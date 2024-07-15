35 героев чемпионата Европы. Мы рассказали о каждом

Тут и невероятный Ямаль, и утопающий в критике Саутгейт, и даже автор феноменального рекорда из Албании.

Чемпионат Европы — всё. Это был невероятно насыщенный месяц, в ходе которого мы каждый день рассказывали вам о героях турнира. Таких историй набралось 35 штук, и каждая из них уникальна. Собрали всё в один текст — читайте и погружайтесь в судьбы этих персонажей!

Поехали.

У сборной Швейцарии на больших турнирах два бомбардира. Один — Шердан Шакири, который давно пропал из поля зрения на клубном уровне, но продолжает класть шедевры на Евро и чемпионатах мира. Другой — Брил Эмболо. Как бы он ни играл весь сезон, ему обеспечено место в сборной, где он стабильно забивает. Евро-2024 не стал исключением, но вы вряд ли знали, насколько это непростой персонаж.

Говоря о лидерах Англии, вы наверняка упоминаете Джуда Беллингема, Гарри Кейна и других звёзд. Однако команда Гарета Саутгейта вряд ли добралась бы до финала без своего вратаря. Джордана Пикфорда на клубном уровне знают разве что фанаты АПЛ, однако в сборной он железный номер один. Почему так?

Вплоть до полуфиналов казалось, что лучший игрок Евро уже найден. Хотя, возможно, кто-то по-прежнему считает таковым Коди Гакпо. Он не впечатлил в «Ливерпуле», однако на чемпионате Европы и правда разрывал.

Главный герой английского полуфинала с Нидерландами. Пока все готовились к дополнительному времени, Олли Уоткинс выскочил на замену и вонзил победный мяч. Хотя массовые зрители вообще ничего о нём не знали.

Испания приехала на Евро с, казалось бы, неожиданным капитаном. В составе есть опытный дядька Дани Карвахаль, звёздный Родри. А с повязкой бегает Альваро Мората, который за годы карьеры превратился в мем и мишень для троллинга. Но тяжёлая история Альваро закончилась успехом.

Мората, конечно, молодец, однако по-футбольному у Испании сильнее сверкал другой игрок. И даже не нападающий, а полузащитник. Фабиан Руис — далеко не самая очевидная звезда, особенно на фоне того же Родри. А он именно звезда — как минимум на Евро.

Главная драма Евро? Как минимум в шорт-листе. Кейн всю карьеру тянется к трофеям, но раз за разом оказывается с серебром или проигранным финалом. Только-только завершившийся чемпионат Европы не стал исключением. Личная трагедия одного из лучших нападающих поколения — в нашем материале.

Наверняка, глядя на тонны критики в адрес Англии, вы не раз задумывались, почему эту сборную вообще тренирует Саутгейт. Карьера у Гарета и правда своеобразная, но заслуживающая внимания. Уделите его и вы.

О ком думаете, когда слышите про сборную Грузии? Очевидно, о Хвиче Кварацхелии. Ладно, после Евро добавилась ещё пара фамилий. Но у тренера грузин Вилли Саньоля свой фаворит.

Вы же тоже любите турниры сборных за неожиданных героев? Иван Шранц из сборной Словакии — один из таких. В какой-то момент этот нападающий из далеко не самой топовой лиги даже был лучшим бомбардиром турнира.

Мы внимательно следили за представителями российских клубов. Но Ванья Дркушич уникален. Он поехал на Евро в статусе игрока не просто из России, а вообще из Первой лиги. И даже выбрался со Словенией из группы.

Рекорды — возможно, главная фишка этого Евро. Их было полно, а одно из достижений установил турецкий защитник Мерих Демирал. Как же быстро он забил!

Впечатлены рекордом Демирала? Приготовьтесь впечатляться ещё сильнее. Албанец Недим Байрами вообще забил самый быстрый гол в истории Евро! Причём не кому-то, а самой Италии.

Главный ветеран сборной Испании — вечный Хесус Навас. 38-летний краёк выигрывал ещё чемпионат мира 2010 года, просто вдумайтесь. Но это если говорить о радости. А на самом деле у Хесуса непростая жизнь.

