Организация Копы — позор и провал. США точно потянут ЧМ-2026?

Копа-2024 — далеко не первый международный футбольный турнир, который проводился в США. Кубок Америки проходил там всего восемь лет назад. Кроме того, у американцев есть опыт проведения и чемпионата мира — в 1994-м. Однако, несмотря на это, нынешний турнир всё равно раскритиковали за ужасную организацию. Досталось и болельщикам, и агрономам, и всем остальным. Почему турнир обернулся провалом для США и что нужно исправить одному из организаторов ЧМ-2026?

Первое, что сразу бросилось в глаза, — это плохие газоны. О проблеме заговорили ещё в 1-м туре, перед матчем Аргентина – Канада, который проходил на дорогущей арене «Мерседес-Бенц». Тогда южноамериканцы победили, но главный тренер Лионель Скалони после встречи сказал, что ему приходилось корректировать тактику по ходу игры, так как мяч отскакивал от покрытия очень непредсказуемо. Газон действительно казался жёстким и напоминал искусственный. Неслучайно на этом стадионе для матчей МЛС используют именно искусственное поле, а газон постелили всего за несколько дней до Кубка Америки. Натуральное покрытие не всегда хорошо приживается, ему необходима хорошая система дренажа, которая на некоторых американских стадионах оставляет желать лучшего.

Газон критиковали многие – например, Винисиус Жуниор. Ему не понравились ещё и параметры поля. На некоторых американских стадионах габариты игровой зоны составляют менее 100 м в длину, тогда как на европейских — до 110 м. Это заметно усложняет игру атакующих команд. Качество газона на «Ливайс Стэдиум», где Бразилия играла с Колумбией, не было таким же хорошим, как качество джинсов от спонсора арены.

Проблема была даже с тренировочными полями. Тренер уругвайцев Марсело Бьелса признавался, что в какой-то момент его коллеги из сборной Боливии вообще отказались проводить тренировку на поле. Наконец, плохие газоны приводят к травмам. Мексиканец Эдсон Альварес из-за некачественного покрытия получил повреждение ещё в 1-м туре и не смог продолжить турнир. А ведь футболист «Вест Хэма» — безусловный лидер сборной.

Ещё одна проблема — низкая посещаемость. На матчах группового этапа многие стадионы были заполнены лишь наполовину. Отчасти это связано с тем, что игры проводятся на огромных аренах, вместимость которых достигает 80 тысяч человек. С другой стороны, сказалась высокая стоимость билетов. За самый дешёвый необходимо было отдать около $ 100. В США популярность футбола во многом держится на приезжих из латиноамериканских стран. Не все они могут позволить себе потратить такие деньги, чтобы посмотреть на земляков.

Бьелса раскритиковал и организацию безопасности. Коллапс случился в полуфинальном матче между Колумбией и Уругваем, где между фанатами разразилась драка, в которой приняли участие даже футболисты! Всё дело в том, что на трибуне во время драки было много родственников игроков Уругвая. Футболисты просто не могли остаться в стороне. Как признавались уругвайцы позднее, во время столкновений они не видели ни одного полицейского. К критике обеспечения безопасности присоединился и тренер сборной Канады Джесси Марш. Он заявил, что его игроки постоянно получали угрозы и оскорбления на расовой почве. Причём как во время игры, так и в социальных сетях.

Меры безопасности были усилены перед финалом, и это привело к ещё бóльшим проблемам. Перед стадионом скопилась толпа людей: как тех, кто уже купил билеты, так и тех, кто попытался проникнуть на стадион без них. Рассказывают, что почти треть колумбийских болельщиков, приехавших к «Хард Рок Стэдиум», оказалась безбилетниками. Организаторы пропускали болельщиков очень медленно и тщательно их проверяли. Это привело к хаосу. Чтобы вернуть контроль над ситуацией, охрана стадиона то закрывала, то открывала вход и пыталась регулировать толпу, однако это лишь усиливало давку.

Кроме того, температура воздуха в районе стадиона была выше 30°С, из-за чего многим людям стало плохо. В итоге было принято решение запустить на стадион вообще всех. На арене стало так много людей, что тем, кто пришёл позднее, было трудно выйти даже из подтрибунного помещения. Финальный матч стал самым большим организационным провалом. А ведь этот стадион принимал несколько Супербоулов.

Сложившаяся ситуация вынудила организаторов перенести начало игры почти на полтора часа. Более того, было решено увеличить длительность перерыва на 25 минут, что связано уже не с болельщиками, а с выступлением певицы Шакиры. Это решение раскритиковал тренер колумбийцев Нестор Лоренсо. Такой длительный перерыв мог сильно сказаться на физических кондициях футболистов. Кто знает, может, именно поэтому колумбийцы сдали к концу второго тайма? Как бы то ни было, финальный матч, который должен был начаться в 20:00 по местному времени, закончился после полуночи.

У организаторов Копы не получилось всё. Остаётся надеяться, что к ЧМ-2026 американцы подготовятся более основательно. Подавляющее большинство матчей будущего турнира пройдёт именно в США. Пока за чемпионат мира страшно.