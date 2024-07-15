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Чемпионат Европы — 2024: яркие герои Евро-2024, кто впечатлил на турнире, рассказ о футболистах, карьеры, рекорды, драмы, тренеры

35 героев чемпионата Европы. Мы рассказали о каждом
Михаил Рождественский
35 героев чемпионата Европы
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Тут и невероятный Ямаль, и утопающий в критике Саутгейт, и даже автор феноменального рекорда из Албании.

Чемпионат Европы — всё. Это был невероятно насыщенный месяц, в ходе которого мы каждый день рассказывали вам о героях турнира. Таких историй набралось 35 штук, и каждая из них уникальна. Собрали всё в один текст — читайте и погружайтесь в судьбы этих персонажей!

Поехали.

У сборной Швейцарии на больших турнирах два бомбардира. Один — Шердан Шакири, который давно пропал из поля зрения на клубном уровне, но продолжает класть шедевры на Евро и чемпионатах мира. Другой — Брил Эмболо. Как бы он ни играл весь сезон, ему обеспечено место в сборной, где он стабильно забивает. Евро-2024 не стал исключением, но вы вряд ли знали, насколько это непростой персонаж.

Натурально второй Балотелли:
У сборной Швейцарии — свой Балотелли. Дрался на парковке и прятался от полиции в ванной
У сборной Швейцарии — свой Балотелли. Дрался на парковке и прятался от полиции в ванной

Говоря о лидерах Англии, вы наверняка упоминаете Джуда Беллингема, Гарри Кейна и других звёзд. Однако команда Гарета Саутгейта вряд ли добралась бы до финала без своего вратаря. Джордана Пикфорда на клубном уровне знают разве что фанаты АПЛ, однако в сборной он железный номер один. Почему так?

На самом деле, всё довольно просто:
У Англии состав на миллиард, а в воротах — игрок «Эвертона». Он просто любимчик Саутгейта?
У Англии состав на миллиард, а в воротах — игрок «Эвертона». Он просто любимчик Саутгейта?

Вплоть до полуфиналов казалось, что лучший игрок Евро уже найден. Хотя, возможно, кто-то по-прежнему считает таковым Коди Гакпо. Он не впечатлил в «Ливерпуле», однако на чемпионате Европы и правда разрывал.

Вот доказательства:
Как Гакпо стал главной звездой Евро-2024
Видео
Как Гакпо стал главной звездой Евро-2024

Главный герой английского полуфинала с Нидерландами. Пока все готовились к дополнительному времени, Олли Уоткинс выскочил на замену и вонзил победный мяч. Хотя массовые зрители вообще ничего о нём не знали.

А знать стоит:
«Клянусь жизнью детей — я сказал Палмеру, что забью с его паса». Он вытащил Англию в финал
«Клянусь жизнью детей — я сказал Палмеру, что забью с его паса». Он вытащил Англию в финал

Испания приехала на Евро с, казалось бы, неожиданным капитаном. В составе есть опытный дядька Дани Карвахаль, звёздный Родри. А с повязкой бегает Альваро Мората, который за годы карьеры превратился в мем и мишень для троллинга. Но тяжёлая история Альваро закончилась успехом.

Вот что за история:
Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров
Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров

Мората, конечно, молодец, однако по-футбольному у Испании сильнее сверкал другой игрок. И даже не нападающий, а полузащитник. Фабиан Руис — далеко не самая очевидная звезда, особенно на фоне того же Родри. А он именно звезда — как минимум на Евро.

Фабиан был очень хорош:
Сборную Испании к победе на Евро ведёт теневая звезда. Просто вы ещё об этом не знаете
Сборную Испании к победе на Евро ведёт теневая звезда. Просто вы ещё об этом не знаете

Главная драма Евро? Как минимум в шорт-листе. Кейн всю карьеру тянется к трофеям, но раз за разом оказывается с серебром или проигранным финалом. Только-только завершившийся чемпионат Европы не стал исключением. Личная трагедия одного из лучших нападающих поколения — в нашем материале.