Про Дркушича уже сказали, однако вот ещё один представитель российских клубов на Евро. Марио Митай после сезона в «Локомотиве» погнал на чемпионат Европы в составе Албании. И привлёк внимание топ-клуба!

Победитель предыдущего Евро — Италия — в этот раз разочаровал, но и у него были свои герои. Защитник Федерико Гатти, например, шёл к такому уровню с самых низов.

Помните, как Ральф Рангник работал в России? Мягко говоря, не особо успешно. Это при том, что в Европе его считают топ-специалистом. Со сборной Австрии он этот статус подтвердил. Крутая история одной из сенсаций турнира.

Сборную Словении на Евро вывел (и успешно там выступил) тренер Матьяж Кек. Тот самый, что оставил Россию без чемпионата мира — 2010. Мы рассказали и про него.

Мурат Якин, по мнению многих, привёз на Евро самую организованную сборную из числа тех, что не входят в категорию топ. И это поражает, потому что тренерский путь у него непростой и местами даже нелогичный.

На Евро были не только рекорды, но и мемы. Главным на групповом этапе стал колоритный венгерский мужик Мартин Адам. Речь, если что, о футболисте, а не о болельщике. Правда, сама история у него не такая уж и смешная.

Помните Йосипа Иличича, в конкуренты к которому в своё время в Италию ехал Алексей Миранчук? Ему уже 36 лет, но он приехал на Евро. Тоже непростая судьба, тоже интереснейший персонаж.

Кто лучший вратарь Евро? На эмоциях, конечно, хочется назвать грузина Георгия Мамардашвили. Но есть кипер, который доблистал аж до полуфинала. Вот наш рассказ про нидерландца Барта Вербрюггена.

С Кристианом Эриксеном связан самый страшный момент предыдущего Евро. Тогда казалось, что карьере конец, но она не просто продолжилась, а ещё и завела датчанина на очередной чемпионат Европы.

У нидерландцев вообще хватает ярких героев. Вот ещё один. Ваут Вегорст — тот самый парень, взбесивший Лео Месси на ЧМ-2022. На Евро он тоже отметился голом.

Не только же о футболистах говорить! Саутгейта мы уже упомянули, а вот история Дидье Дешама. За Евро он уже получил заслуженную критику, но, если вы вдруг не замечали, карьера у него феноменальная.

Не уходим далеко от тренерской темы. Бельгия невзрачно выступила на Евро, но стоит ли за это критиковать Доменико Тедеско? На самом деле, спартаковские болельщики не зря до сих пор ему респектуют.

Венгр Адам — не единственный мем на Евро. Румын Андрей Рациу, например, взял и покрасился в синий. А мы узнали, зачем он это сделал.

Главная звезда Евро? Возможно. Ламин Ямаль, которому только на финише турнира исполнилось 17 (!) лет, приехал в Германию и установил какое-то жуткое количество рекордов. Его история пока не длинная, но безумно интересная.

Как скромная Словакия добралась до плей-офф Евро? Одна из причин — защитник Давид Ганцко, который перед турниром мощно провёл клубный сезон. Вот рассказ о его карьере.

Ладно, мы не могли не написать отдельно про Мамардашвили. Уж слишком это крутой вратарь. Возможно, удивитесь, но на его подъём повлиял матч с российской командой.

Сложно сразу сказать, кто главная звезда Турции. Но совершенно точно в шорт-лист входит Арда Гюлер. Этот парень играет в «Мадриде» и исполнил шедевр на Евро.

Думаете, будущее Турции — это только Гюлер? А вот и нет! В составе сборной на Евро засветился Семих Кылычсой. Рассказываем об этом перспективном футболисте.

Евро-2024 уникален количеством лучших бомбардиров. Их сразу шесть! Причём один из них — грузин Жорж Микаутадзе. Мы писали о футболисте, который поразил всех.

В составе Германии на Евро сверкал комичный нападающий Никлас Фюллькруг. А мы подробно рассказывали о нём и его необычной фишке.

Закрываем Евро рассказом о чемпионе. Ветеран Карвахаль провёл турнир так, что люди уже готовы вручить ему главную индивидуальную награду.