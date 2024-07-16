Сразу пять футболистов РПЛ взяли медали Кубка Америки! Откровенно провалился только один

Завершился не только Евро, но и Кубок Америки. Российские клубы на турнире представляли девять футболистов. Кто-то стал звездой турнира, а кто-то был незаметен. Рассказываем про всех.

Звёздный Алексис Санчес подвёл Виктора Давилу (ЦСКА) — и чилийцы провалились

Виктор Давила Фото: Omar Vega/Getty Images

Сборная Чили угодила в сложную группу с Аргентиной, Канадой и Перу. Фаворит был очевиден, а вот за второе место в плей-офф ожидалась бойня. Напрасно, потому что чилийцы слабо проявили себя в атаке и ни разу не забили. Да и нельзя сказать, что создали уйму моментов: суммарно накопили только 1,68 xG. Главный шанс упустил Алексис Санчес в матче с перуанцами, промазав из убойнейшей позиции. В итоге две нулевых ничьих, минимальное поражение от чемпионов мира и третье место. Копа — не Евро, так что команда Давилы осталась за бортом плей-офф.

Что касается его самого, все три матча он начинал с первых минут, дважды был заменён и провёл на поле 232 минуты, получив одну жёлтую. У Виктора набралось два отбора, пять ударов по воротам на 0,35 xG (все — мимо) и 38 точных передач из 59 на 0,58 xA (ожидаемые ассисты). Да, именно Давила простреливал на Алексиса перед тем самым промахом, поэтому показатель такой высокий. В предварительной заявке Чили на турнир был и другой армейский Виктор — Мендес. Но не в финальной.

Луис Чавес («Динамо») не помог Мексике выйти из группы

Луис Чавес Фото: Alvaro Avila/Jam Media/Getty Images

Венесуэла, Эквадор, Ямайка — с соперниками мексиканцам повезло явно больше, нежели чилийцам. Результат, впрочем, получился таким же — третье место. Мексика разобралась с Ямайкой — 1:0, пропустила с пенальти от бывшего нападающего «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломона Рондона — 0:1, а в решающий момент не смогла вскрыть эквадорцев — 0:0. Именно они благодаря лучшей разнице мячей шагнули дальше. От мексиканцев ждали явно большего. Как и от хозяев турнира из США, которые тоже не прошли в четвертьфинал.

Чавеса заменили на 78-й минуте матча с ямайцами, а остальные два он провёл целиком. Есть жёлтая карточка, два отбора, семь ударов по воротам (три — в створ) на 0,41 xG и 102 точных паса из 136 (75%) на 0,38 xA. Сам Луис не забил, да и партнёры подвели — могли бы и прибавить ему голевую. Так бы, глядишь, и в плей-офф поиграли.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») и его Парагвай не избежали позора

Фабиан Бальбуэна Фото: Offside/Offside via Getty Images

Парагвай, Боливия и Ямайка не набрали ни одного очка на групповом этапе. 1:2 с Колумбией, 1:4 с Бразилией, 1:2 с Коста-Рикой — рассчитывать на место в двойке с такой компанией было сложно. Все восемь мячей парагвайцы пропустили при Бальбуэне — он отбегал целиком три матча. Тем не менее Фабиан здорово потрудился и получил колоссальный опыт, пока его динамовские товарищи проходили предсезонку.

Защитник привычно ходил на стандарты и нанёс четыре удара по воротам соперника (один — в створ) на 0,31 xG, совершил 11 отборов, семь перехватов и три блока, получил одно предупреждение, а также отдал 91 точную передачу из 111 (82%). Набрать очки Парагваю это не помогло. А скоро Бальбуэна поедет ещё и на Олимпиаду, где сыграет как минимум со сборными Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Руководство и тренерский штаб «Динамо» явно не в восторге от такого расклада.

Манфред Угальде («Спартак») не стал героем Коста-Рики

Манфред Угальде Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Костариканцы героически отзащищали нулевую ничью с Бразилией, но дальше их растоптала Колумбия — 3:0. Победа над Парагваем со счётом 2:1 ничего, кроме морального удовлетворения, не дала. Два хороших и один провальный матч — этого оказалось мало. Неудивительно, с такими-то соперниками.