Читаем!
Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него
Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него

Наверняка, глядя на тонны критики в адрес Англии, вы не раз задумывались, почему эту сборную вообще тренирует Саутгейт. Карьера у Гарета и правда своеобразная, но заслуживающая внимания. Уделите его и вы.

Не был звёздным тренером ни одной минуты. Как минимум до сборной:
Как Саутгейт вообще попал в сборную? Начинал в АПЛ без лицензии, а потом ему помог скандал Как Саутгейт вообще попал в сборную? Начинал в АПЛ без лицензии, а потом ему помог скандал
Самая удивительная фигура Евро-2024. Почему все хейтят тренера сборной Англии Саутгейта? Самая удивительная фигура Евро-2024. Почему все хейтят тренера сборной Англии Саутгейта?

О ком думаете, когда слышите про сборную Грузии? Очевидно, о Хвиче Кварацхелии. Ладно, после Евро добавилась ещё пара фамилий. Но у тренера грузин Вилли Саньоля свой фаворит.

Знакомим вас с Отаром Китеишвили:
Неожиданный герой Грузии. Тренер сборной выделяет не Хвичу с Мамардашвили
Неожиданный герой Грузии. Тренер сборной выделяет не Хвичу с Мамардашвили

Вы же тоже любите турниры сборных за неожиданных героев? Иван Шранц из сборной Словакии — один из таких. В какой-то момент этот нападающий из далеко не самой топовой лиги даже был лучшим бомбардиром турнира.

Иван, о котором вы должны знать:
Удивительный бомбардир Евро забил Англии. Ему 30, а в слабой лиге голов меньше, чем на ЧЕ!
Удивительный бомбардир Евро забил Англии. Ему 30, а в слабой лиге голов меньше, чем на ЧЕ!

Мы внимательно следили за представителями российских клубов. Но Ванья Дркушич уникален. Он поехал на Евро в статусе игрока не просто из России, а вообще из Первой лиги. И даже выбрался со Словенией из группы.

Напоминаем вам о Ванье:
Против Роналду на Евро сыграет защитник из ФНЛ. Без него сборная бы не вышла в плей-офф
Против Роналду на Евро сыграет защитник из ФНЛ. Без него сборная бы не вышла в плей-офф

Рекорды — возможно, главная фишка этого Евро. Их было полно, а одно из достижений установил турецкий защитник Мерих Демирал. Как же быстро он забил!

Мериху понадобилось меньше минуты, чтобы вскрыть Австрию:
Вау-рекорд Турции! Таких быстрых голов в плей-офф Евро ещё не было
Вау-рекорд Турции! Таких быстрых голов в плей-офф Евро ещё не было

Впечатлены рекордом Демирала? Приготовьтесь впечатляться ещё сильнее. Албанец Недим Байрами вообще забил самый быстрый гол в истории Евро! Причём не кому-то, а самой Италии.

И побил рекорд российского футболиста:
Российский рекорд на Евро — всё! Италия пропустила самый быстрый гол в истории турнира
Российский рекорд на Евро — всё! Италия пропустила самый быстрый гол в истории турнира

Главный ветеран сборной Испании — вечный Хесус Навас. 38-летний краёк выигрывал ещё чемпионат мира 2010 года, просто вдумайтесь. Но это если говорить о радости. А на самом деле у Хесуса непростая жизнь.

И вот почему:
На Евро-2024 зажигает игрок с агорафобией. Из-за панических атак Навас боялся ехать в АПЛ
На Евро-2024 зажигает игрок с агорафобией. Из-за панических атак Навас боялся ехать в АПЛ

Про Дркушича уже сказали, однако вот ещё один представитель российских клубов на Евро. Марио Митай после сезона в «Локомотиве» погнал на чемпионат Европы в составе Албании. И привлёк внимание топ-клуба!

Трансферное окно ещё открыто, так что всё возможно:
Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь защитник сборной Албании уедет в «Ювентус»?
Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь защитник сборной Албании уедет в «Ювентус»?

