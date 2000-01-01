Англия — рекордсмен по играм без титула на Евро
Англия проиграла Испании в финале Евро-2024 (1:2). Британцы — рекордсмены по количеству матчей без титула на ЧЕ.
Неудачники
Англичане отыграли на Евро 45 матчей, но так и не завоевали титул. Отрыв от ближайших преследователей — 19 игр. Бельгия провела на Евро лишь 26 матчей без титула.
Англия — рекордсмен по количеству матчей без титула на Евро
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