковского — 2:0. А через несколько минут отличился Даниил Зорин, которому ассистировал Игнатов. Атакующий футболист московского клуба выскочил один на один с вратарём и спокойно переиграл его.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва бросилось в глаза, что спартаковцы пару раз неудачно сыграли в центре обороны. Вышедший на замену Шахзод Акрамов дважды мог наказывать красно-белых, но в обоих случаях простил. Сначала из убойной позиции запустил мяч мимо дальнего угла, а потом пробил выше ворот с подбора. Ещё один минус — неважная игра Кристофера Мартинса. Футболист сборной Люксембурга выглядел тяжеловато и нередко не успевал за соперниками.

Павел Мелёшин и Даниил Денисов Фото: spartak.com

Во второй половине Станкович выпустил на замену как легионеров (Манфред Угальде, Виллиан Жозе), так и молодых ребят (Абдулло Джебов, Даниил Плотников, Максим Никифоров, Егор Сысоев). А Срджан Бабич, Роман Зобнин, Александр Соболев и Тео Бонгонда на поле так и не появились.

После перерыва красно-белые не забили, но при этом хорошо смотрелись с точки зрения движения. Первый официальный матч в новом сезоне «Спартак» проведёт 21 июля. В этот день команда Станковича сыграет на искусственном газоне в Оренбурге.