Победитель предыдущего Евро — Италия — в этот раз разочаровал, но и у него были свои герои. Защитник Федерико Гатти, например, шёл к такому уровню с самых низов.

Захватывающая история!
Защитник Италии вкалывал на стройке всего несколько лет назад. Как он попал на Евро?
Защитник Италии вкалывал на стройке всего несколько лет назад. Как он попал на Евро?

Помните, как Ральф Рангник работал в России? Мягко говоря, не особо успешно. Это при том, что в Европе его считают топ-специалистом. Со сборной Австрии он этот статус подтвердил. Крутая история одной из сенсаций турнира.

Ральф всё поменял:
Ещё смеётесь над Рангником? На Евро он сотворил главную сенсацию!
Ещё смеётесь над Рангником? На Евро он сотворил главную сенсацию!

Сборную Словении на Евро вывел (и успешно там выступил) тренер Матьяж Кек. Тот самый, что оставил Россию без чемпионата мира — 2010. Мы рассказали и про него.

Колоритный персонаж:
Кек — удивительный. Не пустил Россию на ЧМ и спустя 14 лет ведёт сборную к истории на Евро
Кек — удивительный. Не пустил Россию на ЧМ и спустя 14 лет ведёт сборную к истории на Евро

Мурат Якин, по мнению многих, привёз на Евро самую организованную сборную из числа тех, что не входят в категорию топ. И это поражает, потому что тренерский путь у него непростой и местами даже нелогичный.

Вот почему:
Якин опять сделал Италии больно. Хотя в России над ним глумились
Якин опять сделал Италии больно. Хотя в России над ним глумились

На Евро были не только рекорды, но и мемы. Главным на групповом этапе стал колоритный венгерский мужик Мартин Адам. Речь, если что, о футболисте, а не о болельщике. Правда, сама история у него не такая уж и смешная.

А очень даже грустная:
Мем дня на Евро-2024 — огромный нападающий Венгрии. Как он попал в сборную?
Мем дня на Евро-2024 — огромный нападающий Венгрии. Как он попал в сборную?

Помните Йосипа Иличича, в конкуренты к которому в своё время в Италию ехал Алексей Миранчук? Ему уже 36 лет, но он приехал на Евро. Тоже непростая судьба, тоже интереснейший персонаж.

Вот где он был всё это время:
Вы вряд ли ждали экс-звезду Серии А на этом Евро. Иличич прошёл через ад
Вы вряд ли ждали экс-звезду Серии А на этом Евро. Иличич прошёл через ад

Кто лучший вратарь Евро? На эмоциях, конечно, хочется назвать грузина Георгия Мамардашвили. Но есть кипер, который доблистал аж до полуфинала. Вот наш рассказ про нидерландца Барта Вербрюггена.

Вы могли о нём даже не знать:
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!
Он вытащил Нидерланды в 1/2 финала ЧЕ. Такого вратаря там не было со времён ван дер Сара!

С Кристианом Эриксеном связан самый страшный момент предыдущего Евро. Тогда казалось, что карьере конец, но она не просто продолжилась, а ещё и завела датчанина на очередной чемпионат Европы.

И Крис даже забил!
Эриксен сыграл на ЧЕ впервые после остановки сердца — и забил! Где он был эти три года?
Эриксен сыграл на ЧЕ впервые после остановки сердца — и забил! Где он был эти три года?

У нидерландцев вообще хватает ярких героев. Вот ещё один. Ваут Вегорст — тот самый парень, взбесивший Лео Месси на ЧМ-2022. На Евро он тоже отметился голом.

И повторил своё достижение:
«Сумасшествие, но я сделал это снова». Обидчик Месси внезапно затащил матч на Евро
«Сумасшествие, но я сделал это снова». Обидчик Месси внезапно затащил матч на Евро

Не только же о футболистах говорить! Саутгейта мы уже упомянули, а вот история Дидье Дешама. За Евро он уже получил заслуженную критику, но, если вы вдруг не замечали, карьера у него феноменальная.