Единственный победный матч парагвайцев на турнире прошёл без Угальде. С бразильцами он отбегал 64 минуты, с колумбийцами — только первый тайм. В каждом из матчей на его счету по жёлтой карточке, а всего у него 0 ударов, три точные передачи из шести и лишь 18 касаний мяча. Спартаковский нападающий абсолютно растворился на поле. При этом он с отрывом самый дорогостоящий футболист Коста-Рики: € 7,5 млн против € 2 млн у защитника «Остина» из МЛС Хулио Касканте. Провал, что тут скажешь.

Николас Маричал («Динамо») со скамейки смотрел, как Лукас Оласа («Краснодар») берёт с Уругваем бронзу

Николас Маричал и Лукас Оласа Фото: Getty Images

Уругвайцы катком прошлись по групповому этапу: поочерёдно смяли Панаму (3:1), США (1:0) и Боливию (5:0). И количество голов, и разница мячей «+8» стала лучшей. Не зря Уругвай считался одним из фаворитов. В четвертьфинале он заодно грохнул и Бразилию, пусть всё и решалось в серии 11-метровых (0:0, 4:2 пен.). После таких подвигов победа над Колумбией считалась вполне осязаемой, вот только сами колумбийцы были против и выиграли в полуфинале со счётом 1:0. Скрасить неудачу уругвайцам удалось в матче за третье место — 2:2 в основное время и ещё одна победа по пенальти — 4:3.

Представителей РПЛ в сборной Уругвая оказалось аж двое. Впрочем, Николас Маричал ни разу на поле не появился, а Лукасу Оласе доверили только два выхода на замену: на 82-й минуте с Боливией и на 66-й — с Канадой. Что ж, зато при его участии взяли бронзу. Статистика Оласы — 18 точных передач из 22 (81,8%) и один отбор. Примерно столько же времени на турнире получил и экс-динамовец Гильермо Варела, но при этом умудрился заработать сперва жёлтую, а затем и красную во встрече с Колумбией.

Джон Кордоба, Кевин Кастаньо (оба — «Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо») были в шаге от золота с Колумбией

Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и Хорхе Карраскаль Фото: Getty Images

Колумбия — главное открытие Кубка Америки. Во-первых, обошли в группе Бразилию, скатав с ней вничью 1:1, плюс обыграли Парагвай со счётом 2:1 и Коста-Рику — 3:0. С соперником по четвертьфиналу колумбийцам откровенно повезло — им стала обошедшая американцев Панама, и Хамес Родригес с партнёрами устроили настоящую казнь — 5:0. С Уругваем уже пришлось помучиться, тем не менее единственный гол вывел команду в финал — на Аргентину. Основное время завершилось нулями, и всё же до серии пенальти Колумбия не дожила — 0:1.

Серебро — в любом случае космос, и трое игроков РПЛ оказались к нему причастны. В большей степени, конечно, Кордоба. У Джона все шесть матчей на турнире и 418 минут на поле, из которых он выжал по голу костариканцам и панамцам, ассист на Дани Муньоса во встрече с Бразилией и две жёлтые карточки. У него 11 ударов (три — в створ) на 1,43 xG и 44 точные передачи из 62 (71%) на 0,36 xA. Отличные показатели.

Кастаньо и Карраскаль же были героями второго плана. Если не третьего. У Кевина в активе 77 минут в четырёх матчах, два удара (один — в створ) на 0,13 xG, 44 точных паса из 52 (84,6%) на 0,14 xA и одна жёлтая, у Хорхе — 47 минут в трёх играх, один удар в створ на 0,08 xG, 28 точных передач из 33 (84,8%) на 0,25 xA плюс два отбора. Зато оба сыграли в финале.

Лучшие и худшие футболисты РПЛ на Кубке Америки по средней оценке

Уберём в сторону оценочные суждения и взглянем на среднюю оценку статистического портала Sofascore. Понятно, что Кордоба — самый успешный. Но вот его средняя оценка среди представителей Российской Премьер-Лиги только вторая:

Спартаковский нападающий получил худший среди 20 костариканцев рейтинг. В остальном же никто не провалился. Разве что хотелось бы, чтобы в основе играли не только Кордоба, Чавес, Давила и Бальбуэна.