Топ-матчи вторника: квалификация ЛЧ и Летняя лига НБА

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Посмотреть все события 16 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс», Летняя лига НБА

Интрига: Рид Шеппард снова блеснёт своими умениями в Летней лиге НБА?

Большинство профессиональных баскетболистов готовятся к Олимпийским играм в Париже, а молодые таланты продолжают показывать свои таланты в Летней лиге НБА. «Хьюстон Рокетс» – один из лидеров турнира. Клуб из Техаса одержал две уверенные победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». В составе выделяется третий номер минувшего драфта НБА Рид Шеппард, который в одном матче набрал 23 очка, а в другом – 22. «Хьюстону» предстоит сыграть с «Детройт Пистонс», который в своём первом матче Летней лиги уступил «Филадельфии». «Ракеты» сумеют одержать третью победу или же «поршни» навяжут борьбу?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», Летняя лига НБА

Интрига: кто победит — сын Леброна или же чемпион НБА?

Противостояние «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс» – классика баскетбола. Великие команды во все времена соперничали друг с другом, и этот раз не является исключением, даже с учётом того, что клубы встречаются в Летней лиге НБА, где играет молодёжь, а не основные составы. «Лейкерс» проиграли четыре последних матча, а «Бостон» недавно уступил «Майами». Бронни Джеймс пока не может проявить себя в молодом составе «озёрников», но, может быть, удастся победить принципиального соперника?

🎾 12:30*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Фанни Штолляр (Венгрия, WC), Будапешт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Шнайдер проведёт матч в статусе первого номера посева?

Диана Шнайдер после третьего круга Уимблдона возвращается на грунт. На турнире в Будапеште она выступает в статусе первого номера посева. Первой соперницей россиянки будет местная теннисистка Фанни Штолляр, попавшая в основу благодаря уайлд-кард. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Екатерина Макарова — Тимя Бабош.

⚽️ 19:00: «Пюник» — «Динамо» Минск, ЛЧ, первый квалификационный раунд, второй матч

Интрига: кто победит в битве лучших клубов Армении и Беларуси?

Чемпионы Армении и Беларуси определят участника следующего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая игра не порадовала зрителей голами. Может, в ответной всё будет гораздо веселее? В настоящий момент минское «Динамо» располагается на первой строчке в таблице белорусской лиги, но опережает ближайшего преследователя только по дополнительным показателям. Что касается «Пюника», то он провёл всего лишь один официальный матч в нынешнем сезоне. Старт нового розыгрыша чемпионата Армении запланирован на первые числа августа.

🏀 19:00: Австралия — Сербия, товарищеский матч

Интрига: MVP НБА ведёт Сербию за собой, удастся ли одержать вторую победу кряду?

Сборная Сербии во главе с самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Николой Йокичем намного позже остальных начала подготовку к Олимпийским играм 2024 года. Но это не помешало национальной команде обыграть Францию с Виктором Вембаньямой в составе. Джокер набрал 20 очков и 12 подборов, а Сербия победила со счётом 79:67. Отличное начало положено, теперь на очереди матч с очень приличной сборной Австралии, которая на Играх в Токио стала третьей. Кто возьмёт верх в противостоянии?

⚽️ 20:30: «Стяуа» — «Виртус», ЛЧ, первый квалификационный раунд, второй матч

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Стяуа»?

Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Стяуа» не вышел во второй квалификационный раунд. Неделю назад румынский клуб разнёс соперника на выезде — 7:1. Дариус Олару сделал хет-трик, а Даньел Попа и Давид Микулеску — по дублю. Даже болельщики скромного «Виртуса» из Сан-Марино вряд ли верят, что их команда совершит настоящее чудо. Главная интрига ответного матча: с каким счётом «Стяуа» победит на этот раз?