Этого специалиста недооценивают:
Дешам — великий. Он несправедливо находится в тени Анчелотти и Гвардиолы
Дешам — великий. Он несправедливо находится в тени Анчелотти и Гвардиолы

Не уходим далеко от тренерской темы. Бельгия невзрачно выступила на Евро, но стоит ли за это критиковать Доменико Тедеско? На самом деле, спартаковские болельщики не зря до сих пор ему респектуют.

Идеальный лидер для бельгийцев:
Тедеско — идеальный тренер для Бельгии. Но не навешивайте на сборную ожидания
Тедеско — идеальный тренер для Бельгии. Но не навешивайте на сборную ожидания

Венгр Адам — не единственный мем на Евро. Румын Андрей Рациу, например, взял и покрасился в синий. А мы узнали, зачем он это сделал.

Очень даже продуманный образ!
Футболист покрасил волосы в синий перед чемпионатом Европы. Всё из-за прозвища
Футболист покрасил волосы в синий перед чемпионатом Европы. Всё из-за прозвища

Главная звезда Евро? Возможно. Ламин Ямаль, которому только на финише турнира исполнилось 17 (!) лет, приехал в Германию и установил какое-то жуткое количество рекордов. Его история пока не длинная, но безумно интересная.

Он буквально делал уроки на Евро:
Ямаль — феномен. Вытащил Испанию в финал Евро и побил грандиозный рекорд Пеле
Ямаль — феномен. Вытащил Испанию в финал Евро и побил грандиозный рекорд Пеле

Как скромная Словакия добралась до плей-офф Евро? Одна из причин — защитник Давид Ганцко, который перед турниром мощно провёл клубный сезон. Вот рассказ о его карьере.

Впереди трансфер?
«Умеет делать на поле почти всё». Звезду сборной Словакии после Евро ждут в топ-клубе
«Умеет делать на поле почти всё». Звезду сборной Словакии после Евро ждут в топ-клубе

Ладно, мы не могли не написать отдельно про Мамардашвили. Уж слишком это крутой вратарь. Возможно, удивитесь, но на его подъём повлиял матч с российской командой.

Помните ту встречу?
Лучший вратарь Евро прямо сейчас. Мамардашвили — главный герой Грузии!
Лучший вратарь Евро прямо сейчас. Мамардашвили — главный герой Грузии!

Сложно сразу сказать, кто главная звезда Турции. Но совершенно точно в шорт-лист входит Арда Гюлер. Этот парень играет в «Мадриде» и исполнил шедевр на Евро.

Впереди большущая карьера:
Самый красивый гол Евро забил вундеркинд «Реала». Статистики, как у него, просто не бывает
Самый красивый гол Евро забил вундеркинд «Реала». Статистики, как у него, просто не бывает

Думаете, будущее Турции — это только Гюлер? А вот и нет! В составе сборной на Евро засветился Семих Кылычсой. Рассказываем об этом перспективном футболисте.

Его сравнивают с Агуэро:
У Турции есть не только суперталант из «Реала». На Евро приехал «новый Агуэро»!
У Турции есть не только суперталант из «Реала». На Евро приехал «новый Агуэро»!

Евро-2024 уникален количеством лучших бомбардиров. Их сразу шесть! Причём один из них — грузин Жорж Микаутадзе. Мы писали о футболисте, который поразил всех.

Какой же Жорж крутой!
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В составе Германии на Евро сверкал комичный нападающий Никлас Фюллькруг. А мы подробно рассказывали о нём и его необычной фишке.

Возможно, вам теперь тоже захочется покрутить уши:
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Закрываем Евро рассказом о чемпионе. Ветеран Карвахаль провёл турнир так, что люди уже готовы вручить ему главную индивидуальную награду.

Почему бы и нет?
«Он заслужил «Золотой мяч». Монструозный сезон защитника сборной Испании в 32 года
«Он заслужил «Золотой мяч». Монструозный сезон защитника сборной Испании в 32 года
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