«Реал» презентует Килиана Мбаппе! Следим за главным событием после Евро! LIVE

Сегодня, 16 июля, состоится торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события.

Мбаппе будет играть в Мадриде под девятым номером. А ведь у большинства Килиан ассоциируется с семёркой, но её в клубе носит Винисиус. Кстати, ранее французский нападающий уже играл с девяткой на спине – во времена «Монако» и не очень долго. Кстати напомним, в Испанию футболист перебрался бесплатно, но он всё же заплатит парижанам из своего кармана, а точнее, поделится частью подписного бонуса.

Не сказать, что презентация пройдёт в состоянии эйфории. Да, испанские болельщики счастливы, что их сборная выиграла Евро-2024. Но новичок мадридского гранда турнир так-то провалил: ему сломали нос, а сборной Франции сломали игру.

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