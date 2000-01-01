Уильямс — второй по молодости с голом в финале ЧЕ
Нико Уильямс отметился голом в финале Евро-2024 в ворота Англии (2:1). Испанец — второй самый молодой игрок, забивавший в решающем матче турнира.
Юный бомбардир
Уильямс отметился голом в ворота Англии в 22 года и 2 дня. В более молодом возрасте в финале Евро забивал Пьетро Анастази в 1968 году. Тогда итальянцу было 20 лет 3 месяца и 3 дня.
Нико Уильямс — второй самый молодой игрок, забивавший в финале Евро
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