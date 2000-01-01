Нико Уильямс — второй самый молодой игрок, забивавший в финале Евро

Юный бомбардир

Уильямс отметился голом в ворота Англии в 22 года и 2 дня. В более молодом возрасте в финале Евро забивал Пьетро Анастази в 1968 году. Тогда итальянцу было 20 лет 3 месяца и 3 дня.